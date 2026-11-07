Đổi mới hoạt động đối thoại: Sát thực tiễn, rõ trách nhiệm

Nắm bắt vấn đề cụ thể

Tại xã Tân Sơn, Đảng ủy xác định đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân là kênh quan trọng để nắm bắt tình hình, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh từ đời sống. Điểm đáng chú ý là các hội nghị được tổ chức trực tiếp tại từng thôn, gắn với đặc điểm địa bàn, nhất là những thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cách làm này giúp cấp ủy nắm bắt vấn đề cụ thể, tránh tổng hợp kiến nghị chung chung, thiếu trọng tâm.

Lãnh đạo xã Tân Sơn gặp gỡ người dân thôn Khuôn Kén.

Qua ba cuộc đối thoại trong năm 2026 giữa đồng chí Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã với cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại các thôn: Khuôn Kén, Bến và Mòng B, có hàng chục lượt ý kiến phản ánh những vấn đề thiết thực. Trong đó có cả những vấn đề phức tạp, kéo dài như: Tranh chấp đất lâm nghiệp giữa các hộ dân với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn; thiếu đất sản xuất do diện tích giáp ranh khu dân cư chủ yếu thuộc quy hoạch rừng phòng hộ; đề nghị xử lý khoáng sản dôi dư sau khắc phục sạt lở. Người dân cũng kiến nghị hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, khắc phục điểm lõm viễn thông, cải thiện điều kiện học tập tại các điểm trường.

Sau đối thoại, từng nhóm kiến nghị được cụ thể hóa thành nhiệm vụ và giao đơn vị liên quan tham mưu, giải quyết. Với kiến nghị về đất sản xuất tại thôn Khuôn Kén, UBND xã được giao căn cứ đề nghị của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn, xây dựng văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng. Các đề xuất về hạ tầng được rà soát, đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030; phương án xây dựng trạm thu phát sóng di động (BTS) được xem xét để khắc phục tình trạng sóng viễn thông yếu.

Đối với nhu cầu dân sinh, xã giao các đơn vị làm rõ đề xuất mở lớp mầm non 5 tuổi tại điểm trường thôn Khuôn Tỏ, lắp đặt phòng học tin học tại điểm Trường Tiểu học thôn Khuôn Kén; hướng dẫn các hộ có thành viên khuyết tật hoàn thiện thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội theo quy định. Những đề xuất về văn hóa, sản xuất cũng được giao khảo sát nhu cầu, điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực trước khi tham mưu phương án.

Không chỉ đối thoại với người dân tại khu dân cư, UBND xã Tân Sơn còn chủ động làm việc với doanh nghiệp khi phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến đời sống. Trước phản ánh của người dân về xe vận chuyển nguyên vật liệu gây bụi, làm bẩn đường giao thông, chính quyền xã trực tiếp làm việc, yêu cầu doanh nghiệp che chắn phương tiện, vệ sinh đường và cam kết khắc phục ảnh hưởng đến khu dân cư. Đồng chí Vi Văn An, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 6 công ty, 9 hợp tác xã và hàng chục hộ sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là lao động đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, các vấn đề về đất đai, mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính, thuế, nguồn vốn, lao động, giao thông, điện, nước và tiêu thụ sản phẩm được đưa ra trao đổi. Địa phương ghi nhận khó khăn, vướng mắc của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được xem xét, giải quyết, những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý. Như vậy, việc mở rộng đối thoại cho thấy cấp ủy, chính quyền quan tâm đến những vấn đề dân sinh, chủ động tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Để theo dõi kết quả, Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy xã được giao đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy. Việc phân công đầu mối giúp kết nối khâu tiếp nhận thông tin với lãnh đạo giải quyết và kiểm tra việc thực hiện, hạn chế tình trạng kiến nghị được ghi nhận nhưng chậm chuyển thành hành động.

