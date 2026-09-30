Đổi mới hoạt động Công đoàn, nâng cao phúc lợi cho người lao động

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, 10 nội dung được thảo luận tại Hội nghị đều quan trọng, có ý nghĩa dài hạn đối với cả nhiệm kỳ.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, các nội dung được thảo luận không chỉ định hình công tác đổi mới của tổ chức Công đoàn mà còn tạo nền tảng để Công đoàn chủ động ứng phó với những thách thức mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: Đoàn Hưng)

Đối với các nhóm nghị quyết về phát triển đoàn viên, cán bộ Công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng đây là những vấn đề cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Nếu không thực hiện tốt sẽ khó bảo đảm các nhiệm vụ quan trọng của tổ chức.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý, khối lượng công việc tại địa phương rất lớn trong khi đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu. Vì vậy, cần chú trọng nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về chuyển đổi số, khoa học, năng suất lao động và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu phải cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, từng cấp Công đoàn, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Theo đó, cần phân định rõ những việc Công đoàn trực tiếp thực hiện; những vấn đề cần kiến nghị cấp trên, các cơ quan liên quan và những nội dung Công đoàn thực hiện giám sát.

Về đổi mới đối thoại, phúc lợi tập thể và tài chính Công đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị nhìn nhận từ góc độ xã hội đang kỳ vọng gì ở tổ chức Công đoàn và người lao động đang chờ đợi điều gì.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thời gian qua Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhưng chưa thực sự sắc nét. Thời gian tới, hoạt động Công đoàn cần được đổi mới căn bản, quyết liệt và căn cơ hơn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nêu mong muốn có một nguồn lực tài chính nhất định để ủy thác cho ngân hàng điều hành, phục vụ người lao động với mức lãi suất hợp lý, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.

Quang cảnh hội nghị.

Liên quan đến sự kiện kỷ niệm 100 năm Công đoàn Việt Nam vào năm 2029, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu công tác chuẩn bị cần được triển khai từ sớm, bảo đảm sự kiện được tổ chức trang trọng, thiết thực và có ý nghĩa.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu tiếp tục phối hợp thành lập Công đoàn xã, phường, khu công nghiệp; đồng thời rà soát cơ sở nhà, đất. Những cơ sở được giữ lại phải có phương án khai thác hiệu quả; những cơ sở không sử dụng hiệu quả cần được xử lý, trả lại địa phương để phục vụ các nhu cầu xã hội.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai kế hoạch chăm lo Tết 2027 cho đoàn viên, người lao động. Công tác chăm lo cần có cách làm mới, không chỉ tập trung trước Tết mà phải được thực hiện cả trong và sau Tết.

Bên cạnh bảo đảm để người lao động có một cái Tết đầy đủ, Công đoàn cần chủ động có giải pháp đưa, đón công nhân, người lao động trở lại làm việc sau Tết, góp phần ổn định quan hệ lao động và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.