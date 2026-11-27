Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên phát biểu tại hội thảo.

Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục

Hội thảo được tổ chức tại TP Quảng Ninh, với sự tham gia của đại diện các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông cùng đại biểu tại hơn 300 điểm cầu trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, thời gian qua, việc triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đã tạo động lực mới cho ngành Giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện.

Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định rõ yêu cầu tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới.

Cùng với đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, lấy xây dựng nhân cách con người làm trọng tâm, đặt giáo dục đạo đức và văn hóa lên hàng đầu trong các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong hình thành, hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ.

Những định hướng này đặt ra yêu cầu ngành Giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm lý, môi trường học tập và những thay đổi trong đời sống của học sinh, sinh viên hiện nay.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng, kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến những thách thức mới trong môi trường giáo dục, nhất là tác động của mạng xã hội, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đối với nhận thức, hành vi, lối sống của người học.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là cần cập nhật nội dung giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử phù hợp với bối cảnh mới.

Không chỉ giáo dục trong không gian trường học, các cơ sở giáo dục cần quan tâm định hướng hành vi, trách nhiệm và ý thức công dân của học sinh, sinh viên trên không gian mạng.

Việc xây dựng văn hóa học đường cũng cần được triển khai thực chất, gắn với các nhiệm vụ bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống và hình thành văn hóa số.

Những mô hình hay, cách làm hiệu quả cần được phát huy, nhân rộng; đồng thời, cần nhìn nhận những hoạt động còn hình thức, chưa phù hợp để kịp thời điều chỉnh.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn

Kết luận hội thảo, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên đánh giá cao các báo cáo tham luận, ý kiến trao đổi của đại diện các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và chuyên gia.

Các đại biểu tại hội thảo.

Các ý kiến đã làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong thời gian tới.

Để những nội dung trao đổi tại hội thảo sớm được cụ thể hóa trong thực tiễn, bà Nhung nhấn mạnh, Ban tổ chức xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai.

Trước hết, tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá thực trạng; nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa học đường và bảo đảm an toàn trường học.

Mục tiêu là nâng cao chất lượng công tác học sinh, sinh viên theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hạnh phúc, bảo đảm quyền học tập và phát triển toàn diện của người học.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là cụ thể hóa hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức dành cho học sinh, sinh viên, bảo đảm phù hợp với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Các giá trị này cần được chuyển hóa thành những hành vi cụ thể, có thể nhận diện và đánh giá trong cả môi trường thực tế lẫn không gian số, phù hợp với từng cấp học và đặc trưng văn hóa vùng miền.

Đối với các cơ sở giáo dục, cần tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm công dân và ý thức chấp hành pháp luật cho người học.

Các hoạt động giáo dục phải phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; tăng cường đối thoại, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên bày tỏ quan điểm, nguyện vọng.

Qua đó, nhà trường chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng nhận thức và có phương thức giáo dục phù hợp, nhất là đối với những vấn đề phát sinh trên không gian mạng.

Cùng với đó, việc xây dựng văn hóa số và phát triển năng lực số cho học sinh, sinh viên cần được chú trọng.

Người học cần được trang bị tư duy phản biện, kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân, phòng tránh rủi ro trên mạng; biết nhận diện tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng và có trách nhiệm khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường số.

Công tác này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục cần xây dựng văn hóa học đường toàn diện, tạo dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, nhân văn, hạnh phúc; quan tâm xây dựng cảnh quan, không gian sư phạm xanh, sạch, đẹp.