Gần 2 thập kỷ gắn bó với bục giảng, thầy giáo Nguyễn Như Đức (SN 1983, quê xã Đông Kinh) - Tổ trưởng Tổ Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã cùng đồng nghiệp bồi dưỡng và đồng hành với nhiều thế hệ học sinh chinh phục những đỉnh cao tri thức. Phía sau những tấm huy chương, những giải thưởng là câu chuyện đẹp về tình yêu nghề, sự tận tâm với học trò và những đóng góp bền bỉ trong sự nghiệp bồi dưỡng nhân tài cho quê hương.

Trong hành trình chinh phục tri thức của học sinh Hà Tĩnh, phía sau mỗi thành tích, giải thưởng là sự nỗ lực của các em và sự đồng hành của những người thầy. Với thầy giáo Nguyễn Như Đức, mỗi thành tích của học trò đều gắn với một hành trình riêng: có những lần vượt qua áp lực, cũng có những chặng đường các em phải tìm lại niềm tin vào chính mình.

Thầy giáo Nguyễn Như Đức đã cùng đồng nghiệp bồi dưỡng, đồng hành với nhiều thế hệ học sinh chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Nhắc đến Trần Minh Hoàng - HS lớp Toán 1 khóa 32, từng giành HCB và HCV Olympic Toán quốc tế năm 2024 và 2025, thầy Đức không giấu được niềm tự hào. Với thầy, Hoàng là học trò đặc biệt bởi năng khiếu Toán học, tư duy sắc bén, ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Thầy Nguyễn Như Đức luôn sát cánh cùng cậu học trò Trần Minh Hoàng trong suốt hành trình chinh phục kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Ảnh: NVCC.

Trong suốt quá trình đồng hành, từ vai trò Phó Chủ nhiệm đội tuyển Toán năm Hoàng lớp 10, Chủ nhiệm đội tuyển năm lớp 11 đến phối hợp cùng các giáo viên (GV) Tổ Toán bồi dưỡng em ở năm lớp 12, thầy Đức và các đồng nghiệp luôn sát sao định hướng, xây dựng phương pháp học tập phù hợp, chú trọng phát triển tư duy độc lập, khả năng giải quyết những bài toán khó, đồng thời tìm kiếm, cung cấp nguồn tài liệu chuyên sâu để em phát huy năng lực.

Qua nhiều vòng tuyển chọn, những đợt tập huấn kéo dài và 2 kỳ Olympic Toán quốc tế liên tiếp, Minh Hoàng phải đối mặt với không ít áp lực. Trong hành trình ấy, thầy Đức cùng các đồng nghiệp vừa dốc sức bồi dưỡng chuyên môn, vừa quan tâm, động viên để em giữ vững tâm lý trước những kỳ thi lớn. Nhiều đêm, thầy trò cùng trao đổi, tìm kiếm tài liệu, thử nghiệm những hướng giải mới cho các bài toán khó. Những chuyến ra Hà Nội ôn luyện cùng chuyên gia có khi kéo dài đến tận những ngày giáp Tết. Giữa lịch học căng thẳng và những ngày xa nhà, thầy Đức luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ cùng học trò. “Tôi đã cố gắng để không chỉ là người thầy hướng dẫn mà còn như một người anh, người bạn để Hoàng có thể chia sẻ những áp lực, lo lắng trong học tập” - thầy Đức tâm sự.

Thầy Đức luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ cùng học trò, giúp các em giải tỏa bớt áp lực. Ảnh: NVCC.

Từ tấm HCB năm 2024 đến HCV năm 2025, thành quả của Hoàng là kết tinh từ năng lực, nỗ lực của bản thân em, sự quan tâm của gia đình và tâm huyết của tập thể thầy cô. Với người thầy, niềm vui lớn nhất không chỉ là thành tích đạt được mà còn là nhìn thấy học trò trưởng thành, vững vàng hơn sau mỗi thử thách.

Gần 20 năm gắn bó với bục giảng, thầy Đức đã dìu dắt nhiều thế hệ học trò phát huy năng lực, trong đó có Lê Anh Vũ và Dương Huy Ngọc - 2 HS lớp Toán khóa 27 để lại nhiều dấu ấn. Vũ quê ở xã Kỳ Lạc, cách trường khoảng 80 km; Ngọc ở phường Trần Phú. Cả 2 có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng sớm bộc lộ tố chất, niềm say mê Toán học. Thấu hiểu những trở ngại ấy, thầy Đức thường xuyên động viên, tìm kiếm học bổng, vận động các nguồn hỗ trợ để các em yên tâm học tập, theo đuổi đam mê.

Thầy Đức luôn có sự thấu hiểu, kiên nhẫn cùng với niềm tin vào khả năng tiến bộ của từng em học sinh.

