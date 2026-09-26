Đổi mới khoa học giáo dục trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nghiên cứu, kết nối khoa học giáo dục với khoa học nhận thức và công nghệ, nhất là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến giáo dục.

Đồng thời cho rằng, hội thảo là dịp làm rõ mối quan hệ giữa nghiên cứu về người học, quá trình học tập và phát triển công nghệ giáo dục, góp phần thực hiện các định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Các trường sư phạm, viện nghiên cứu cần phát triển những nhóm nghiên cứu liên ngành, kết nối khoa học giáo dục với khoa học nhận thức, tâm lý học, khoa học dữ liệu và công nghệ. Kết quả nghiên cứu cần được kiểm chứng trước khi chuyển hóa thành chính sách và áp dụng trong thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo phiên toàn thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, việc sử dụng AI giúp người học hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn chưa đồng nghĩa với việc năng lực học tập được nâng cao.

Do đó, nghiên cứu cần làm rõ điều kiện để công nghệ hỗ trợ năng lực tự học, tư duy độc lập và khả năng vận dụng kiến thức; đồng thời đánh giá chi phí, khả năng tiếp cận, an toàn và cơ chế giám sát của con người.

Đề nghị Ban tổ chức tổng hợp kết quả tọa đàm, hội thảo để hoàn thiện “Khuyến nghị Đà Nẵng 2026”, làm rõ các hướng nghiên cứu tiếp theo, cơ hội hợp tác và điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào chính sách, thực tiễn giáo dục.

Tại phiên toàn thể, các chuyên gia đầu ngành tập trung trao đổi những vấn đề trọng tâm của khoa học giáo dục, gồm khoa học học tập và đổi mới dạy học trong môi trường số; đánh giá, dữ liệu và quản trị chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số; khoa học giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên AI, quản trị có trách nhiệm và chính sách phát triển. Đây là những nội dung then chốt, góp phần định hình hướng đổi mới giáo dục trong thời gian tới.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại 3 tiểu ban chuyên đề, các đại biểu đi sâu thảo luận về khoa học nhận thức và khoa học học tập trong kỷ nguyên AI; công nghệ giáo dục và đổi mới dạy học; đánh giá giáo dục, dữ liệu học tập và quản trị giáo dục. Các nội dung này được kỳ vọng mở rộng trao đổi học thuật, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và làm rõ những vấn đề đặt ra đối với giáo dục trong quá trình chuyển đổi số.

Một trong những kết quả quan trọng được kỳ vọng từ hội thảo là dự thảo “Khuyến nghị Đà Nẵng 2026”. Văn bản được xây dựng trên cơ sở các tham luận, ý kiến thảo luận và định hướng của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung đề xuất các ưu tiên nghiên cứu khoa học giáo dục đến năm 2035; tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp...