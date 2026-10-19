Đổi mới điều hành tác nghiệp trong cơ quan Đảng

Vận hành đồng bộ, thông suốt

Thực hiện các kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng về triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp, Thành ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng từ thành phố đến xã, phường. Hệ thống từng bước vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản giữa các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương. Để bảo đảm điều kiện vận hành, toàn thành phố đã tạo và phân quyền hơn 2.600 tài khoản cho lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn về sử dụng phần mềm. Cùng với hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, Thành ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc ứng dụng chứng thư số trong ký số, ban hành văn bản điện tử toàn trình; phân luồng văn bản, giao việc và theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy xã Tây Yên Tử trao đổi việc xử lý văn bản giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các cơ quan, đơn vị khối Đảng trong thành phố đã ban hành hơn 247 nghìn văn bản đi, tiếp nhận 1,6 triệu văn bản. Tỷ lệ ký số văn bản đi đạt 99%, xử lý văn bản đến đạt 100%. Đến ngày 15/9/2026, Bắc Ninh xếp thứ 2/58 cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy về các chỉ tiêu trên hệ thống gửi, nhận, xử lý văn bản của Đảng. Kết quả này phản ánh sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Việc gửi, nhận và xử lý văn bản trên môi trường số giúp rút ngắn thời gian luân chuyển, giảm khâu trung gian, bảo đảm thông tin kịp thời phục vụ công tác tham mưu, giải quyết công việc. Hệ thống cũng tạo điều kiện để lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với hệ thống điều hành tác nghiệp thông thường, Thành ủy chỉ đạo triển khai mạng mật phục vụ gửi, nhận văn bản mật theo các kế hoạch của Trung ương thực hiện tại các cơ quan, đơn vị khối Đảng. Hệ thống được trang bị thiết bị bảo mật, kết nối và vận hành thông suốt từ Thành ủy đến các cơ quan, đơn vị, đảng ủy xã, phường. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, rút ngắn thời gian luân chuyển văn bản, giảm chi phí in ấn và cước bưu chính, từng bước đổi mới quy trình xử lý công việc trong các cơ quan Đảng.

Gắn điều hành với trách nhiệm thực thi nhiệm vụ

Hiệu quả của hệ thống không chỉ thể hiện ở số lượng văn bản được xử lý hay điều kiện kỹ thuật, mà còn ở việc đổi mới phương pháp tổ chức công việc, đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Phân công rõ người, rõ việc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời chấn chỉnh những trường hợp chậm muộn là những giải pháp thiết thực để hệ thống trở thành công cụ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, thay vì chỉ dừng ở việc gửi, nhận văn bản. Tại cơ sở, nhiều cấp ủy đã gắn vận hành hệ thống với phân công nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện, đưa việc xử lý văn bản vào nền nếp.

Việc triển khai hiệu quả hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng là bước đi thiết thực trong đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng.

Tìm hiểu ở xã Cẩm Lý, được biết Đảng ủy xã chú trọng phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Đồng chí Chu Huy Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Lý cho biết: Khi tiếp nhận văn bản của cấp trên, Thường trực Đảng ủy phân công xử lý theo từng lĩnh vực địa phương phụ trách. Tại các cuộc giao ban hằng tuần, kết quả xử lý văn bản được đánh giá theo KPI. Cụ thể là số lượng văn bản được giao xử lý là bao nhiêu; tiến độ giải quyết, có đúng hạn hay chậm muộn; kết quả, chất lượng xử lý công việc ra sao… Những trường hợp chậm triển khai được kịp thời nhắc nhở.

Tại xã Tây Yên Tử, công tác điều hành tác nghiệp trên hệ thống thông tin của Đảng được duy trì nền nếp trong nhiều tháng, với tỷ lệ xử lý văn bản đến, văn bản đi đạt 100%, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Được biết, Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Những trường hợp chậm xử lý văn bản được nhắc nhở, phê bình bằng văn bản hoặc tại các hội nghị, cuộc họp. Cách làm này góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, tại xã Lục Sơn, Văn phòng Đảng ủy được giao theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý văn bản, chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan để bảo đảm yêu cầu đề ra. Đồng chí Đào Thị Nga, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã thông tin, khi có văn bản đến hoặc đi chuẩn bị đến hạn, cán bộ văn phòng có trách nhiệm nhắc nhở, hướng dẫn và phối hợp xử lý theo quy định. Nhờ đó, công tác điều hành tác nghiệp trên hệ thống được duy trì nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo khai thác hiệu quả hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng, gắn tiến độ, chất lượng xử lý văn bản với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm tính kịp thời, chính xác trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.