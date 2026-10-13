Đổi mới hoạt động, nâng chất lượng đội ngũ người làm báo

Theo chương trình, đại hội tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2026; thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban Chấp hành khóa I.

Đại hội cũng nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TPHCM và tham luận của các đại biểu; công bố Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra cùng các chức danh lãnh đạo Hội nhiệm kỳ mới; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động Hội trong bối cảnh truyền thông số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: củng cố tổ chức Hội, tăng cường đoàn kết hội viên; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Hội Nhà báo TPHCM ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới.