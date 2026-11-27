Sắp xếp tinh gọn mạng lưới, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế

Trình bày tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2026, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Thanh Đạm cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2014, mạng lưới cơ sở GDNN phát triển rộng khắp, đa dạng về loại hình và hình thức sở hữu.

Đến năm 2024, cả nước có 2.709 cơ sở hoạt động GDNN, gồm 1.886 cơ sở GDNN (399 trường cao đẳng, 429 trường trung cấp, 1.058 trung tâm GDNN, trung tâm GDNN - GDTX) và 823 doanh nghiệp, cơ sở khác có hoạt động GDNN; cơ sở GDNN ngoài công lập chiếm khoảng 36,2%. 45 trường được lựa chọn để đầu tư theo tiêu chí trường chất lượng cao và phê duyệt 289 ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia tại 411 trường cao đẳng, trung cấp công lập.

TS. Trần Thanh Đạm Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Quochoi.vn

Tuy nhiên, mạng lưới phát triển chủ yếu theo chiều rộng, phân tán, nhiều đầu mối quản lý (các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội); nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, ngành, nghề đào tạo trùng lặp, điều kiện bảo đảm chất lượng hạn chế; mạng lưới phân bố chưa đồng đều, tập trung ở các đô thị lớn, còn mỏng ở khu vực miền núi, vùng khó khăn; số trường đủ năng lực dẫn dắt vùng, ngành, nghề còn ít. Đây là căn cứ để Đảng, Nhà nước chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở GDNN công lập trong giai đoạn mới.

Theo Cục trưởng Trần Thanh Đạm, trong giai đoạn mới, chất lượng và hiệu quả GDNN không chỉ được đánh giá qua quy mô tuyển sinh, số lượng người tốt nghiệp hay tỷ lệ có việc làm, mà quan trọng hơn là mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ năng của doanh nghiệp, khả năng thích ứng và phát triển nghề nghiệp của người lao động, cũng như khả năng cung ứng, cập nhật kỹ năng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị khẳng định GDNN giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao. TS. Trần Thanh Đạm cho rằng, đối với GDNN, các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết có thể khái quát thành 4 nhóm định hướng lớn.

Cụ thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở theo hướng tinh gọn, đạt chuẩn, ưu tiên đầu tư hiện đại cho một số trường cao đẳng chất lượng cao và phân cấp mạnh quản lý cơ sở GDNN về chính quyền địa phương.

Cải cách mô hình, bổ sung cấp trung học nghề tương đương trung học phổ thông, đổi mới chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy liên kết nhà trường - doanh nghiệp.

Ưu tiên ngân sách cho đào tạo nhân lực kỹ năng nghề cao. Thu hút chuyên gia, khuyến khích doanh nghiệp lập cơ sở GDNN và quỹ đào tạo nhân lực.

Đặc biệt, mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 80% cơ sở GDNN đạt chuẩn quốc gia, 20% cơ sở được đầu tư hiện đại tương đương các nước phát triển ở châu Á; tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt 50%; tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%.

Theo Cục trưởng Trần Thanh Đạm, những thay đổi về thể chế đang tạo tiền đề cho GDNN chuyển từ mô hình cung ứng nhân lực theo năng lực sẵn có sang đồng kiến tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của nền kinh tế. Sự chuyển đổi này thể hiện trên ba phương diện: từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang phát triển kỹ năng theo nhu cầu của nền kinh tế; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình đào tạo; phát triển hệ thống GDNN theo hướng mở, linh hoạt và liên thông.

Nâng cao giá trị kỹ năng nghề, phát triển hệ sinh thái kỹ năng

Cơ cấu đào tạo đang từng bước dịch chuyển theo nhu cầu thị trường. Tỷ lệ tuyển sinh cao đẳng, trung cấp phấn đấu tăng từ 19,5% lên 21,4% trong năm 2026; gần 65% người học thuộc các ngành STEM, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp duy trì trên 85%.

Danh mục ngành, nghề đào tạo hiện bao quát 653 ngành, nghề, trong đó đã bổ sung những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, robot, đường sắt và năng lượng tái tạo. Đây là những ngành nghề gắn với yêu cầu phát triển của nền kinh tế và quá trình chuyển dịch cơ cấu việc làm.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Quochoi.vn

Dù vậy, theo TS. Trần Thanh Đạm, hệ thống vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Quý III/2026, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 30,4%; lao động có việc làm phi chính thức chiếm 60,6%. Khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, không tham gia học tập và đào tạo.

Cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp giữa các vùng còn chênh lệch; doanh nghiệp chưa tham gia đồng kiến tạo thường xuyên, giá trị kỹ năng nghề chưa được ghi nhận tương xứng trong tuyển dụng và tiền lương...

Trước thực trạng đó, TS. Trần Thanh Đạm đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Theo đó, hoàn thiện thể chế theo hướng mở, linh hoạt, liên thông; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo theo nhu cầu kỹ năng; hoàn thiện cơ chế để doanh nghiệp tham gia thực chất vào phát triển nguồn nhân lực; tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò dẫn dắt của hệ thống; đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường dự báo, quản trị dựa trên dữ liệu; và nâng cao giá trị của kỹ năng nghề và phát triển hệ sinh thái kỹ năng.

"Đột phá GDNN trong giai đoạn 2026 - 2030 là đổi mới cơ chế vận hành, hoàn thiện chính sách và tập trung, huy động nguồn lực theo nhu cầu kỹ năng và kết quả đào tạo. Qua đó, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế", TS. Trần Thanh Đạm nhấn mạnh.