Đến dự có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cùng các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư...

Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời nêu rõ hội ra đời từ truyền thống nhân ái của dân tộc và yêu cầu cấp thiết sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với sự quan tâm, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 23-11-1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất tổ chức, chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của hội. Hội Hồng thập tự Việt Nam trở thành thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Năm 1965, Hội đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người. Qua 80 năm, hội đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, với mạng lưới tổ chức rộng khắp, lực lượng tình nguyện viên đông đảo và khả năng huy động nguồn lực xã hội.

Chủ động phòng ngừa, trợ giúp người dân phục hồi sinh kế

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã tận tụy cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, chính những tấm lòng không thờ ơ trước nỗi đau đồng loại, những người trực tiếp dấn thân và sự chung sức tự nguyện đã tạo nên sức mạnh phong trào nhân đạo, bồi đắp truyền thống nhân ái Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn những tấm gương ấy tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng để cán bộ, đảng viên, người dân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tinh thần “thương người như thể thương thân”, chủ động sẻ chia, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đặt ra yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Hội cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi xảy ra khó khăn sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa; đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ giải quyết thiếu thốn trước mắt mà còn tạo cơ hội, bồi đắp năng lực, niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai. Hội cần kết nối chính sách với thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, bảo đảm trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tiếp tục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, với các yêu cầu: nhân đạo vô tư, cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương; dũng cảm dấn thân đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và bảo đảm an toàn; hành động vì hòa bình, bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để hoạt động nhân đạo phát triển thực chất, chuyên nghiệp, linh hoạt, không hành chính hóa. Các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm, sáng kiến, cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam góp sức xây dựng xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước kích hoạt Cổng Nhân đạo số quốc gia. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dịp này, 80 Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh vì những đóng góp trong hoạt động nhân đạo, lan tỏa tinh thần sẻ chia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao biểu trưng và ảnh Bác Hồ tặng các gương nhân ái.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số quốc gia, nền tảng cung cấp, cập nhật thông tin hoạt động nhân đạo trên toàn quốc, gồm mục tiêu, tiến độ, nguồn lực huy động và kết quả các chương trình được công khai, góp phần tăng minh bạch và kết nối cộng đồng tham gia.