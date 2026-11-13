Đổi mới hoạt động khuyến học, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập

Trước yêu cầu đó, Hội Khuyến học thành phố xác định đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động nguồn lực xã hội và nâng cao hiệu quả thực chất của các mô hình học tập là những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Đổi mới hoạt động, phát huy sức mạnh toàn xã hội

Trao Cờ "Đơn vị xuất sắc" của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2021–2026, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những biến động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn vẫn duy trì và phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn thành phố đã kiện toàn 5.800 tổ chức Hội, chi hội và ban khuyến học tại cộng đồng dân cư, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, với hơn 1,18 triệu hội viên. Hệ thống 103 Trung tâm học tập cộng đồng được sắp xếp, duy trì hoạt động ổn định, góp phần đưa tri thức, kiến thức khoa học kỹ thuật đến gần hơn với người dân.

Trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Một trong những kết quả nổi bật là việc mở rộng sự phối hợp giữa Hội Khuyến học với các ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm huy động nguồn lực chăm lo sự nghiệp học tập. Trong 5 năm qua, tổng nguồn lực dành cho công tác khuyến học trên địa bàn thành phố đạt hơn 738 tỷ đồng, tăng 15% so với nhiệm kỳ trước. Từ nguồn lực này, các cấp Hội đã trao hơn 150.000 suất học bổng, phần thưởng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập; đồng thời hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà khuyến học.

Cùng với việc vận động nguồn lực xã hội, sự phối hợp giữa Hội Khuyến học cùng ngành Giáo dục và Đào tạo đã góp phần mở rộng các mô hình học tập trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, toàn thành phố hiện có hơn 544.000 gia đình được công nhận Gia đình học tập, 3.459 dòng họ học tập, 1.775 cộng đồng học tập, 1.960 đơn vị học tập và hơn 600.750 Công dân học tập.

Vinh danh các nhà tài trợ tiêu biểu.

Nhiều mô hình như Nuôi heo đất, Tủ sách khuyến học, Phiên chợ 0 đồng, mô hình 1+1, 1+n... được triển khai tại cơ sở, tạo điều kiện hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Các chương trình "Tiếp bước đến trường", "Ươm mầm tài năng", "Không gian học tập" cũng góp phần khuyến khích tinh thần tự học, xây dựng môi trường học tập trong gia đình và cộng đồng, từng bước lan tỏa truyền thống hiếu học trong nhân dân.

Những kết quả trên cho thấy công tác khuyến học của thành phố không chỉ tập trung vào hỗ trợ học sinh, sinh viên mà đang từng bước mở rộng đối tượng thụ hưởng, thúc đẩy học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong toàn xã hội. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Cần Thơ chuyển từ phát triển phong trào theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các mô hình học tập.

Lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số phát triển nhanh chóng, yêu cầu xây dựng xã hội học tập không chỉ đặt ra đối với hệ thống giáo dục chính quy mà còn đòi hỏi mỗi người dân chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng để thích ứng với những thay đổi của đời sống và thị trường lao động.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, các đơn vị thành viên, đặc biệt là những hội ở các thành phố trung tâm như Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong thúc đẩy xã hội học tập theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư. Trong đó, các đơn vị cần xác định tự học, học tập thường xuyên và học tập suốt đời là nền tảng; bảo đảm ở đâu có người dân, ở đó có hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Theo đó, các cấp Hội cần phát huy hiệu quả phong trào Bình dân học vụ số, lấy Gia đình học tập và Công dân học tập làm nền tảng xây dựng xã hội học tập.

Nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học trên địa bàn để tổ chức phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân thông qua hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng, trong đó chú trọng ứng dụng nền tảng số. Đây là hướng đi cần thiết nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao năng lực số và khả năng tự học của người dân, tạo nền tảng để thành phố tham gia Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Ra mắt thành viên Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với định hướng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, thành phố Cần Thơ xác định công tác khuyến học trong giai đoạn mới phải gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường học tập bình đẳng, rộng khắp. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ Hội Khuyến học đổi mới phương thức hoạt động, trong đó tập trung vào chuyển đổi số và nâng cao chất lượng các mô hình học tập.

Cụ thể hóa các định hướng trên, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, Hội chú trọng chuyển từ phương thức vận động, trao học bổng đơn lẻ sang đồng hành, hỗ trợ người học lâu dài, có địa chỉ cụ thể và đánh giá được hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, nguồn quỹ và bình xét các mô hình học tập cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố phấn đấu có trên 90% Hội Khuyến học cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và trên 50% mô hình học tập được quản lý trên nền tảng trực tuyến.