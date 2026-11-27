Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội thảo.

Nhìn lại chặng đường đổi mới căn bản, toàn diện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và đặc biệt là sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân ngày càng mở rộng. Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú cùng việc đầu tư trường nội trú ở các xã biên giới, phổ cập mầm non cho trẻ 3–5 tuổi, thống nhất một bộ sách giáo khoa và lộ trình cấp miễn phí đã góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và giữ chân học sinh đến trường.

Cùng với đó, việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề, phân cấp tuyển dụng giáo viên, mở rộng lộ trình trung học nghề, đẩy mạnh giáo dục STEM, năng lực số, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và phát triển học bạ, văn bằng số liên thông dữ liệu quốc gia... đã tạo ra những bước tiến rõ nét, với tỷ lệ nhập học đại học ngành STEM năm 2026 đạt 33,6% và hơn 100 chương trình đào tạo tài năng được triển khai.

Dù vậy, người đứng đầu ngành giáo dục thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn mang tính hệ thống cần sớm tháo gỡ. Nhiều chính sách dù tương đối hoàn thiện nhưng còn thiếu đồng bộ, khâu tổ chức thực hiện ở một số địa phương sau sắp xếp trường lớp và bố trí cán bộ quản lý còn lúng túng, trong khi thẩm quyền giao chưa đi liền đầy đủ với hướng dẫn, nhân lực và kinh phí.

Mặt khác, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo môn học, cấp học, địa bàn vẫn tồn tại, chế độ đãi ngộ và tiền lương theo quy định mới triển khai chưa thật sự kịp thời, cơ sở vật chất, phòng học, thiết bị và hạ tầng số còn thiếu hụt ở cả đô thị đông dân lẫn vùng khó khăn, còn cơ chế tài chính, kết nối dữ liệu nhân lực – việc làm – ngân sách cũng như hành lang quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vẫn đang đặt ra nhiều bài toán mới.

Bước sang giai đoạn 2026–2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng tạo đột phá bằng cách đổi mới quản trị giáo dục dựa trên mục tiêu, dữ liệu và kết quả đầu ra, gắn tự chủ của cơ sở giáo dục với trách nhiệm giải trình và giám sát minh bạch. Nền tảng số quốc gia quản trị giáo dục sẽ được xây dựng để kết nối dữ liệu giáo dục với dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư, giúp dự báo chính xác nhu cầu giáo viên, trường lớp, nhân lực và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực sau đầu tư. Nguồn lực đầu tư sẽ được tập trung có trọng tâm, ưu tiên vùng khó khăn, xã biên giới, khu vực tăng dân số nhanh ở bậc mầm non, phổ thông, đồng thời đầu tư các hạ tầng dùng chung, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành cho giáo dục nghề nghiệp và đại học với phương án vận hành, bảo trì rõ ràng ngay từ đầu.

Song song đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ đào tạo với dự báo nhu cầu nhân lực và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp từ khâu đặt hàng, thiết kế chương trình, tổ chức thực hành đến đánh giá chuẩn đầu ra và kết quả việc làm. Hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và học tập suốt đời sẽ tiếp tục được thúc đẩy thông qua trung học nghề, liên thông, công nhận kết quả học tập và đào tạo lại cho người lao động, đi kèm hoàn thiện quản trị dữ liệu, khai thác hồ sơ số và hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, thước đo cao nhất của mọi chính sách vẫn là những thay đổi cụ thể trong thực tiễn: Học sinh đủ chỗ học, nhà trường đủ giáo viên, thiết bị được khai thác hiệu quả và người tốt nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu việc làm, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.