Video ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế chia sẻ:

Để làm rõ hơn cách triển khai tại địa phương, phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã trao đổi với ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế.

Thưa ông, Bộ GD&ĐT đưa ra chủ trương chung cho các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra cuối kỳ đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Từ kinh nghiệm của TP Huế, ông có thể chỉ ra những "lỗ hổng" nào trong quá trình thực hiện mà các địa phương cần đặc biệt lưu ý?

Chủ trương tổ chức kiểm tra chung ở các cấp học trên phạm vi từng địa phương, trường học rất phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, nhất là đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, hướng tới "học thật, thi thật, chất lượng thật" và bảo đảm công bằng cho mọi học sinh. Đây cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như khả năng đáp ứng của chương trình giáo dục phổ thông mới.

TP Huế đã triển khai chủ trương này cách đây gần 5 năm ở tất cả các cấp học, từ tiểu học, THCS, THPT đến giáo dục thường xuyên. Qua thực tiễn, chúng tôi nhận thấy dù chương trình dùng chung nhưng cách tổ chức dạy học ở từng cơ sở giáo dục vẫn có sự khác biệt tùy theo quy mô và điều kiện thực tế.

Việc tổ chức kiểm tra đề chung giúp bảo đảm sự đánh giá đồng bộ, khắc phục những bất cập như dạy thêm sai quy định trong nhà trường, nâng cao tính thống nhất trong thực hiện chương trình và gắn chặt với công tác bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy chương trình mới.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, TP Huế đã sớm triển khai kiểm tra chung theo ba khâu: Ra đề chung, tổ chức kiểm tra chung và chấm chung, nhằm quản lý chất lượng một cách thực chất và đồng bộ. Trước đây, với toàn khối chưa tổ chức kiểm tra đề chung mà mới áp dụng ở các lớp cuối cấp là lớp 9 và lớp 12, do Sở ra đề chung cho toàn địa bàn.

Ở giai đoạn đầu, một bộ phận giáo viên còn băn khoăn về việc đánh giá, nhận xét bài làm của học sinh khi sử dụng đề chung. Tuy nhiên, sau khi Sở giải thích rõ mục đích và tăng cường công tác chỉ đạo, chỉ sau một năm, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã nhận thức đầy đủ rằng kiểm tra chung là yêu cầu cần thiết, chính đáng. Nhờ đó, Sở nắm bắt sát sao tình hình thực hiện chương trình ở tất cả các trường trên địa bàn.

Với đề kiểm tra chung do các trường xây dựng, Sở thu thập toàn bộ và giao chuyên viên phân tích từng đề để đánh giá mức độ đáp ứng, cách ra đề và sự phù hợp với chương trình phổ thông mới. Trên cơ sở đó, Sở tổ chức tập huấn, hỗ trợ thêm để giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn. Riêng các đề kiểm tra chung toàn trường, tuyệt đối không tổ chức rời rạc theo từng môn mà đặt dưới sự quản lý của hiệu trưởng và tổ chuyên môn, tổng hợp đề xuất của giáo viên để hình thành hệ thống đề dùng chung cho toàn trường.

Đối với đề lớp 9 và lớp 12 do Sở ra đề, quá trình triển khai ban đầu cũng gặp nhiều thách thức. Khác với kỳ thi cấp quốc gia hoặc các kỳ thi thông thường vốn được cách ly nghiêm ngặt qua ba vòng độc lập nhằm phòng ngừa lộ đề, việc triển khai đề chung cấp Sở đặt ra yêu cầu cao hơn về khâu tổ chức in sao và quản lý tại các trường.

Thực tế từng xảy ra sự cố lộ đề tại một cơ sở giáo dục khi chuyển đề về trường in sao cho học sinh. Ngay sau sự việc, chúng tôi đã truy vết và xử lý nghiêm cán bộ quản lý liên quan, xem đây là bài học cảnh tỉnh chung cho toàn khối THPT của thành phố. Gần 5 năm qua, sự cố tương tự không tái diễn; đồng thời, kỷ cương, pháp chế trong công tác ra đề, kiểm tra và đánh giá ngày càng được siết chặt.

Hiện có nơi Sở in sẵn đề chuyển về cho học sinh làm bài, giúp nhà trường không phải tự in sao. Giải pháp này phụ thuộc vào điều kiện tổ chức của từng địa phương và đặt ra bài toán về kinh phí. Nếu ngân sách nhà nước bố trí được nguồn chi cho khâu này thì rất thuận lợi; ngược lại, nếu dồn gánh nặng chi phí in ấn sang nhà trường sẽ tạo nhiều áp lực.

Khi mở rộng sang các cấp như THCS, chúng tôi đặc biệt lưu tâm nguy cơ mất an toàn kỹ thuật và an toàn thông tin trong khâu chuyển đề, in sao tại trường nếu hạ tầng chưa đáp ứng, dễ làm phát sinh dư luận không thuận lợi và ảnh hưởng đến uy tín chuyên môn. Vì vậy, việc áp dụng đề chung ở tiểu học, THCS hay trên toàn địa bàn Sở cần có phương án bảo đảm an toàn nghiêm ngặt. Về lâu dài, khi xây dựng được ngân hàng đề thi hoàn chỉnh và kho dữ liệu số hóa, các trường sẽ chủ động hơn nhờ chuyển đổi số; còn trước mắt, khi điều kiện chưa thật sự đầy đủ, khâu bảo mật đề chung của Sở phải được tính toán chặt chẽ.