Sau kỳ thi HS giỏi tỉnh năm lớp 10, Vũ chỉ đạt giải khuyến khích, còn Ngọc chưa đạt giải. Tuy nhiên, nhận thấy tố chất và quyết tâm của 2 học trò, thầy Đức vẫn tin tưởng đề xuất cho các em được tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển HS giỏi quốc gia. Sự kiên trì của thầy cùng tập thể GV đã giúp Vũ và Ngọc có cơ hội tiếp tục thử sức, từng bước khẳng định năng lực. Năm lớp 11, Vũ giành giải nhì, Ngọc đạt giải ba quốc gia môn Toán; đến năm lớp 12, Vũ đạt giải ba, còn Ngọc giành giải nhì và được lựa chọn vào đội dự tuyển quốc tế.

NHỮNG ĐIỀU THẦY TỪNG DẠY VẪN LUÔN LÀ HÀNH TRANG QUÝ GIÁ, GIÚP EM TIN RẰNG KHÓ KHĂN NÀO CŨNG CÓ THỂ VƯỢT QUA NẾU BẢN THÂN ĐỦ QUYẾT TÂM VÀ CÓ NHỮNG NGƯỜI SẴN SÀNG TIẾP SỨC, ĐỒNG HÀNH. Lê Anh Vũ, học sinh lớp Toán khóa 27 (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh)

Lê Anh Vũ chia sẻ: “Những ngày đầu vào trường, em còn nhiều tự ti, mặc cảm. Nhưng nhờ sự tin tưởng, động viên của thầy chủ nhiệm, em có thêm động lực để vươn lên trong học tập, chinh phục kiến thức và theo đuổi mục tiêu. Đến nay, em đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và có công việc ổn định. Những điều thầy từng dạy vẫn luôn là hành trang quý giá, giúp em tin rằng khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu bản thân đủ quyết tâm và nhận được sự tiếp sức, đồng hành”.

Mỗi học trò có hoàn cảnh, năng lực, hành trình trưởng thành riêng và thầy Đức luôn có sự thấu hiểu, kiên nhẫn cùng với niềm tin vào khả năng tiến bộ của từng em. Bởi với thầy, thành công trong giáo dục không chỉ được đo bằng giải thưởng mà còn ở việc giúp học trò nhận ra giá trị bản thân, nuôi dưỡng đam mê và tự tin bước tiếp trên con đường đã chọn.

Thầy Nguyễn Như Đức sinh ra trong gia đình có truyền thống sư phạm, bố mẹ và các anh chị đều gắn bó với nghề giáo. Lớn lên trong môi trường ấy, tình yêu nghề dạy học dần được vun đắp, trở thành động lực để thầy lựa chọn và gắn bó với bục giảng. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Vinh và học lên thạc sĩ, năm 2008, thầy bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Trường THPT Phan Đình Phùng. Đến năm 2013, thầy chuyển về công tác tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, mở ra chặng đường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách.

Thầy Nguyễn Như Đức luôn cố gắng học hỏi và tự nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp bồi dưỡng.

Những ngày đầu về trường chuyên, áp lực đối với một GV trẻ là điều khó tránh khỏi. Tổ Toán vốn có bề dày truyền thống, quy tụ nhiều thế hệ thầy cô giàu kinh nghiệm và đạt thành tích nổi bật trong công tác bồi dưỡng HS giỏi. Để đáp ứng yêu cầu của môi trường giáo dục mũi nhọn, người GV không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp và tích lũy kinh nghiệm.

May mắn của thầy Đức là luôn nhận được sự dìu dắt, chia sẻ kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước. Những cuộc trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển cùng các bộ tài liệu được tích lũy qua nhiều năm đã giúp thầy từng bước vững vàng hơn trong công tác đào tạo HS giỏi. Ban Giám hiệu nhà trường cũng tạo điều kiện để thầy tham gia các diễn đàn, hội thảo chuyên môn, tiếp cận phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng từ các chuyên gia, giáo sư và GV giàu kinh nghiệm trong cả nước. Từ quá trình học hỏi và tự nghiên cứu, thầy Đức từng bước hoàn thiện phương pháp bồi dưỡng. Với mỗi chuyên đề khó, thầy không chỉ đào sâu kiến thức mà còn tìm tòi cách truyền đạt để HS hiểu bản chất vấn đề, phát triển tư duy độc lập và chủ động tìm ra hướng giải.

Thầy Đức luôn cố gắng giúp học sinh từng bước nâng cao khả năng tự nghiên cứu.

Theo thầy Đức, trong bồi dưỡng HS giỏi Toán, kiến thức chuyên sâu rất quan trọng, song điều cần thiết không kém là giúp HS hình thành phương pháp tư duy độc lập. Một bài toán khó có thể có nhiều hướng tiếp cận, đòi hỏi người học biết vận dụng linh hoạt kiến thức, phát hiện mối liên hệ và lựa chọn cách giải phù hợp. Vì vậy, giảng dạy không thể chỉ dừng ở việc cung cấp lời giải mà phải giúp HS hiểu bản chất vấn đề, từng bước nâng cao khả năng tự nghiên cứu.

