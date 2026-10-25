Đổi mới giáo dục, nâng cao hiệu quả phối hợp

Chị Lưu Thị Phương, Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên.

Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên hiện có 1.648 học sinh ở 37 lớp. Trường nằm trên địa bàn trung tâm, mật độ phương tiện lớn, mỗi ngày có hơn 1.200 lượt học sinh đi học bằng xe đạp điện, xe máy điện và xe đưa đón. Do đó, nhà trường xác định việc xây dựng văn hóa giao thông học đường không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, nhắc nhở mà cần gắn liền với công tác quản lý, rèn luyện ý thức và thói quen tốt cho học sinh.

Nhà trường tích cực triển khai giáo dục an toàn giao thông thông qua các môn học, sinh hoạt lớp, chào cờ, hoạt động trải nghiệm và công tác Đoàn. Trong đó, Đoàn Thanh niên thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, tạo điều kiện để học sinh dễ nắm bắt quy định, nhận diện nguy cơ và hậu quả nếu cố tình vi phạm pháp luật giao thông. Các hoạt động như phiên tòa giả định, xử lý tình huống giả định, sân khấu hóa, thi tìm hiểu pháp luật thường thu hút hơn 95% học sinh tham gia.

Đoàn trường duy trì đội thanh niên xung kích với gần 20 đoàn viên, hỗ trợ nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm, chấp hành quy định và giữ trật tự tại cổng trường vào giờ cao điểm. Trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm duy trì kết nối qua các kênh liên lạc điện tử, thông tin kịp thời vi phạm của học sinh với phụ huynh; đưa việc thực hiện quy định an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá thi đua, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, giáo viên, đoàn viên.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số học sinh chưa chấp hành quy định về an toàn giao thông; khu vực cổng trường đôi lúc ùn tắc vào đầu và cuối buổi học. Để khắc phục, tới đây, Đoàn trường tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống thực tế để học sinh hiểu rõ hậu quả và biết cách xử trí trước những nguy cơ mất an toàn. Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để theo dõi, uốn nắn những trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc hoặc có dấu hiệu tái phạm. Mục tiêu là giúp học sinh không chỉ nắm luật mà còn tự giác chấp hành, có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân và cộng đồng.