Gắn đối thoại với trách nhiệm giải trình

Muốn đối thoại thực chất, cấp ủy phải chủ động chuẩn bị nội dung, bảo đảm các ý kiến được trao đổi trên cơ sở hồ sơ, thực tiễn và quy định pháp luật, tránh trả lời chung chung hoặc chỉ dừng ở việc tiếp thu. Quan tâm đổi mới hoạt động đối thoại, trước khi tổ chức hội nghị, Đảng ủy phường Phượng Sơn yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các chi bộ chủ động nắm tình hình, tổng hợp vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm. Chủ tịch UBND phường đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu, tham mưu trả lời kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách. Cách chuẩn bị này giúp người chủ trì và các đơn vị có cơ sở trao đổi, giải trình cụ thể ngay tại hội nghị.

Người dân phường Phượng Sơn nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại ngày 2/10/2026, nhiều vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, giao thông, hạ tầng, môi trường, an ninh trật tự và chế độ chính sách được phản ánh. Các ý kiến được đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường và cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, làm rõ. Sau đối thoại, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu UBND phường và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ những nội dung đã có kế hoạch, đồng thời tham mưu cấp trên xử lý vấn đề vượt thẩm quyền. Việc giải quyết phải gắn với kiểm tra thực tế, phối hợp với tổ dân phố và thường xuyên thông tin kết quả đến người dân.

Đơn cử như với kiến nghị của ông Nguyễn Quang Thẩm ở tổ dân phố Phượng Sơn về việc hơn 40 hộ tại khu vực Cầu Đất sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, UBND phường đã ban hành kế hoạch rà soát, hướng dẫn từng hộ kê khai, hoàn thiện hồ sơ. Bà Trần Thị Sáu ở tổ dân phố Trại Cháy gặp vướng mắc về thủ tục đất đai, thừa kế do sai lệch họ, tên trong giấy tờ, Bí thư Đảng ủy yêu cầu cơ quan chuyên môn rà soát toàn bộ hồ sơ, tham vấn cấp trên khi cần thiết và tham mưu trả lời gia đình ngay trong tháng 10/2026.

Một hướng đổi mới khác là tổ chức đối thoại theo chuyên đề đối với những lĩnh vực có nhiều vấn đề phát sinh. Tại phường Bố Hạ, địa phương vừa chuyển từ xã lên phường, yêu cầu quản lý đất đai trong điều kiện đô thị đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết. Cuối tháng 10 vừa qua, cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về quản lý đất đai. Hội nghị tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, quản lý đất công, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và xử lý vi phạm. Lãnh đạo phường cùng các bộ phận chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải trình từng nội dung, qua đó nhận diện những bất cập trong quản lý và yêu cầu giải pháp khắc phục.

Trong 10 tháng năm 2026, UBND phường Bố Hạ tiếp nhận 628 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, đã trả kết quả 512 hồ sơ, còn 116 hồ sơ đang giải quyết; lập biên bản xử lý 73 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 320 triệu đồng. Phường cũng kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đối với 15 xưởng băm, bóc gỗ tại hai tổ dân phố Bo Chợ và Đông Sơn. Từ thực trạng này, phường yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức địa chính; làm rõ nguyên nhân chậm giải quyết hồ sơ, xác minh dấu hiệu nhũng nhiễu (nếu có) và xử lý nghiêm các vi phạm. Địa phương thống nhất 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ đất đai còn tồn đọng; nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng; giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm; hoàn thiện phương án tái định cư và quản lý chặt chẽ quỹ đất công, hoạt động khai thác khoáng sản. Ở đây, đối thoại không chỉ giúp giải đáp từng kiến nghị mà còn trở thành căn cứ để chấn chỉnh hoạt động quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân với chất lượng phục vụ người dân.

Khi cấp ủy chủ động lắng nghe, theo dõi, đôn đốc; chính quyền nghiêm túc giải trình, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đối thoại sẽ thực sự trở thành phương thức lãnh đạo gần dân, sát dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và hiệu lực điều hành của chính quyền.