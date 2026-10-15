Đổi mới hoạt động lớp học, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp Đại học Deakin (Australia) tổ chức chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh”.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng nhất của việc dạy học tiếng Anh không chỉ dừng lại ở ngữ pháp và từ vựng mà là giúp học sinh, sinh viên tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong thực tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu. (Ảnh: TQ)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đang tích cực tham gia sáng kiến quốc gia về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhà trường cam kết đóng góp vào việc thực hiện sáng kiến thông qua việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh và hỗ trợ giáo viên phát triển các phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Những hoạt động thực hành được giới thiệu tại chương trình sẽ giúp giáo viên xây dựng môi trường lớp học sinh động, tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia và từng bước hình thành sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Phát biểu tại chương trình, ông Ben Stubbs, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc học thuật của Đại học Deakin (Australia) cho rằng, đây là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và mang đến những ý tưởng mới cho người tham dự.

Ông Ben Stubbs, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc học thuật của Đại học Deakin (Australia) phát biểu. (Ảnh: TQ)

Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam hơn 25 năm trước, ông Ben Stubbs cho biết, một trong những thách thức lớn nhất khi đó là tìm kiếm những giáo viên tiếng Anh giỏi. Theo ông, quan niệm cho rằng giáo viên tiếng Anh phải đến từ Australia, Mỹ hoặc Vương quốc Anh là không chính xác. Phần lớn giáo viên được ông tuyển dụng khi đó là người Việt Nam, bởi họ có động lực, trình độ tiếng Anh tốt và nền tảng giáo dục vững vàng.

Từ kinh nghiệm này, ông Ben Stubbs bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp thêm động lực để giáo viên phát triển chuyên môn; đồng thời, khuyến khích giảng viên, giáo viên và sinh viên tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Tại phiên chia sẻ chuyên đề, bà Sarah Huaraka, Giám đốc học thuật, Đại học Deakin và bà Leesa Horn, giảng viên tiếng Anh, Đại học Deakin giới thiệu các phương pháp và hoạt động thực hành nhằm phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh.

Chuyên gia đến từ Đại học Deakin hướng dẫn sinh viên thực hành các hoạt động giao tiếp tiếng Anh. ﻿(Ảnh: TQ)

Theo các diễn giả, sinh viên có thể được trang bị tốt về kỹ năng viết, ngữ pháp và từ vựng, nhưng sự thiếu tự tin khi nói có thể cản trở quá trình tiến bộ. Vì vậy, giáo viên cần tạo điều kiện để học sinh chủ động trò chuyện với nhau và từng bước tự tin hơn khi giao tiếp trong các nhóm lớn hơn.

Các diễn giả khuyến khích giáo viên tổ chức hoạt động thực hành, tạo cơ hội để người học trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và suy ngẫm về quá trình giao tiếp. Thay vì chỉ nghe giảng, người tham dự trực tiếp tham gia các hoạt động, từ đó tìm hiểu cách vận dụng phương pháp vào bối cảnh giảng dạy của mình.

Một trong những phương pháp được giới thiệu là dành thời gian để sinh viên suy nghĩ trước khi trao đổi với bạn cùng cặp. Theo bà Sarah Huaraka, việc có thời gian chuẩn bị ý tưởng và bắt đầu giao tiếp trong nhóm nhỏ có thể giúp người học xây dựng sự tự tin trước khi phát biểu trước nhóm đông người. Giáo viên cũng cần chủ động quan sát, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cuộc trao đổi diễn ra hiệu quả.

Cũng tại chương trình, Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh, Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ về việc xây dựng lớp học ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp, trong đó nhấn mạnh vai trò của các tình huống giao tiếp có ý nghĩa và hoạt động thực hành nhằm khuyến khích sinh viên chủ động sử dụng tiếng Anh.

Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh, Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Theo Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh, giáo viên không thể chỉ yêu cầu sinh viên làm việc theo cặp và trò chuyện trong một khoảng thời gian nhất định mà cần thiết kế nhiệm vụ có mục đích cụ thể. Nếu không có lý do thật sự để trao đổi, sinh viên có thể im lặng, thiếu tương tác. Vì vậy, giáo viên cần xây dựng các tình huống tạo ra nhu cầu giao tiếp, giúp học sinh nhận thấy việc sử dụng tiếng Anh là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh nêu ba đặc điểm của một hoạt động học tập giao tiếp hiệu quả. Thứ nhất, hoạt động cần có ý nghĩa, tạo ra nhu cầu trao đổi thông tin giữa người học. Giáo viên cần xây dựng tình huống trong đó mỗi học sinh có những thông tin khác nhau để các em có lý do chia sẻ với nhau.

Thứ hai, sinh viên cần có cơ hội lựa chọn chủ đề và ngôn ngữ sử dụng trong giao tiếp, thay vì chỉ luyện tập các đoạn hội thoại mẫu. Việc tăng cơ hội lựa chọn giúp người học chủ động hơn và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh.

Thứ ba, sinh viên cần biết lắng nghe và phản hồi dựa trên nội dung đã trao đổi để duy trì cuộc trò chuyện, qua đó hình thành các chiến lược giao tiếp và kỹ năng xử lý những tình huống gián đoạn trong giao tiếp.

Giáo viên và sinh viên trao đổi, thực hành giao tiếp tiếng Anh. (Ảnh: TQ)

Theo Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh, việc xác định các nguyên tắc tổ chức hoạt động giao tiếp mới chỉ là bước đầu. Thách thức đặt ra là làm thế nào để vận dụng hiệu quả những nguyên tắc đó vào thực tế giảng dạy, phù hợp với trình độ của người học, điều kiện lớp học và mục tiêu của từng bài học. Vì vậy, giáo viên cần được tiếp cận nhiều kỹ thuật giảng dạy và hoạt động thực hành nhằm phát triển đồng thời sự tự tin, khả năng diễn đạt lưu loát và độ chính xác khi sử dụng tiếng Anh. Qua đó, học sinh có thể chủ động hơn trong giao tiếp, sẵn sàng thể hiện quan điểm và tích cực tham gia các hoạt động học tập.

Chương trình tập trung giới thiệu các phương pháp và hoạt động thực hành trong lớp học nhằm phát triển kỹ năng nói và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh. Đồng thời, đây cũng là dịp để các chuyên gia quốc tế, giảng viên, giáo viên và sinh viên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về những giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh trong bối cảnh giáo dục hiện nay.