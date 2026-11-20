Các đồng chí chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 3 năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đại diện Hội Nông dân 8 tỉnh, thành phố trong cụm thi đua gồm Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu khái quát những tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế hợp tác và liên kết chuỗi giá trị.

Đồng chí mong muốn thông qua hội nghị, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 3 sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; phát huy lợi thế của từng địa phương, mở rộng kết nối, hợp tác trong hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội, thúc đẩy phong trào nông dân trong toàn cụm ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu, trao đổi tại hội nghị

Năm 2026, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, triển khai các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Toàn cụm kết nạp mới hơn 41.600 hội viên.

Các cấp hội chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, thành lập hợp tác xã, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Riêng tại Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có gần 300.000 hội viên nông dân. Trong năm, các cấp hội kết nạp mới 6.500 hội viên, thành lập 36 chi hội và 270 tổ hội nghề nghiệp. Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 170 tỷ đồng, triển khai 561 dự án, hỗ trợ khoảng 4.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thu hút hơn 170.000 hộ đăng ký tham gia.

Đại diện Hội Nông dân TP Huế tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong hoạt động hội, nhất là công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, trong năm 2027, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 3 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy hội viên, nông dân làm trung tâm; nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất xanh và liên kết chuỗi giá trị.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

Trao kinh phí hỗ trợ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố, mỗi địa phương 200 triệu đồng

Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu An Phú trao tặng mỗi tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 3 số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.