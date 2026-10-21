Đổi mới hoạt động, đồng hành cùng hội viên nông dân

Nội dung trao đổi xoay quanh các giải pháp đồng hành cùng nông dân, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững.

* Thưa bà, Hội Nông dân tỉnh xác định những thay đổi trọng tâm nào trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hoạt động?

Bà Rơ Chăm H’Hồng. Ảnh: Ngọc Tú

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, tập hợp và quản lý hội viên.

Hội phát huy các nền tảng như Zalo, Facebook và nền tảng số Nông dân Việt Nam để chuyển tải thông tin, chính sách, đồng thời tăng cường tương tác với hội viên.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 147 nghìn hội viên đã cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam; hơn 89.430 hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản. Đây là nền tảng để Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tiếp cận và hỗ trợ nông dân.

Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc sử dụng ứng dụng hay trao đổi thông tin trên môi trường mạng. Điều quan trọng là giúp nông dân khai thác thông tin thị trường, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, quảng bá sản phẩm, qua đó chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Hội chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là kiến thức về kinh tế nông nghiệp, kỹ năng số và khả năng kết nối nguồn lực. Chúng tôi xác định hiệu quả hoạt động Hội phải được thể hiện qua khả năng giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Cán bộ Hội phải gần dân, hiểu nông dân, nắm chắc tình hình sản xuất và đồng hành cùng hội viên tháo gỡ khó khăn. Đây là yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

* Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp nông dân, phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và phát triển doanh nghiệp nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh cụ thể hóa định hướng này như thế nào, thưa bà?

- Theo tôi, muốn nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, trước hết phải giúp nông dân thay đổi cách làm, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có liên kết, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường.

Hội không chỉ dừng ở việc vận động hay hỗ trợ vốn mà còn phải giúp hội viên tìm kiếm đối tác, tổ chức sản xuất hiệu quả và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Hiện toàn tỉnh có 207 HTX với 5.753 hội viên và 321 tổ hợp tác với 4.913 hội viên. Thời gian tới, Hội tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình này, đồng thời khuyến khích nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát huy vai trò dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối các hộ cùng sản xuất một ngành hàng.

Hội cũng hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học công nghệ; áp dụng tiêu chuẩn sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc; phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng kênh tiêu thụ trên nền tảng số.

Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng, phát huy Quỹ Hỗ trợ nông dân để tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn; hướng dẫn kỹ năng quản lý, kinh doanh, giúp nông dân chủ động hơn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh việc phát triển HTX, tổ hợp tác mới, Hội chú trọng nâng cao hiệu quả các mô hình hiện có, nhất là khả năng giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao giá trị nông sản và ổn định đầu ra.

Điều quan trọng không chỉ là có thêm mô hình mà còn phải bảo đảm các mô hình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và tạo chỗ dựa lâu dài cho nông dân.

Được Hội Nông dân hỗ trợ, nông dân Nguyễn Tiến Hùng (khu phố Giao Hội, phường Hoài Nhơn Nam) đã trồng thành công giống dưa lê mới, cho năng suất cao. Ảnh: Phan Tuấn

* Thưa bà, Hội Nông dân tỉnh sẽ làm gì để bảo đảm các chương trình hỗ trợ và nguồn vốn của Hội thực sự giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tốt hơn?

- Hội sẽ phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ số và kết nối tiêu thụ sản phẩm phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Theo tôi, không thể đánh giá hiệu quả hoạt động Hội chỉ bằng số lớp tập huấn hay số mô hình được xây dựng. Điều cần quan tâm là sau khi được hỗ trợ, nông dân có sản xuất tốt hơn, đầu ra ổn định hơn và liên kết được với nhau để cùng phát triển hay không.

Muốn vậy, Hội phải nắm rõ những khó khăn của nông dân để hỗ trợ đúng nhu cầu, đồng thời giúp hội viên nâng cao kỹ năng số, năng lực quản lý và tổ chức sản xuất.

Toàn tỉnh hiện có 164.841 hộ đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 100,5% chỉ tiêu được giao; Quỹ Hỗ trợ nông dân có tổng nguồn vốn hơn 163,3 tỷ đồng.

Hội sẽ chú trọng hỗ trợ đúng nhu cầu, sử dụng vốn hiệu quả, đồng thời khuyến khích những nông dân làm ăn giỏi chia sẻ kinh nghiệm, liên kết với các hộ khác để có khả năng đứng vững trước biến động thị trường và phát triển lâu dài.

* Xin cảm ơn bà!