Từ những nỗ lực trong chuyên môn, thầy được tin tưởng giao nhiệm vụ chủ nhiệm đội tuyển HS giỏi quốc gia. Đến nay, thầy đã 2 lần đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm (năm học 2019-2020, 2023-2024) và 2 lần làm phó chủ nhiệm (năm học 2018-2019, 2022-2023) đội tuyển Toán tham dự kỳ thi HS giỏi quốc gia. Đáng tự hào, cả 4 lần đảm nhiệm nhiệm vụ này, các đội tuyển đều đạt kết quả 10/10 HS đoạt giải.

ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ NGƯỜI GIÁO VIÊN PHẢI THEO SÁT QUÁ TRÌNH TIẾN BỘ CỦA CÁC EM, VỪA BẢO ĐẢM NỀN TẢNG KIẾN THỨC, VỪA TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHỮNG TỐ CHẤT RIÊNG ĐƯỢC BỘC LỘ. Thầy Nguyễn Như Đức

Với thầy Đức, bồi dưỡng HS giỏi không phải chỉ tập trung vào những em đã có thành tích nổi bật. Điều quan trọng trước hết là xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, từ đó đi sâu vào các chuyên đề nâng cao để phát hiện HS có tư duy, niềm đam mê và khả năng phát triển. Khi nhận diện được tố chất của từng em, GV mới có thể xây dựng phương án bồi dưỡng phù hợp. “Trong quá trình học tập, nhiều HS cần thêm thời gian, cơ hội và sự định hướng để phát huy năng lực. Điều quan trọng là người GV phải theo sát quá trình tiến bộ của các em, vừa bảo đảm nền tảng kiến thức, vừa tạo điều kiện để những tố chất riêng được bộc lộ” - thầy Đức chia sẻ.

Cùng với công tác bồi dưỡng, thầy Đức và đồng nghiệp còn chú trọng duy trì sự kết nối giữa các thế hệ HS. Những em từng đạt giải cao, sau khi ra trường vẫn giữ liên hệ với thầy cô, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học tập, hỗ trợ chuyên môn và truyền cảm hứng cho HS các khóa sau. Mối liên hệ ấy góp phần tạo nên môi trường học tập giàu tính kế thừa, nơi kinh nghiệm và niềm say mê Toán học được truyền lửa, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Sau 18 năm gắn bó với nghề, trong đó có 13 năm công tác tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, thầy Nguyễn Như Đức đã góp phần cùng tập thể Tổ Toán bồi dưỡng nhiều thế hệ HS tài năng. Hơn 100 HS đạt giải tại các kỳ thi HS giỏi quốc gia. Nhiều em được lựa chọn vào đội dự tuyển quốc tế, trong đó có những gương mặt tiêu biểu như Nguyễn Thị Việt Hà (HCĐ Olympic Toán quốc tế năm 2015), Phan Nhật Duy (HCV Olympic Toán quốc tế năm 2017), Trần Minh Hoàng (HCB Olympic Toán quốc tế năm 2024, HCV năm 2025)...

Thầy Nguyễn Như Đức và các thành viên Tổ Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ảnh: NVCC.

Không chỉ mong học trò đạt thành tích cao, thầy Đức còn thường xuyên trò chuyện, định hướng để các em lựa chọn con đường phù hợp, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Thầy luôn nhắn nhủ học trò không ngừng hoàn thiện bản thân, bồi đắp trách nhiệm với cộng đồng và trở về đóng góp cho quê hương .

hi có cơ hội. Bởi với thầy, giá trị của giáo dục không chỉ thể hiện ở kết quả một kỳ thi mà còn ở tri thức, nhân cách và bản lĩnh mỗi HS có được trên hành trình trưởng thành.

Ghi nhận những nỗ lực và đóng góp trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng HS giỏi, thầy Nguyễn Như Đức nhiều lần được Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen.

VỚI TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, SỰ TẬN TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HIỆU QUẢ, THẦY NGUYỄN NHƯ ĐỨC ĐÃ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO THÀNH TÍCH CHUNG CỦA TỔ TOÁN VÀ NHÀ TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO MŨI NHỌN. Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “Thầy Nguyễn Như Đức là GV có chuyên môn vững vàng, tâm huyết và đặc biệt sâu sát với học trò. Thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn khơi dậy niềm say mê, bồi đắp niềm tin và khát vọng chinh phục tri thức cho các em. Đặc biệt, thầy luôn quan tâm đến từng HS, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; chủ động kết nối, vận động các nguồn lực, gây quỹ hỗ trợ để các em có thêm điều kiện, yên tâm học tập và phát huy năng lực. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và phương pháp bồi dưỡng hiệu quả, thầy đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tổ Toán và nhà trường trong công tác đào tạo mũi nhọn”.

Mỗi khóa học khép lại là một chuyến đò đưa học trò đến bến bờ tri thức. Với thầy Nguyễn Như Đức cũng như đội ngũ GV Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, niềm vui không chỉ là những thành tích đáng tự hào mà còn là sự trưởng thành, tự tin của các thế hệ học trò. Trên hành trình ấy, người thầy vẫn dõi theo, cổ vũ các em giữ vững niềm say mê, không ngừng rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa trên con đường đã chọn.

BÀI, ẢNH: ĐÌNH NHẤT - THÚY NGỌC & ẢNH NVCC

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

(còn nữa)

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