Đổi mới hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2026 mang chủ đề hướng tới kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. (Nguồn: TTXVN)

Năm 2026, sự kiện mang chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, nhấn mạnh yêu cầu gắn việc xây dựng kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số với hiệu quả thực tế trong quản trị quốc gia.

Các hoạt động hưởng ứng năm nay được triển khai theo hướng đổi mới, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

(theo TTXVN)