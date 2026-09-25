Đổi mới giáo dục mầm non để trẻ trải nghiệm

Hoạt động dạy học tại Trường Mầm non Phan Thiết, phường Phan Thiết

Tạo cơ hội để trẻ chủ động

Một chiếc lá, vài viên sỏi nhặt được ngoài sân hay câu hỏi bất chợt của trẻ… đều có thể trở thành điểm bắt đầu cho một hoạt động ở lớp mầm non. Đó cũng là cách tiếp cận được chương trình Giáo dục mầm non mới khuyến khích, khi việc học của trẻ không chỉ diễn ra qua những gì giáo viên chuẩn bị sẵn mà còn bắt đầu từ chính sự tò mò và trải nghiệm của trẻ.

Bà Hoàng Thị Hoa - Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 210/400 trường mầm non công lập. Năm học 2026 - 2027, tỉnh triển khai thí điểm chương trình Giáo dục mầm non mới tại 15 cơ sở ở nhiều địa bàn khác nhau. Việc lựa chọn các cơ sở với điều kiện thực tế đa dạng nhằm có thêm cơ sở đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả của chương trình trong thực tiễn”.

Điểm nhấn của chương trình Giáo dục mầm non mới là chuyển mạnh từ cách tổ chức thiên về truyền đạt sang tạo cơ hội để trẻ chủ động tham gia, khám phá và trải nghiệm. Học thông qua chơi được coi trọng; môi trường giáo dục được tổ chức theo hướng mở, an toàn, thân thiện và linh hoạt. Ngoài ra, khai thác những yếu tố văn hóa, tự nhiên gần gũi với trẻ ở từng địa phương.

Sự thay đổi đó đặt ra yêu cầu mới đối với giáo viên. Thay vì dạy theo khuôn mẫu, giáo viên cần quan sát để hiểu trẻ quan tâm điều gì, có khả năng đến đâu và cần hỗ trợ như thế nào. Một hoạt động có thể bắt đầu từ câu hỏi của trẻ, sự vật quen thuộc trong sân trường hay tình huống nảy sinh khi chơi. Từ đó, giáo viên gợi mở để trẻ suy nghĩ, trao đổi, thử nghiệm và tự tìm cách giải quyết, từng bước hình thành khả năng tự học, thích ứng với cuộc sống.

Cô và bé cùng hòa ca

Chuẩn bị các điều kiện

Để chương trình không chỉ dừng ở việc thay đổi cách tổ chức hoạt động, ngành giáo dục xác định hỗ trợ chuyên môn là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thí điểm. Theo đó, các cơ sở tham gia được tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tọa đàm, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm; giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Đây cũng là năm học hệ thống trường lớp được sắp xếp lại, một số cơ sở có sự thay đổi về tên gọi, tổ chức hoặc địa bàn quản lý. Vì vậy, yêu cầu trước hết là việc sắp xếp không làm gián đoạn quá trình thực hiện chương trình. Các trường tiếp tục thực hiện chương trình đã được lựa chọn, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, nội dung và tiến độ. Trên nền tảng đó, chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với điều kiện thực tế sau sắp xếp.

Với 15 cơ sở thí điểm ở cả đô thị, vùng sâu, vùng xa, chương trình được triển khai linh hoạt theo điều kiện thực tế, tránh áp dụng máy móc một cách tổ chức cho tất cả cơ sở. Hiện các đơn vị thí điểm đang rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu và môi trường giáo dục... để chủ động triển khai chương trình.

Thí điểm chương trình Giáo dục mầm non mới là bước khởi đầu cho cách tiếp cận phù hợp hơn với trẻ và điều kiện từng cơ sở. Khi môi trường được mở rộng, giáo viên được đồng hành và trẻ được trao cơ hội trải nghiệm. Những đổi mới ấy sẽ góp phần tạo nền tảng để trẻ tự tin, chủ động trong những năm đầu đời.

Chương trình Giáo dục mầm non mới hướng đến 4 phẩm chất: yêu thương, tôn trọng, trung thực, trách nhiệm và 5 năng lực: tự lực, thích ứng, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.