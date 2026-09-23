Đổi mới hoạt động, gắn kết hội viên từ cơ sở

CCB xã Phù Yên giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại di tích lịch sử Đình Chu.

Sau sáp nhập, Hội LHPN xã Phù Yên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện 12 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 594 hộ đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; giúp đỡ 104 hội viên khó khăn, nhận đỡ đầu 11 trẻ mồ côi. Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại bản Lềm thu hút 130 thành viên. Hội còn duy trì 30 “Ngôi nhà xanh”, thu gom 3 tấn rác thải, gây quỹ gần 10 triệu đồng hỗ trợ 23 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Phù Yên, cho biết: Hội chú trọng đổi mới cách triển khai, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp để hoạt động đến được từng chi hội, từng nhóm hội viên. Với mỗi địa bàn, Hội lựa chọn nội dung phù hợp, phát huy tính chủ động của cơ sở. Các mô hình thu hút hội viên tham gia thường xuyên, tạo hiệu quả rõ rệt.

Nếu Hội LHPN đưa chuyển đổi số, an sinh vào hoạt động, thì với Hội Nông dân xã Phù Yên chú trọng tập hợp hội viên phát triển kinh tế. Hội đã phối hợp tổ chức 8 lớp tập huấn về quy trình canh tác lúa hữu cơ, kỹ thuật trồng cây ăn quả, chăn nuôi cho hơn 570 lượt hội viên; hướng dẫn gần 100 hộ sử dụng nhật ký điện tử đồng ruộng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tín chấp hơn 62 tỷ đồng cho hội viên vay vốn; duy trì 6 tổ hội nghề nghiệp về chăn nuôi lợn, bò sinh sản, rau sạch. Điểm nhấn trong hoạt động của Hội là vận động hội viên mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ gần 600 ha; trong đó, mô hình “Ruộng nhà mình” tại bản Chiềng Thượng với 34 hội viên là cách làm cụ thể để đưa phương pháp sản xuất hữu cơ đến gần hơn với từng hộ. Hội viên được hướng dẫn cải tạo đất, chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế vật tư hóa học, thống nhất cách chăm sóc lúa và từng bước hình thành thói quen canh tác có kiểm soát. Bà Đinh Thị Việt, bản Chiềng Thượng, chia sẻ: Trước đây, các gia đình sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Tham gia mô hình, chúng tôi được hướng dẫn sử dụng phân hữu cơ và ghi chép quá trình sản xuất để kiểm soát tốt hơn chất lượng lúa. Nhờ sản xuất an toàn, chất lượng, giá trị sản phẩm được nâng lên. Hiện giá gạo hữu cơ đạt 40.000 đồng/kg; với diện tích 5.000 m², cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm; gia đình có thêm động lực duy trì diện tích.

Hội viên phụ nữ xã Phù Yên duy trì nghề dệt truyền thống.

Với Hội Cựu chiến binh xã Phù Yên, đổi mới hoạt động được thể hiện ở việc phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của hội viên trong từng nhiệm vụ cụ thể. Với 59 tổ chức hội cơ sở, ngoài tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, Hội tín chấp hơn 6,7 tỷ đồng cho 125 hội viên vay vốn; xây dựng quỹ hội 1,8 tỷ đồng, tạo điều kiện để hội viên đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Hội viên phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền phòng, chống ma túy, tham gia hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở. Đặc biệt, Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên, các trường học tổ chức 10 hoạt động tham quan, tìm hiểu truyền thống tại di tích Đình Chu, Ao Bua, qua đó giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ.

Tiếp nối các hoạt động giáo dục, tình nguyện và hướng về cộng đồng, Đoàn Thanh niên xã cũng có những cách làm mới phù hợp với thế mạnh của tuổi trẻ, như triển khai mô hình “Biên tập viên trợ lý ảo”, ứng dụng AI trong tuyên truyền; tổ chức “Bình dân học số”; đồng thời duy trì các hoạt động “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Đường cờ Tổ quốc” gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan và chăm lo cộng đồng.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Yên, cho biết: MTTQ tiếp tục làm tốt vai trò phối hợp, kết nối các tổ chức thành viên, đồng thời sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chỉ đạo mỗi tổ chức lựa chọn nội dung trọng tâm, phù hợp với hội viên, tránh chồng chéo, tạo được sự đồng thuận, thu hút hội viên, người dân tham gia và giải quyết những vấn đề từ thực tế cơ sở.

Những cách làm mới đang giúp hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phù Yên ngày càng thiết thực, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, vận động nhân dân. Đây cũng là cơ sở để tăng cường đồng thuận, khơi dậy nguồn lực cộng đồng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.