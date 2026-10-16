Đổi mới đối thoại, giải quyết vướng mắc về an ninh, trật tự nông thôn

Phát biểu kết luận Diễn đàn Bộ Công an – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam “Lắng nghe Nông dân nói” lần thứ I - năm 2026, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Diễn đàn đã hoàn thành các nội dung đề ra, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn và cởi mở.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn ghi nhận nhiều câu hỏi thiết thực của cán bộ, hội viên nông dân, được các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp trao đổi, giải đáp, tập trung vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các ý kiến phản ánh những vấn đề người dân quan tâm, như bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản định danh điện tử, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an và trên tinh thần phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn các đại biểu, cán bộ, hội viên nông dân đã tham dự, thẳng thắn nêu những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh doanh. Những ý kiến này là cơ sở quan trọng để lực lượng Công an nhân dân và tổ chức Hội Nông dân hoàn thiện phương thức công tác, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, phân loại đầy đủ các kiến nghị tại diễn đàn; xác định rõ những vấn đề cần tiếp tục giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền, chuyển hóa ý kiến thực tiễn thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Ông nhấn mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Quang cảnh Diễn đàn.

Trong đó, nông dân vừa góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, vừa là lực lượng quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Kết quả diễn đàn cần được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ phối hợp thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động.

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan đồng chủ trì Diễn đàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, chiến sĩ Công an và cán bộ, hội viên nông dân về bảo đảm an ninh, trật tự; cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân. Công an và Hội Nông dân các cấp cần phối hợp nhân rộng mô hình tự quản về an ninh, trật tự; phát huy vai trò của hội viên nòng cốt, người có uy tín trong tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, giải quyết tranh chấp từ cơ sở.

Đồng thời, gắn bảo đảm an ninh, trật tự với hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững; tăng cường bảo vệ nông dân trước hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại và rủi ro pháp lý, đồng thời đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, cần nâng cao hiệu quả Chương trình phối hợp số 07 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Hai cơ quan cần xây dựng chương trình phối hợp hằng năm, tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời nhân rộng cách làm hiệu quả và khắc phục hạn chế.

Về Diễn đàn “Lắng nghe Nông dân nói”, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, cần nghiên cứu tổ chức theo hướng thường xuyên định kỳ hằng năm đảm bảo thực chất có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh diễn đàn ở cấp Trung ương, cần nghiên cứu các hình thức đối thoại, tiếp nhận phản ánh phù hợp ở địa phương, cơ sở; khuyến khích nông dân phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong thực thi pháp luật và những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đời sống, sản xuất, kinh doanh.