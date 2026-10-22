Đổi mới huấn luyện, đáp ứng yêu cầu tác chiến mới

Huấn luyện sát thực tiễn, nâng cao sức mạnh chiến đấu

Quán triệt Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, Quân chủng tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện thường xuyên được bổ sung phù hợp nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đối tượng tác chiến và yêu cầu sử dụng VKTBKT mới, hiện đại. Trong đó, chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện theo tình huống, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện tổng hợp; giữa giáo dục chính trị với rèn luyện bản lĩnh, ý chí, thể lực và khả năng cơ động của bộ đội.

Biên đội Su-30MK2 của Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) huấn luyện chiến đấu. Ảnh: ĐỨC LƯU

Đối với lực lượng không quân, tập trung nâng cao trình độ chỉ huy, điều hành bay và năng lực thực hành của phi công, thành viên tổ bay; chú trọng đào tạo phi công trẻ, bồi dưỡng phi công trình độ cao, rèn luyện bản lĩnh và khả năng xử trí tình huống trong điều kiện bay phức tạp. Kết hợp huấn luyện bay với huấn luyện ứng dụng chiến đấu, hiệp đồng và bảo đảm an toàn bay; nâng cao trình độ khai thác, sử dụng máy bay, VKTBKT theo tính năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường huấn luyện đội ngũ chỉ huy bay, dẫn đường, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và các lực lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

Đối với lực lượng phòng không, chú trọng nâng cao năng lực chỉ huy quản lý vùng trời và thực hành chiến đấu của các phân đội hỏa lực tên lửa, pháo phòng không, ra-đa. Tăng cường huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nâng cao khả năng phát hiện, theo dõi, quản lý mục tiêu và phối hợp xử trí tình huống; chú trọng cơ động, triển khai khí tài, huấn luyện đêm, chuyển cấp SSCĐ và thực hành các phương án tác chiến sát thực tế. Qua đó, phát huy hiệu quả từng loại VKTBKT, nâng cao khả năng phối hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng thế trận phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, rộng khắp, liên hoàn.

Trước sự gia tăng của UAV trong các cuộc xung đột quân sự gần đây, nâng cao năng lực ứng phó với vũ khí công nghệ cao và phương tiện tiến công đường không không người lái trở thành yêu cầu cấp thiết. Nội dung huấn luyện chú trọng khả năng phát hiện, nhận dạng, theo dõi, đánh giá tình huống và xử trí mục tiêu trong điều kiện đối phương sử dụng nhiều loại phương tiện, hoạt động liên tục, gây nhiễu, tạo áp lực lên hệ thống chỉ huy, điều khiển. Đồng thời, rèn luyện sự phối hợp giữa các thành phần trinh sát, cảnh giới, chỉ huy và hỏa lực; nâng cao khả năng xử trí tình huống đúng chức năng, nhiệm vụ, hạn chế bị động, bất ngờ. Tăng cường huấn luyện đêm, trong điều kiện thời tiết phức tạp, thông tin liên lạc bị ảnh hưởng và khi chuyển cấp SSCĐ, bảo đảm bộ đội thuần thục động tác, xử trí chính xác, an toàn.

Tăng cường huấn luyện, diễn tập chỉ huy-tham mưu, diễn tập chiến thuật, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng; luyện tập phương án tác chiến, rèn luyện năng lực chỉ huy, điều hành, trao đổi thông tin, phối hợp xử trí tình huống giữa lực lượng PK-KQ với các lực lượng liên quan. Khắc phục tình trạng tách rời giữa huấn luyện chuyên ngành với yêu cầu tác chiến chung, giữa lý thuyết với thực hành...

Cùng với đó, xây dựng thế trận phòng không vững chắc, bền vững phải gắn với tổng thể thế trận phòng thủ đất nước, tổ chức lực lượng, bố trí phương tiện, năng lực chỉ huy và khả năng bảo đảm lâu dài. Trọng tâm là nâng cao tính liên kết, liên hoàn giữa trinh sát, cảnh giới, chỉ huy và hỏa lực; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, hình thành thế trận nhiều tầng, nhiều lớp, phù hợp với yêu cầu bảo vệ mục tiêu trọng yếu, địa bàn chiến lược. Đồng thời, nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật, duy trì hệ số SSCĐ, khả năng cơ động, khắc phục hư hỏng và bảo đảm hậu cần trong điều kiện hoạt động kéo dài.

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại

Cùng với đổi mới huấn luyện chiến đấu, Quân chủng xác định nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, huấn luyện chuyển loại và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật là khâu then chốt trong quá trình hiện đại hóa. Thời gian qua, Quân chủng chủ động tuyển chọn, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy, tham mưu, phi công và nhân viên kỹ thuật các chuyên ngành; đồng thời rà soát, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo tại các học viện, nhà trường theo hướng sát thực tiễn, gắn đào tạo cơ bản với huấn luyện chuyên ngành và yêu cầu sử dụng lực lượng ở đơn vị. Việc lựa chọn cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và khả năng tiếp thu khoa học, công nghệ mới để đào tạo trong nước, ngoài nước luôn được Quân chủng chú trọng nhằm xây dựng đội ngũ nòng cốt trong tiếp nhận, khai thác và làm chủ VKTBKT hiện đại.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 152, Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) huấn luyện kíp chiến đấu. Ảnh: ĐỨC LƯU

Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành trong biên soạn tài liệu, xây dựng giáo trình và tổ chức huấn luyện chuyển loại. Công tác đào tạo được kết hợp với bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng độc lập trong huấn luyện, khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật đối với máy bay, tổ hợp tên lửa, ra-đa cùng các phương tiện, khí tài mới được trang bị.

Cùng với đó, Quân chủng chú trọng nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, duy trì tính đồng bộ, ổn định tình trạng kỹ thuật của VKTBKT; thực hiện nghiêm quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra an toàn trước khi đưa trang bị vào huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hướng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong khai thác, sử dụng, sửa chữa và nâng cao tuổi thọ VKTBKT.

Thời gian tới, trước yêu cầu xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhiệm vụ đổi mới huấn luyện tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Trước hết, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về huấn luyện và SSCĐ; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, điều hành huấn luyện. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và khả năng SSCĐ làm thước đo đánh giá chất lượng huấn luyện; khắc phục bệnh thành tích, biểu hiện hình thức, bảo đảm thực chất, hiệu quả, an toàn.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các phương pháp huấn luyện tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường huấn luyện mô phỏng, huấn luyện trên trang bị thực, diễn tập và kiểm tra sát yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện có trình độ chuyên môn sâu, phương pháp sư phạm tốt, khả năng cập nhật tri thức mới; nâng cao chất lượng đào tạo tại các học viện, nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn với phát triển lực lượng và lộ trình mua sắm VKTBKT.

Tiếp tục tham mưu, đề xuất đầu tư, hiện đại hóa VKTBKT theo lộ trình phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa mua sắm, tiếp nhận trang bị mới với đào tạo nhân lực, bảo đảm kỹ thuật và xây dựng phương thức tác chiến. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình, bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến; tổ chức diễn tập hiệp đồng giữa lực lượng PK-KQ với các quân, binh chủng và lực lượng liên quan. Qua đó, xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững chắc, rộng khắp, liên hoàn, có chiều sâu, phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng PK-KQ. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, với quyết tâm chính trị cao, cách làm chủ động, sáng tạo và đồng bộ giữa huấn luyện, đào tạo và hiện đại hóa VKTBKT.., Quân chủng PK-KQ tiếp tục nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ, xây dựng thế trận phòng không vững chắc, liên hoàn, nhiều tầng, nhiều lớp, hiện thực hóa kế hoạch “vòm phòng không bền vững”, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong mọi tình huống.