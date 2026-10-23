Đổi mới giáo dục, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Phú Thọ

Trường Tiểu học Vĩnh Yên đổi mới phương pháp dạy học gắn với thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Đổi mới dạy học, phát huy tư duy sáng tạo

Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và phát hiện năng khiếu của học sinh là những nội dung được các trường học tại Phú Thọ chú trọng. Thông qua đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức hoạt động trải nghiệm và nghiên cứu khoa học, học sinh được khuyến khích chủ động tiếp cận kiến thức, trình bày quan điểm và vận dụng vào thực tiễn.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Yên (phường Vĩnh Yên) đổi mới phương pháp dạy học được triển khai gắn với thực hiện Chương trình GDPT 2018. Nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Ông Đào Chí Mạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Yên cho biết, nhà trường xác định phát triển năng lực, phẩm chất học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, thay vì chỉ tập trung truyền đạt kiến thức và rèn luyện kỹ năng đơn thuần.

Theo đó, giáo viên từng bước chuyển từ giảng giải, thuyết trình sang tổ chức hoạt động học tập lấy học sinh làm trung tâm. Trong mỗi tiết học, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp khám phá, trải nghiệm, tự rút ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn.

Cách tổ chức này khuyến khích học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi, trình bày ý kiến và tìm phương án giải quyết vấn đề. Đồng thời, giáo viên có điều kiện quan sát, nhận diện khả năng của từng em để lựa chọn phương pháp hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh hoạt động trên lớp, Trường Tiểu học Vĩnh Yên đưa các hoạt động giáo dục vào kế hoạch năm học, trung bình mỗi tháng tổ chức ít nhất một hoạt động. Cụ thể, tháng 9 tổ chức “Ngày hội thành lập hội đồng tự quản”; tháng 10 triển khai hoạt động “Phụ nữ Việt Nam - Người truyền cảm hứng cho em trở thành phiên bản tốt đẹp hơn mỗi ngày”; tháng 11 tổ chức hoạt động “Thầy cô trong mắt em”.

Qua đó, học sinh có thêm cơ hội thể hiện quan điểm, rèn luyện kỹ năng. Nhà trường đồng thời duy trì các thói quen tích cực như đọc sách, tập luyện thể thao và tự học tiếng Anh.

Theo ông Đào Chí Mạnh, kết hợp đổi mới dạy học với các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng năng lực và phẩm chất học sinh, đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018.

Ở bậc THPT, nghiên cứu khoa học là hoạt động giúp học sinh phát huy tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức liên môn và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Cô Nguyễn Thị Thu Dung - giáo viên Trường THPT Đoan Hùng (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình học tập, trưởng thành của học sinh. Hoạt động này giúp các em phát triển năng lực nghiên cứu, giải quyết vấn đề, từng bước hình thành tinh thần khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp.

Thực tế này cho thấy, nghiên cứu khoa học góp phần phát hiện, phát huy năng lực, năng khiếu, đồng thời giúp học sinh nhận diện sở trường để lựa chọn hướng học tập phù hợp.

Trường học ở Phú Thọ đổi mới dạy học, đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh.

Đánh giá theo năng lực và sự tiến bộ của từng học sinh

Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, Trường Tiểu học Vĩnh Yên điều chỉnh hoạt động kiểm tra, đánh giá theo hướng cá thể hóa, chú trọng sự tiến bộ của từng học sinh. Theo ông Đào Chí Mạnh, nhà trường đang thí điểm mô hình lớp học thông minh tại điểm trường chính, phục vụ hoạt động đánh giá thường xuyên.

Ngay trong tiết học, học sinh được kiểm tra thông qua các điểm đánh giá nhanh (checkpoint) để xác định mức độ nhận thức. Từ kết quả thu được, hệ thống công nghệ tự động tạo bài tập thích ứng với năng lực từng học sinh, tương ứng các mức 1, 2 và 3.

Nhà trường cũng kết hợp kiểm tra trực tuyến và trực tiếp thông qua hệ thống OLM. Trong năm học này, trường cấp tài khoản OLM cho 100% học sinh và giáo viên, với tổng số hơn 2.000 tài khoản.

Việc ứng dụng công nghệ giúp giáo viên rút ngắn thời gian ra đề, tổ chức kiểm tra, chấm điểm và thống kê kết quả. Dữ liệu đánh giá còn hỗ trợ giáo viên xác định mức độ tiếp thu kiến thức của từng học sinh để điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

Đáng chú ý, nhà trường thay đổi cách sử dụng kết quả kiểm tra. Thay vì so sánh học sinh với nhau, kết quả của mỗi em được đối chiếu với lần kiểm tra trước đó nhằm xác định mức độ tiến bộ.

Tương tự, kết quả của từng lớp được đánh giá dựa trên sự thay đổi so với giai đoạn trước, không sử dụng để so sánh giữa các lớp.

Ông Đào Chí Mạnh nhấn mạnh, kết quả kiểm tra, đánh giá chủ yếu phục vụ việc điều chỉnh hoạt động dạy học. Ban Giám hiệu tăng cường trao đổi, hướng dẫn và đồng hành cùng giáo viên để lựa chọn giải pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Từ thực tiễn cho thấy, việc kết hợp đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích nghiên cứu khoa học và điều chỉnh kiểm tra, đánh giá đang tạo thêm điều kiện phát triển năng lực học sinh. Trong đó, chú trọng khả năng sáng tạo, phát hiện năng khiếu và đánh giá sự tiến bộ của từng em là những nội dung quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục.