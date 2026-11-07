Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Công đoàn Trường Đại học Hùng Vương tích cực vận động đoàn viên, sinh viên tham gia Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 25 - năm 2026 và giành nhiều giải cao.

Với 21 công đoàn bộ phận và 448 cán bộ, viên chức, người lao động, Công đoàn Trường Đại học Hùng Vương xác định xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh phải bắt đầu từ chăm lo tốt đời sống đoàn viên, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn hoạt động, đồng thời duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như chăm lo đời sống người lao động. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động cụ thể hóa chương trình công tác thành những nhiệm vụ phù hợp thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tại các công đoàn bộ phận. Phương thức hoạt động từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, linh hoạt, gắn quyền lợi đoàn viên với nhiệm vụ phát triển nhà trường

Một trong những kết quả nổi bật là Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định liên quan đến chế độ, chính sách; phối hợp giám sát việc thực hiện tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc qua Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, giảng viên đóng góp ý kiến, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Trong năm học 2025-2026, nhà trường không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, hướng đến nhu cầu thiết thực của đoàn viên. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Công đoàn dành khoảng 100 triệu đồng từ kinh phí công đoàn tặng quà đoàn viên, người lao động; phối hợp với chính quyền hỗ trợ, thăm hỏi các trường hợp khó khăn. Các hoạt động khám sức khỏe, mua bảo hiểm thân thể, giao lưu văn nghệ, thể thao, tham quan, tọa đàm được tổ chức đa dạng, tạo sự đoàn kết tập thể. Công tác nữ công được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Nhà trường hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho nữ cán bộ, giảng viên, người lao động và hơn 100 triệu đồng chăm lo con em cán bộ, viên chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu.

Bên cạnh đó, Công đoàn phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai sâu rộng, khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiệu quả phong trào thi đua thể hiện qua kết quả cụ thể: Từ đầu năm đến nay, cán bộ, giảng viên công bố 187 bài báo khoa học; triển khai 3 đề tài/dự án cấp Nhà nước, 2 nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, 5 nhiệm vụ cấp tỉnh; tiếp tục triển trai 28 đề tài/dự án cấp cơ sở năm 2025 và ký kết mới 35 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, tổ chức 29 hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp. Đặc biệt, tuyển sinh đại học chính quy đạt 2.735 sinh viên nhập học, bằng 119,9% chỉ tiêu được giao. Những kết quả này có đóng góp tích cực từ tinh thần thi đua, trách nhiệm nghề nghiệp và nỗ lực cống hiến của đội ngũ đoàn viên công đoàn.

Công đoàn Trường Đại học Hùng Vương đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động thiện nguyện, vì sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Công đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ”, bình quân vận động hiến được trên 1.800 đơn vị máu/năm. Hoạt động thăm hỏi Trung tâm Điều dưỡng người có công, chăm sóc 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng được nhà trường nhận phụng dưỡng suốt đời và vận động ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện với số tiền gần 200 triệu đồng/năm, tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, nghĩa tình của đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn được triển khai đồng bộ, nền nếp. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn bộ phận; các chỉ tiêu công tác công đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, Công đoàn Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của người lao động, góp phần xây dựng Trường Đại học Hùng Vương phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.