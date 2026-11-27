Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân

Tham dự buổi làm việc, về phía TP Hải Phòng có ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các thành viên Ban Thường trực và lãnh đạo các ban chuyên môn.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn kiểm tra hoạt động năm 2026 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã báo cáo kết quả triển khai công tác Mặt trận năm 2026, tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết: Thời gian qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề được các tầng lớp Nhân dân quan tâm.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân từng bước được đổi mới, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân tiếp tục được phát huy. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ chủ trì triển khai ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Đáng chú ý, công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội được chú trọng, từng bước nâng cao tính chủ động, kịp thời. Những thông tin phản ánh từ cơ sở được tổng hợp, báo cáo, tham mưu xử lý, góp phần phát hiện sớm các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ nảy sinh phức tạp, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có chuyển biến tích cực. Dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy; hoạt động đối thoại giữa Nhân dân với người đứng đầu chính quyền cơ sở được triển khai đồng bộ. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng được tập trung thực hiện, hướng tới bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một điểm đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành từng bước được đẩy mạnh, góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, thông suốt.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Mặt trận tại một số địa phương vẫn chưa đồng đều. Hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nơi còn hạn chế; việc huy động nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội ở một số địa bàn gặp khó khăn.

Đặc biệt, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng lớn. Khối lượng nhiệm vụ tăng trong khi số lượng biên chế giảm, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí. Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, kỹ năng ứng dụng công nghệ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo lãnh đạo MTTQ thành phố, một trong những khó khăn đáng quan tâm hiện nay là hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới chưa kịp thời, thiếu đồng bộ, thống nhất, dẫn đến vướng mắc trong quản lý và phối hợp hoạt động. Một số nội dung còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Những hạn chế trên xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện nhiều chủ trương mới. Trong khi đó, nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực tham mưu ở một số đơn vị chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Tháo gỡ vướng mắc, hướng mạnh hoạt động Mặt trận về cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn hoạt động, trong đó tập trung vào vấn đề tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp, chế độ, chính sách và nhân sự tại các tổ chức hội, MTTQ ở địa phương. Nhiều ý kiến đề nghị sớm điều chỉnh các quy định liên quan, bổ sung nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm điều kiện để các tổ chức hoạt động hiệu quả sau sắp xếp.

Ý kiến của các lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng làm rõ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn hoạt động.

MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng cũng kiến nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam tăng cường hướng dẫn nội dung tuyên truyền trọng tâm, cung cấp kịp thời tài liệu chính thống; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, truyền thông số, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội cũng như chia sẻ các mô hình hay trong vận động Nhân dân, xây dựng khu dân cư tự quản và thực hiện an sinh xã hội.

Đối với chuyển đổi số, thành phố đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các chức năng trên nền tảng Mặt trận số, nghiên cứu nâng cấp Cổng Mặt trận số 24/7, đồng thời sớm cập nhật, chuyển đổi dữ liệu văn bản điện tử từ hệ thống Hpnet sang hệ thống Điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, xử lý công việc. Thành phố cũng đề nghị sớm có văn bản thay thế hoặc điều chỉnh Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn cứu trợ, bảo đảm phù hợp thực tiễn.

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới MTTQ thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong 12 năm liên tiếp; nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động. Từ nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng xác định sẽ tập trung rà soát từng chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026; đồng thời chuẩn bị tổng kết công tác năm, xây dựng chương trình phối hợp năm 2027 theo hướng cụ thể, rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, sản phẩm và tiến độ thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đạt được trong thời gian qua.

Thành viên Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với MTTQ TP Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong đề nghị MTTQ thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng chuyển đổi số, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Mặt trận.

Đối với những khó khăn, vướng mắc được nêu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tiếp tục rà soát, bổ sung các kiến nghị, đề xuất, nhất là những nội dung được Đoàn công tác gợi mở, hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác Mặt trận tại 2 đơn vị cấp xã tại TP Hải Phòng.

Trước đó, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác Mặt trận tại 2 đơn vị cấp xã là Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải An và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Thành.