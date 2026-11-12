Đổi mới hoạt động khuyến nông gắn với sản xuất và thị trường

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm sáng 12/11. Ảnh: KHÁNH LINH

Sự kiện nhằm đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2023 - 2026, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tổ chức sản xuất và kết nối tiêu thụ nông sản.

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông thành phố, giai đoạn 2023 - 2026, hệ thống khuyến nông triển khai đa dạng hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất. Qua đó, từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất.

Đáng chú ý, giai đoạn này, toàn hệ thống triển khai gần 110 mô hình khuyến nông với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản.

Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, an toàn sinh học, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu được triển khai tại các vùng đồng bằng, ven biển, trung du và miền núi.

Một số mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực. Trong đó, mô hình bò lai có tốc độ tăng trọng cao hơn 15 - 20% so với bò địa phương; mô hình gà thả vườn an toàn sinh học đạt tỷ lệ nuôi sống khoảng 95%; mô hình lúa Xươn tại miền núi đạt năng suất 41 tạ/ha, cao hơn sản xuất đại trà khoảng 11 tạ/ha.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến nông vẫn còn những hạn chế như nguồn lực đầu tư phân tán, quy mô mô hình nhỏ, khả năng duy trì và nhân rộng sau hỗ trợ chưa cao. Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản chưa bền vững; đội ngũ khuyến nông cơ sở còn thiếu và chưa đồng đều về năng lực.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò kinh tế tập thể trong tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nấm, phát triển nông nghiệp bền vững và ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động khuyến nông với nhu cầu thực tế của nông dân, năng lực tổ chức sản xuất và đầu ra sản phẩm.

Nhiều sản phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhờ sự hỗ trợ của các chương trình khuyến nông. Ảnh: KHÁNH LINH

Định hướng giai đoạn 2026 - 2030, Trung tâm Khuyến nông thành phố xác định đổi mới hoạt động theo hướng chuyển từ hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần sang đồng hành phát triển kinh tế nông nghiệp; ưu tiên mô hình gắn với sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, OCOP và lợi thế từng vùng.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp liên kết chuỗi giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ Khuyến nông cộng đồng.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững.