Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa đón nhận Bức trướng của UBND tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết, kế thừa, đổi mới, phát triển đông y vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân".

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, hoạt động của Hội Đông y Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các cấp Hội chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ tay nghề, giáo dục y đức cho hội viên; phát triển mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; sưu tầm, kế thừa các bài thuốc hay, cây thuốc quý, ứng dụng tiến bộ khoa học vào công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đến nay, Hội đã có hơn 3.000 hội viên, góp phần phát huy vai trò của y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa khoá XVI Lê Thị Chinh phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Đông y tỉnh xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có chuyên môn, giàu y đức và trách nhiệm nghề nghiệp. Chú trọng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, quan tâm bảo tồn, phát huy các bài thuốc, cây thuốc quý của địa phương; phát triển vùng dược liệu, mở rộng hợp tác, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Thị Phương, ghi nhận những đóng góp của Hội Đông y tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới hội cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn, lấy hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân làm thước đo.

Trong đó, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ lương y, thầy thuốc; tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trên cơ sở khoa học, an toàn, hiệu quả; quan tâm bảo tồn, kế thừa tri thức y học cổ truyền, phát triển nguồn dược liệu có quy hoạch, bền vững; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và củng cố tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở.

Quang cảnh Đại hội.

Đặc biệt, Hội cần phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa kho tàng tri thức y học cổ truyền, các bài thuốc gia truyền nhằm lưu giữ, khai thác và phát huy giá trị; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về y học cổ truyền.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội, phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ kế cận có chuyên môn, tâm huyết và trách nhiệm.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 và hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Đông y Việt Nam lần thứ XV.

Ban Chấp hành Hội Đông y Thanh Hóa khoá XVII ra mắt nhận nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa; Bức trướng của UBND tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết, kế thừa, đổi mới, phát triển đông y vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân"; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Đông y.