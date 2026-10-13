Đổi mới hoạt động bảo hiểm xã hội trên nền tảng dữ liệu số

Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tư vấn, các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được người dân quan tâm hơn. Ảnh: D.ANH

Kế hoạch hướng tới mục tiêu đổi mới phương thức hoạt động của Bảo hiểm xã hội thành phố trên cơ sở dữ liệu và công nghệ số; lấy người dân, người lao động và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và chi trả không dùng tiền mặt.

Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030 kế hoặc đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể.

Về dịch vụ công và thủ tục hành chính: tiếp tục triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công đạt tối thiểu 80%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 95%. Thực hiện 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công đủ điều kiện theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính.

Về dữ liệu và Đề án 06: bảo đảm 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đủ điều kiện được cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân và xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phấn đấu đạt 99% chi trả không dùng tiền mặt trong công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện. Đồng thời phối hợp triển khai Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên VNeID.

Về hạ tầng và an toàn thông tin: 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được phê duyệt cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin; nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới cho đội ngũ viên chức, người lao động.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức; cải cách thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả cơ chế một cửa; phát triển các ứng dụng, nền tảng số; quản lý, làm sạch và khai thác dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin mạng và đẩy mạnh chi trả, nộp tiền qua các kênh thanh toán trực tuyến.