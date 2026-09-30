Đổi mới đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới. Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển nhiệm kỳ 2018-2026 nhấn mạnh, Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đồng thời dành sự hợp tác, ủng hộ nhiệt tình đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và công cuộc xây dựng đất nước sau này.

Từ năm 1969, Thụy Điển bắt đầu hỗ trợ phát triển cho Việt Nam. Tính theo tỷ giá hiện tại, tổng giá trị viện trợ của Thụy Điển dành cho Việt Nam đạt hơn 4 tỷ USD. Những công trình như Nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã trở thành biểu tượng của hợp tác giữa hai nước.

Thụy Điển cũng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, góp phần giúp hàng triệu người dân thoát khỏi đói nghèo; đồng thời tạo điều kiện để nhiều người Việt Nam học tập, tiếp cận tri thức và kinh nghiệm tại các trường đại học của quốc gia Bắc Âu này.

Khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, quan hệ hai nước từng bước chuyển sang giai đoạn đối tác bình đẳng, cùng thúc đẩy phát triển, đầu tư, kinh doanh và thương mại. Trong tiến trình đó, tình cảm và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước tiếp tục được gìn giữ, trở thành nền tảng xã hội quan trọng cho quan hệ song phương.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2026, bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều thay đổi nhanh chóng, khó lường; sự phát triển của khoa học-công nghệ tác động sâu sắc đến đời sống xã hội; Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân đều phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước bằng những việc làm cụ thể.

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Thụy Điển phát triển trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển tập trung vào các nhóm hoạt động gồm hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; kết nối hợp tác văn hóa, giáo dục; thông tin đối ngoại; xây dựng và phát triển tổ chức. Hội tổ chức các hoạt động giao lưu nhân những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, trong đó có kỷ niệm 50 năm và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển.

Quan hệ với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam được duy trì thông qua việc tham dự các hoạt động đối ngoại; đồng thời tăng cường trao đổi, phối hợp tổ chức các hoạt động thường niên. Hội cũng duy trì quan hệ với các đối tác tại Thụy Điển, chủ động cung cấp thông tin về hợp tác nhân dân phục vụ hoạt động đối ngoại.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Hội tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu đất nước, con người Thụy Điển, tọa đàm với sinh viên về cơ hội và kinh nghiệm du học tại Thụy Điển, cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa thường niên. Công tác thông tin đối ngoại được duy trì thông qua trao đổi nội bộ, cung cấp thông tin, hình ảnh về hoạt động của Hội và các đối tác để quảng bá hình ảnh, hoạt động hợp tác Việt Nam-Thụy Điển.

Cùng với đó, Hội chú trọng kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; mở rộng hội viên tại các trường đại học, doanh nghiệp, trong cộng đồng những người từng học tập tại Thụy Điển và những người có tình cảm với đất nước Bắc Âu này.

Về phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển xác định đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mạng lưới đối tác tại Thụy Điển và chuyển trọng tâm sang những hoạt động mang lại sản phẩm, kết quả cụ thể, có thể đo đếm được.

Một trong những hướng đi được xác định là mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo. Trong nhiệm kỳ, Hội đặt mục tiêu kết nối thành công ít nhất 1 đến 2 cặp địa phương, đối tác nước ngoài với các địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước.

Hội cũng hướng tới đổi mới phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam; xây dựng các không gian đối thoại phù hợp với từng khuôn khổ quan hệ; phấn đấu tổ chức ít nhất một sự kiện quốc tế quy mô lớn về giao lưu nhân dân tại Việt Nam. Các hoạt động được định hướng mở rộng từ giao lưu văn hóa sang kết nối thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và cùng tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Hội cũng xác định phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, coi đây là một lực lượng có thể góp phần làm cầu nối bền vững cho quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa giữa hai nước; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động Hội.

Đại hội đã hiệp thương và bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khóa VI.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi điểm lại những kết quả của quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Điển; nhấn mạnh quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn mới, trong đó thương mại, đầu tư và khu vực doanh nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Đại sứ Johan Ndisi đánh giá hợp tác về kinh tế xanh, năng lượng, y tế, giáo dục cùng các mạng lưới giao lưu nhân dân, cựu sinh viên sẽ tiếp tục tạo những cầu nối thiết thực giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đánh giá quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển có một nền tảng đặc biệt, được vun đắp từ năm 1969 và để lại nhiều giá trị đến ngày nay. Đó là sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, thể chế, môi trường; đồng thời là sự ủng hộ của nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, quan hệ Việt Nam-Thụy Điển hiện nay còn có những nền tảng mới, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cộng đồng khoảng 22.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thụy Điển.

Trước những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đề nghị, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển cần có bước chuyển mạnh về cách tiếp cận và phương châm hoạt động: từ việc đơn thuần “có quan hệ” sang xây dựng các quan hệ thực chất, tạo ra giá trị và hiệu quả cụ thể; từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kiến tạo phát triển, hỗ trợ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, các địa phương và đơn vị trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Để hiện thực hóa định hướng này, Hội cần chủ động xây dựng mạng lưới đối tác phù hợp tại Thụy Điển; quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế và kết nối địa phương giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt Nam-Thụy Điển vẫn còn dư địa phát triển và hai nước đang thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ngành về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.