Còn khâu chấm thi, làm sao để giữ được sự nghiêm túc, khách quan, tránh tâm lý nể nang hay nương tay khi trường, xã, phường này chấm chéo cho khu vực khác, thưa ông?

Trong khâu chấm thi, yếu tố quyết định vẫn là con người, trước hết phải chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của đội ngũ giáo viên. Chủ trương đúng đắn cần đi đôi với việc giúp thầy cô hiểu thấu đáo mục đích của kiểm tra chung: Đó là công cụ để đánh giá sự đồng bộ và chất lượng thực chất, chứ không phải để gây khó khăn hay tạo áp lực tiêu cực cho nhà giáo.

Nhận thức của đội ngũ không thể dừng ở lý thuyết mà phải trở thành sự đồng thuận sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ chung của toàn ngành, không phải của riêng một trường hay cá nhân nào. Khi tư tưởng đã thông suốt và đi vào hành động, thầy cô sẽ coi kiểm tra, đánh giá chung là một phần tất yếu của công việc chuyên môn. Nguy cơ thiên vị hay nể nang được hạn chế tối đa nhờ quy trình làm phách, dồn túi theo vần và chấm chung được thực hiện bài bản, tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khi giáo viên thấy rõ lợi ích thiết thực đối với chính nhà trường và bản thân, họ sẽ tham gia với tinh thần chủ động, tự nguyện cao.

Mọi đổi mới đều cần độ lùi thời gian. Một, hai năm đầu có thể còn lúng túng, nhưng nếu triển khai kiên trì, sâu rộng và quyết liệt, quá trình dạy học, kiểm tra và đánh giá sẽ đi vào thực chất. Qua đó, ý thức tự giác học tập của học sinh và trách nhiệm chuyên môn của giáo viên được nâng lên, đồng thời góp phần triệt tiêu những bức xúc xã hội như tình trạng giáo viên dạy thêm cho học sinh lớp mình rồi lại tham gia ra đề cho chính lớp đó, gây hoài nghi trong dư luận.

Năm nay, TP Huế là một trong bốn địa phương thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển. Đâu là những căn cứ để thành phố quyết định phương án này, thưa ông?

Chúng tôi chuẩn bị phương án này rất thận trọng. Sở GD&ĐT xây dựng báo cáo, trình xin chủ trương của lãnh đạo thành phố; sau khi cân nhắc kỹ yếu tố bảo đảm an toàn và tổ chức thực hiện, lãnh đạo thành phố thống nhất thông qua.

Quyết định này dựa trên hai căn cứ cốt lõi: Thứ nhất là thực hiện Nghị quyết 71 về phổ cập trung học và tương đương; thứ hai là bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, hướng tới mục tiêu không học sinh nào bị lỡ nhịp học lên cấp cao hơn vì thiếu điều kiện.

Bên cạnh đó, Huế có nền tảng thuận lợi nhờ đã duy trì kiểm tra chung gần 5 năm qua ở bậc tiểu học và THCS. Hệ thống học bạ của học sinh hiện được xây dựng dựa trên kết quả kiểm tra chung tại các trường, tạo cơ sở đáng tin cậy để xét tuyển theo nguyện vọng từ trên xuống.

Trong năm đầu áp dụng, thành phố vẫn giữ nguyên mô hình Trường Quốc học Huế là trường chuyên theo quy chế của Bộ GD&ĐT, đồng thời tổ chức đánh giá bổ sung hai môn Toán và Ngữ văn đối với hai trường ở nhóm đầu. Dù công tác kiểm soát học bạ được thực hiện chặt chẽ, sự chênh lệch điều kiện giữa các khu vực thuận lợi và khó khăn vẫn tồn tại ở mức độ nhất định; việc đánh giá thêm hai môn ở hai trường chất lượng cao nhất giúp sàng lọc sát thực tế hơn. Sau khi hai trường này tuyển đủ chỉ tiêu, học sinh còn lại được xét vào các trường phù hợp tại địa phương, qua đó giảm áp lực thi cử, giảm tình trạng luyện thi căng thẳng và tiết kiệm ngân sách, bởi chi phí tổ chức kỳ thi vào lớp 10 ở địa phương lên tới gần 10 tỷ đồng.

Quan trọng hơn, địa phương phải bảo đảm đủ mạng lưới trường lớp, bố trí điểm trường hợp lý với khoảng cách và điều kiện đi lại của học sinh, phân luồng sát địa giới hành chính. Về lâu dài, việc sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông cần đồng bộ với mô hình hành chính các xã, phường mới để tạo nền tảng phát triển bền vững cho giáo dục.

Trân trọng cảm ơn ông!