Tham gia tập huấn có 116 cán bộ cơ quan chính trị, trợ lý công tác quần chúng, cán bộ Đoàn, Hội Phụ nữ và Công đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3. Cùng dự có Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh.

Các học viên được nghiên cứu, trao đổi 6 chuyên đề trọng tâm. Nội dung tập trung vào bảo đảm an toàn, an ninh mạng và kỹ năng khai thác, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác; tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng tổ chức các hoạt động ngày nghỉ, giờ nghỉ, diễn đàn, tọa đàm, dạ hội thanh niên, hội thi.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn còn cập nhật kiến thức về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quy chế công tác Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam và những nội dung trọng tâm của Chương trình hành động công tác quần chúng trong lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2025-2030.

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên sẽ tham quan thực tế công tác xây dựng chính quy và hoạt động cổ động thao trường tại đơn vị cơ sở.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội Phụ nữ, Công đoàn và cán bộ làm công tác quần chúng được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động;

Qua đó, góp phần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức quần chúng, nâng cao chất lượng công tác quần chúng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.