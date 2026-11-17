Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng và PGS. TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh trao giải Nhất cho tác giả Đỗ Trọng Đạt.

Chiều 17/11, Bảo tàng Tôn Đức Thắng công bố kết quả và trao giải cuộc thi thiết kế bộ nhận diện thương hiệu. Đây là một phần trong kế hoạch truyền thông đến năm 2030, qua đó bảo tàng muốn xây dựng hình ảnh riêng và giúp công chúng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút 77 tác giả và nhóm tác giả từ nhiều địa phương, làm việc trong các lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật, kiến trúc và các ngành sáng tạo. Ban tổ chức trao một giải nhất và bốn giải khuyến khích trên cơ sở đánh giá ý tưởng, giá trị mỹ thuật, khả năng truyền tải thông điệp và tính ứng dụng. Giải nhất thuộc về tác giả Đỗ Trọng Đạt, xã An Phước, TP Đồng Nai

Bộ nhận diện được giải Nhất thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Tôn.

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, cho biết cuộc thi không chỉ tìm kiếm một phương án thiết kế đẹp, sáng tạo mà còn hướng đến xây dựng ngôn ngữ hình ảnh có tính biểu tượng, thể hiện được cuộc đời, sự nghiệp và những phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thông qua cuộc thi, bảo tàng có cơ hội tiếp cận những góc nhìn mới về giá trị văn hóa và hình ảnh của đơn vị trong đời sống đương đại.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban giám khảo, khả năng ứng dụng của bộ nhận diện sẽ thể hiện qua cách bảo tàng sử dụng biểu trưng trên các nền tảng số, ấn phẩm và sản phẩm lưu niệm. Sau khi hoàn thiện, bộ nhận diện dự kiến được sử dụng trong hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục, truyền thông và phục vụ khách tham quan.

Cùng với việc đổi mới hình ảnh và phương thức truyền thông tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, các bảo tàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng đến mở rộng không gian trải nghiệm và tăng cường tương tác với khách tham quan.

Không gian trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Cụ thể, từ ngày 18 đến 23/11, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình mở đầu bằng buổi gặp mặt những người thường xuyên theo dõi và tương tác với trang Facebook của bảo tàng. Ngày 19/11, bảo tàng khai mạc trưng bày các tác phẩm do bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện hiến tặng năm 2025.

Ngày 20/11, bảo tàng mở thêm khung giờ tham quan từ 17 giờ đến 20 giờ tại tòa nhà số 1. Khách có thể tham gia chuyến tham quan có thuyết minh và nghe hòa tấu violin từ 18 giờ đến 19 giờ. Hai mươi khách đến đầu tiên được tặng bưu thiếp. Theo ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, việc mở cửa buổi tối và kết hợp trưng bày với biểu diễn giúp công chúng có thêm lựa chọn về thời gian và cách thưởng thức mỹ thuật.

Bảo tàng cũng tham gia các hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 22 đến 24/11. Ngày 23/11, đơn vị phối hợp với Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Phát triển mỹ thuật TP Hồ Chí Minh trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa”, dự kiến có khoảng 150 đại biểu, chuyên gia và người hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật tham dự.

Không gian trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, chương trình “Khai hội Văn hóa - Khởi sắc tinh hoa” diễn ra từ ngày 20/11 đến 6/12. Cùng với các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống, triển lãm “Dấu Xưa - Nét Nay” giới thiệu trang phục Việt Nam và dành không gian để khách mặc thử.

Riêng từ ngày 20 đến 24/11, tại số 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, khách tham quan có thể thử viết thư pháp, vẽ tranh dân gian trên quạt giấy, tô lợn đất, đan lá dừa và thưởng thức các món bánh ngọt, bánh tráng tại khu ẩm thực.