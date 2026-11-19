Quang cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Chú trọng chuyển từ cứu trợ trước mắt sang hỗ trợ phát triển bền vững

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Nguyễn Đình Vĩnh dự lễ kỷ niệm của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và phát động hưởng ứng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026. Cùng dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể, các cấp Hội Chữ thập đỏ, tổ chức, doanh nghiệp và những người tham gia hoạt động nhân đạo.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận đóng góp của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo, nhất là trong thời gian xảy ra dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Ông đề nghị Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả trợ giúp làm thước đo, chú trọng chuyển từ cứu trợ trước mắt sang hỗ trợ phát triển bền vững, quan tâm người nghèo, người dễ bị tổn thương, đồng bào vùng sâu, vùng xa và địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Các cấp Hội đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu về địa chỉ nhân đạo, tăng cường kết nối nguồn lực xã hội và thực hiện công khai, minh bạch trong vận động, tiếp nhận, sử dụng các khoản hỗ trợ. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng Lê Tấn Minh cho biết, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp thiết thực với tổng trị giá hơn 16,33 tỷ đồng. Tính đến ngày 16/11, thành phố đã trao 30.940 suất quà, suất ăn nhân ái; vận động tiếp nhận 11.473 đơn vị máu và 15 người đăng ký hiến mô, tạng. Hội cũng phối hợp tổ chức 30 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội đã triển khai xây dựng, sửa chữa 16 nhà Chữ thập đỏ và công trình nhân đạo, trao tặng 11 hệ thống, thiết bị lọc nước sạch, tổ chức 83 lớp tập huấn về sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó thiên tai. Những hoạt động này không chỉ giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt mà còn góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và ứng phó với rủi ro tại cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ thành phố phát động hưởng ứng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 với thông điệp “Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái”. Theo kế hoạch, 12 xã, phường đã đăng ký hoặc dự kiến triển khai 42 hoạt động nhân đạo, với tổng trị giá 295 triệu đồng, dự kiến có 1.295 người được hưởng lợi. Các hoạt động tập trung hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, trao quà và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật. Dịp này, Hội tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 11 tổ chức, đơn vị và cá nhân với tổng trị giá 4,35 tỷ đồng, nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học sinh, cải thiện điều kiện nhà ở, nước sạch và trợ giúp nhân đạo trong năm 2027.

Tại buổi lễ, 40 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 28 tập thể và cá nhân được Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng Giấy khen vì đóng góp tích cực cho hoạt động nhân ái, vì cộng đồng

Vĩnh Long vận động hơn 154 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Ban Tổ chức trao bảng ghi nhận Tấm lòng vàng cho các tổ chức, cá nhân có những đóng góp thiết thực cho hoạt động nhân đạo tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Tại buổi lễ kỷ niệm gắn với tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long Kiên Banh đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên và doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện tốt các mặt công tác. Các hoạt động nhân đạo được triển khai theo hướng thiết thực, hướng về người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người dân. Mỗi hoạt động cần bám sát nhu cầu thực tế của người dân, của cộng đồng, hướng đến hoạt động hiệu quả thiết thực, kịp thời và bền vững. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhân đạo, bảo đảm công khai, minh bạch .

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Từ Minh Điền thông tin, năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, với tổng nguồn vận động hơn 154,6 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Nổi bật là phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026, Hội vận động trao tặng 32.946 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp khó khăn, với tổng trị giá 13,34 tỷ đồng. Các cấp Hội vận động gần 5,8 tỷ đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà tình thương và thực hiện các công trình phúc lợi xã hội.

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội đã khảo sát, lập hồ sơ trợ giúp 662 địa chỉ nhân đạo, với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng. Riêng “Tháng Nhân đạo” năm 2026, Hội vận động hơn 13,9 tỷ đồng để hỗ trợ gần 30.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tặng quà cho hơn 6.100 lượt người; xây dựng 31 căn nhà tình thương, 39 cây cầu giao thông nông thôn,...

Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cấp Hội vận động nguồn lực đạt hơn 11,7 tỷ đồng. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai hiệu quả, các cấp Hội đã vận động xây dựng 110 cây cầu giao thông nông thôn, hơn 4.700m đường bê-tông và 127 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Các mô hình như “Hũ gạo Chữ thập đỏ”, “Liên gia đình nhân đạo”, “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Heo đất giúp bạn vượt khó” tiếp tục được duy trì, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác và phong trào Hội chữ thập đỏ năm 2026.