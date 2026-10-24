Đổi mới giáo dục: Bắt đầu từ người thầy

Các trường học chú trọng triển khai hoạt động STEM, góp phần đổi mới giáo dục - Ảnh: Nh.V

Cùng với việc xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM và hướng nghiệp, thời gian qua, các CSGD đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ học liệu số, xây dựng kho học liệu dùng chung cũng được chú trọng nhằm tăng cường kết nối giữa các đơn vị, hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Bên cạnh đó, nhiều trường còn quan tâm phát triển thư viện số, lớp học thông minh, dạy học theo dự án và thành lập các câu lạc bộ STEM, Robotics, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực số, rèn luyện kỹ năng hợp tác, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Các CSGD còn đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tránh áp dụng hình thức, khuôn mẫu.

Trong thực hiện đổi mới giáo dục, vai trò của người thầy ngày càng được thể hiện rõ nét. Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tổ chức, hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh trong học tập, giúp các em phát huy năng lực, sở trường và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Cô Nguyễn Thị Thảo, Trường THPT Ngô Quyền cho rằng: Đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ chính người thầy. Nếu giáo viên chỉ truyền đạt sự kiện, số liệu và mốc thời gian… theo lối một chiều (nhất là ở các môn Lịch sử, Địa lý)… thì khó khơi dậy hứng thú học tập cũng như tình yêu lịch sử dân tộc, quê hương trong học sinh. Vì vậy, giáo viên cần chuyển từ vai trò chủ yếu cung cấp kiến thức sang tổ chức các hoạt động học tập, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, trình bày quan điểm và vận dụng kiến thức.

Tại Trường THPT Ngô Quyền, các tổ chuyên môn đều chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; tăng cường khai thác tư liệu, hình ảnh, phim tài liệu và các công cụ tương tác. Các hoạt động thảo luận, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và học tập trải nghiệm cũng được đẩy mạnh nhằm phát triển tư duy, năng lực phản biện và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Gắn "học đi đôi với hành" là nhiệm vụ được các nhà trường hết sức chú trọng - Ảnh: Nh.V

Đặc biệt, trường còn gắn nội dung bài học với lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên và đời sống kinh tế, xã hội của địa phương giúp kiến thức trở nên gần gũi, sinh động hơn. Thông qua các hoạt động tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa địa phương và những tình huống thực tế trong giáo dục pháp luật, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức công dân và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo cô Nguyễn Thị Thảo, việc đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại chất lượng giáo dục thực chất. Vì vậy, công tác kiểm tra, đánh giá phải được các trường triển khai nghiêm túc, công bằng, khách quan, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Mặt khác, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tăng cường dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, quan tâm hỗ trợ học sinh còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng hoặc có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để mỗi học sinh được phát triển phù hợp với khả năng của mình.

Thực tiễn cho thấy, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, quan tâm đến sự khác biệt của học sinh và gắn kiến thức với thực tiễn đã mang lại những chuyển biến tích cực trong dạy và học. Năm học 2025-2026, học sinh của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật: 1 dự án đoạt giải nhì, 2 giải ba, 3 giải tư tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT; 114/174 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 1.631/2.766 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên đạt thành tích cao tại các hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên dạy giỏi, góp phần khẳng định hiệu quả của việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiếp tục được đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Thay vì chỉ chú trọng thành tích trong các kỳ thi, các trường tăng cường nhiều hoạt động nhằm khuyến khích học sinh phát huy tư duy sáng tạo, nâng cao năng lực thực hành, khả năng tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề từ thực tiễn.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, Tổ trưởng chuyên môn Vật lý-Công nghệ công nghiệp, Trường THPT Lương Thế Vinh khẳng định: Sự chuyển dịch từ giáo dục thiên về truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Giáo viên cần chú ý đến khả năng tự học, tư duy độc lập và mức độ hứng thú của học sinh thông qua các dự án học tập, hoạt động trải nghiệm và câu lạc bộ sở thích. Sự phối hợp giữa giáo viên trong tổ chuyên môn, giáo viên các môn học khác trong phát hiện, giới thiệu học sinh có năng lực sẽ góp phần mở rộng nguồn tuyển chọn, tránh bỏ sót những em có tiềm năng.

Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi được định hướng theo hướng mở rộng nguồn tuyển chọn, tạo cơ hội cho học sinh có năng lực tiếp cận kiến thức nâng cao từ sớm. Mỗi học sinh đều được khuyến khích tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trường còn tăng cường hoạt động trải nghiệm giúp học sinh làm quen với quy trình thiết kế kỹ thuật, xây dựng giả thuyết, thu thập dữ liệu và kiểm chứng kết quả.

Với sự chủ động đổi mới của đội ngũ nhà giáo, sự đồng hành của các cơ sở giáo dục và việc triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành Giáo dục Quảng Trị hướng đến xây dựng môi trường học tập tích cực, công bằng, phát huy tiềm năng của mỗi giáo viên, học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.