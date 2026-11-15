Đổi mới hoạt động để tạo sự đồng thuận ở Hạnh Phúc

Từ đầu năm đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hạnh Phúc đã tổ chức trên 215 cuộc tuyên truyền tại 10/10 thôn, thu hút hơn 7.000 lượt người tham gia. Nội dung tập trung phổ biến chủ trương, chính sách, vận động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường. Hơn 350 lượt cán bộ xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Vai trò của 57 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiếp tục được phát huy.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hạnh Phúc đi kiểm tra công tác xóa nhà dột nát.

Từ sự đồng thuận trong Nhân dân, nhiều phong trào, hoạt động thiết thực được triển khai và nhận được hưởng ứng tích cực. Tiêu biểu, phong trào chung tay bảo vệ môi trường có 11/19 thôn tham gia, với hơn 2.400 lượt người vệ sinh đường giao thông, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm. Tại một số thôn, người dân đồng thuận, sẵn sàng hiến đất, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hạnh Phúc vận động Nhân dân hiến đất làm đường.

Đáng chú ý, MTTQ xã còn chú trọng thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Từ đầu năm đến nay đã chủ trì, phối hợp thực hiện 23 cuộc giám sát trực tiếp, tham gia góp ý, phản biện 20 dự thảo văn bản; phối hợp tổ chức 2 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, thu hút 145 đại biểu tham dự.

Một góc trung tâm xã Hạnh Phúc.

Thông qua những việc làm cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hạnh Phúc tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần tự quản, trách nhiệm cộng đồng, biến sự đồng thuận thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, hạnh phúc.