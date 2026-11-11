Đổi mới khâu kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, khơi thông dòng chảy hàng hóa

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm bổ sung các trường hợp miễn, giảm kiểm tra, tránh tình trạng thực phẩm nằm chờ tại cửa khẩu

Bổ sung trường hợp được miễn, giảm kiểm tra

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận với những cải cách mang tính đột phá.

Trước những lo ngại của doanh nghiệp về nguy cơ ách tắc thực phẩm tại cửa khẩu, hành lang pháp lý mới đã đưa ra lời giải khoa học khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; vừa nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa nhập khẩu.

Theo dự thảo, hoạt động quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng trên cơ sở phân tích nguy cơ, gồm 3 nội dung: Đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ. Kết quả phân tích là căn cứ để xây dựng quy định kỹ thuật, tổ chức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Dự thảo tiếp tục duy trì 3 phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu, gồm kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm.

Với phương thức kiểm tra thông thường, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên theo tỉ lệ nhất định. Lô hàng vẫn được thông quan mà không phải chờ kết quả thử nghiệm. Trường hợp phát hiện chỉ tiêu không đạt yêu cầu an toàn, cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy xuất, thu hồi và xử lý theo quy định.

Đối với phương thức kiểm tra giảm, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành bổ sung 2 trường hợp được áp dụng so với quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Trong đó có sản phẩm nông sản nguồn gốc thực vật được sản xuất tại cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như Global GAP, ASEAN GAP, hữu cơ, RA hoặc tương đương.

Trường hợp có kết quả thử nghiệm do tổ chức đạt chuẩn ISO 17025 cấp, với phòng thử nghiệm được Việt Nam công nhận hoặc thừa nhận tại nước xuất khẩu, cũng thuộc diện kiểm tra giảm.

Khi áp dụng kết quả phân tích nguy cơ, các sản phẩm thuộc danh mục nguy cơ thấp được kiểm tra giảm. Sản phẩm thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng có lịch sử tuân thủ tốt, đạt yêu cầu qua các lần nhập khẩu liên tiếp cũng có thể được chuyển sang phương thức này.

Dự thảo cũng kế thừa 9 trường hợp miễn kiểm tra theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP và bổ sung thêm 3 trường hợp. Trong đó có hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế và hàng hóa nhập khẩu phục vụ tiêu dùng cá nhân gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh thuộc diện miễn thuế.

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm, tạo nền tảng cho hậu kiểm

Theo cơ quan soạn thảo, nếu giảm tỷ lệ kiểm tra trước thông quan nhưng năng lực hậu kiểm không được tăng cường, nguy cơ sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường có thể gia tăng. Do đó, phát triển mạng lưới thử nghiệm, nâng cao chất lượng phân tích và tổ chức lấy mẫu chủ động được xác định là những điều kiện quan trọng để triển khai phương thức quản lý mới.

Thông tin trong tài liệu xây dựng chính sách cho thấy, hiện ba ngành y tế, công thương, nông nghiệp và môi trường có tổng cộng 71 tổ chức thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Hệ thống này được đánh giá cơ bản có khả năng phối hợp thực hiện thử nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, việc nâng cao năng lực kiểm nghiệm vẫn cần được tiếp tục thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-BYT về quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, định hướng phát triển 2 trung tâm thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tại Khánh Hòa và TP. HCM.

Cùng với đó, các trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm tuyến tỉnh đủ năng lực sẽ được huy động tham gia hoạt động thử nghiệm. Hiện có 4 trung tâm được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước và dự kiến tiếp tục chỉ định thêm 30 trung tâm.

Các thủ tục kiểm tra nhà nước dự kiến được thực hiện 100% trên môi trường điện tử, kết quả được cập nhật vào hệ thống để phục vụ thông quan. Qua đó, việc quản lý theo mức độ nguy cơ kết hợp số hóa thủ tục được kỳ vọng rút ngắn thời gian thông quan, đồng thời bảo đảm kiểm soát an toàn thực phẩm.