Quyết tâm tạo đột phá trong công tác giáo dục-đào tạo, việc “học tập, thực hành” theo Bác tại Khoa Công tác đảng, công tác chính trị được thể hiện rõ nét qua tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng. (Ảnh: THÙY LINH)

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị nhận thức rõ, “học tập, thực hành” theo Bác phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; trước hết là nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phương pháp, tác phong công tác của từng cá nhân.

Cùng với việc tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề giáo dục chính trị hằng năm, Đảng ủy Khoa đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và kế hoạch đẩy mạnh “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh thành những chỉ tiêu rõ ràng gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, bộ môn yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên phải tự soi, tự sửa và đăng ký nội dung “thực hành” theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ của bản thân.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị.

Kết quả “học tập, thực hành” theo Bác được đánh giá định kỳ hằng tháng trên tinh thần tăng tính lượng hóa gắn với những sản phẩm cụ thể: Bài giảng mới đã cập nhật được bao nhiêu vấn đề thực tiễn? Giờ thảo luận, tập bài có khơi gợi được tư duy phản biện của học viên hay không? Công trình nghiên cứu giải quyết được những bất cập gì ở đơn vị cơ sở?

Là Khoa chuyên ngành của Học viện, đối tượng đào tạo phong phú, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ nên Đảng ủy, chỉ huy Khoa xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành theo Bác bảo đảm thực chất, thiết thực; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cán bộ, đảng viên, giảng viên làm thước đo để đánh giá chất lượng học tập, thực hành theo Bác. Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị chia sẻ: “Là Khoa chuyên ngành của Học viện, đối tượng đào tạo phong phú, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ nên Đảng ủy, chỉ huy Khoa xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành theo Bác bảo đảm thực chất, thiết thực; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cán bộ, đảng viên, giảng viên làm thước đo để đánh giá chất lượng học tập, thực hành theo Bác”.

Phương châm “giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức”

Quyết tâm tạo đột phá trong công tác giáo dục-đào tạo, việc “học tập, thực hành” theo Bác tại Khoa Công tác đảng, công tác chính trị được thể hiện rõ nét qua tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng. Giảng viên của Khoa luôn quán triệt phương châm “lấy học viên làm trung tâm”, chú trọng phát huy tính chủ động, tư duy phản biện và bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghiệp vụ cho người học.

Học tập, thực hành theo phương pháp làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn của Bác, để chuẩn bị cho từng chuyên đề, bài giảng, đội ngũ giảng viên đã chủ động khắc phục biểu hiện khô cứng, lối mòn của những giờ giảng lý luận. Thay vì giảng viên thuyết giảng, học viên ghi chép, Khoa đã đẩy mạnh thực hiện mô hình “Lớp học đảo chiều” kết hợp ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bài giảng. Học viên được giao nghiên cứu tài liệu, dữ liệu tình huống trước khi lên lớp; thời gian trên giảng đường được dành tối đa cho tranh luận, phản biện và xử trí tình huống theo phương châm “giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức”. Đáng chú ý, tỷ lệ thời lượng tập bài, xử trí các tình huống công tác đảng, công tác chính trị sát với mô hình tổ chức, biên chế mới của Quân đội và hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đã được nâng lên mức 35-40% tổng thời lượng môn học.

Giảng viên trẻ Khoa Công tác đảng, công tác chính trị tích cực ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

Tìm hiểu được biết, điểm nổi bật trong thực hành theo phương pháp làm việc của Bác ở Khoa Công tác đảng, công tác chính trị đó là từng giảng viên đã chủ động “tự làm mới mình”. Điển hình như tại Bộ môn Công tác tư tưởng, những giảng viên dày dạn kinh nghiệm như Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hồi hay Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thi luôn trực tiếp kèm cặp giảng viên trẻ từ khâu xây dựng kịch bản tình huống đến rèn luyện bản lĩnh làm chủ bục giảng. Nhờ cách làm thực chất này, trong các đợt kiểm tra giảng gần đây, 100% bài giảng của cán bộ, giảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị đạt chất lượng tốt và khá, trong đó tỷ lệ bài giảng đạt tốt là trên 75%. Từng chủ đề, bài giảng đã giúp học viên vừa nắm vững kiến thức lý luận, vừa hình thành được kỹ năng, kinh nghiệm nhận định và xử trí các tình huống công tác đảng, công tác chính trị nảy sinh ở đơn vị cơ sở.

Vừa hoàn thành nội dung tập bài xử trí tình huống tư tưởng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Thiếu tá Ngô Văn Đạt, học viên Lớp 61D, Hệ 1 bộc bạch: “Điều chúng tôi tâm đắc nhất là các thầy không đưa ra đáp án có sẵn theo kiểu sách vở. Thầy đặt chúng tôi vào đúng vị trí của người chính ủy ở đơn vị cơ sở trước những tình huống rất gai góc, buộc chúng tôi phải vận dụng lý luận để giải quyết thấu tình đạt lý. Chính tác phong sư phạm chuẩn mực và tư duy thực tiễn của các thầy đã truyền lửa để chúng tôi tự tin hơn khi trở về đơn vị”.

Tiên phong trong phát triển lý luận khoa học, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng

Không chỉ đổi mới trên giảng đường, tinh thần “nói đi đôi với làm” của cán bộ, giảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị còn được khẳng định trên mặt trận nghiên cứu khoa học và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong nghiên cứu khoa học, Khoa chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, hướng các đề tài vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục-đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị. Tiêu biểu là đề tài cấp Học viện “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành đạo đức cách mạng và định hướng vận dụng ở Học viện Chính trị hiện nay”, do Đại tá, Thạc sĩ Lại Khắc Thiện làm chủ nhiệm. Đây là một hướng nghiên cứu gắn trực tiếp với yêu cầu đưa tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, góp phần cung cấp cơ sở lý luận cho việc đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Sỹ Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị thăm quan trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học của Khoa Công tác đảng, công tác chính trị.

Đặc biệt, phát huy vai trò “nòng cốt, tiên phong” trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị đã luôn nêu cao trách nhiệm chính trị, bản lĩnh, tinh thần chiến đấu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bằng tư duy khoa học và những lập luận sắc bén, trung bình mỗi năm, cán bộ, giảng viên của Khoa công bố từ 80 đến 120 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín, cùng hàng trăm bài viết chính luận trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được đăng tải trên Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân… Qua đó, trực tiếp góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đồng thuận trong xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa. Đặc biệt, nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa đã xuất sắc đoạt giải cao trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ thực tiễn ở Khoa Công tác đảng, công tác chính trị có thể thấy, giá trị của việc học tập, thực hành theo Bác không chỉ nằm ở nhận thức hay những bản đăng ký, cam kết, mà phải được thể hiện bằng sự đổi mới trong từng nhiệm vụ, bằng chất lượng bài giảng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, giảng viên. Đó cũng là hướng cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị 07: chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, từ nhận thức sang hành động, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Khoa Công tác đảng, công tác chính trị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025; được Học viện Chính trị tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2025-2026.