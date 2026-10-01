Đổi mới để nâng chất lượng giáo dục toàn diện

Đổi mới từ thực tiễn

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Từ Sơn (TP Bắc Ninh) có 43 lớp với hơn 1.900 học sinh, trong đó khối 10 có 15 lớp, 675 học sinh. Hệ thống phòng học được trang bị máy chiếu, điều hòa, bảo đảm ánh sáng theo quy chuẩn...tạo điều kiện để nhà trường triển khai các hoạt động dạy học theo yêu cầu Chương trình GDPT 2018.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Từ Sơn, năm học mới, nhà trường xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 duy trì nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học, quản trị.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Từ Sơn chia sẻ với Báo GD&TĐ.

Mục tiêu được đặt ra không chỉ ở kết quả học tập mà còn ở việc xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, an toàn, thân thiện; tạo cơ hội để học sinh phát triển năng lực, phẩm chất và có định hướng rõ hơn cho học tập, nghề nghiệp.

Đây cũng là năm học nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng khoa học, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, đồng thời quan tâm giáo dục mũi nhọn và hỗ trợ học sinh còn hạn chế.

Nhìn lại năm học 2025 - 2026, việc hoàn thành triển khai Chương trình GDPT 2018 ở cả ba khối THPT đã tạo những chuyển biến tích cực. Các hoạt động giáo dục được xây dựng phù hợp chương trình, điều kiện kinh tế - xã hội địa phương và thực tế đội ngũ giáo viên.

Công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện nghiêm túc; các nội dung giáo dục pháp luật, giới tính, vệ sinh, môi trường, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục địa phương được triển khai đa dạng hơn.

Học sinh lớp 12 trong một giờ học.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, 618/619 học sinh của trường được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,84%. Điểm trung bình các môn thi đạt 5,40, xếp thứ 67/109 trường của tỉnh Bắc Ninh. Một số môn có điểm trung bình khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh, trong đó môn Ngữ văn tăng 2 bậc.

Ở giáo dục mũi nhọn, 4 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa. Đây là một trong những kết quả cho thấy nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường trong điều kiện chất lượng đầu vào chưa đồng đều.

Tiếng Anh từ môn học thành năng lực sử dụng

Một trong những vấn đề được Trường THPT Từ Sơn xác định cần tập trung là nâng cao chất lượng môn tiếng Anh. Nhà giáo Phạm Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường THPT Từ Sơn cho biết, là trường ngoài công lập, chất lượng đầu vào của học sinh không đồng đều, trong đó có sự chênh lệch khá rõ về năng lực tiếng Anh. Vì vậy, nhà trường xác định đây là môn học cần được ưu tiên đầu tư cả về đội ngũ, phương pháp và môi trường thực hành.

Thay vì chỉ tập trung vào kiến thức phục vụ kiểm tra, nhà trường tăng cường sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày, tổ chức câu lạc bộ, sân chơi, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa; khuyến khích giáo viên sử dụng tiếng Anh phù hợp trong quá trình dạy học.

“Muốn nâng cao chất lượng tiếng Anh phải đầu tư đồng bộ và lâu dài, từ đội ngũ giáo viên, học liệu, công nghệ đến môi trường giao tiếp”, nhà giáo Phạm Thị Thu Cúc chia sẻ.

Nhà giáo Phạm Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường THPT Từ Sơn.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, điều quan trọng là tạo môi trường để học sinh được nghe, được nói và sử dụng tiếng Anh thường xuyên, từng bước hình thành thói quen sử dụng ngôn ngữ thay vì chỉ học để hoàn thành bài kiểm tra.

Thực tế triển khai cho thấy học sinh có chuyển biến về sự mạnh dạn, tự tin và khả năng giao tiếp. Với những học sinh có xuất phát điểm chưa cao, việc được thực hành thường xuyên giúp các em từng bước vượt qua tâm lý e ngại và hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh trong môi trường học đường.

Nhà trường cũng chú trọng phát triển đồng thời chất lượng đại trà và học sinh mũi nhọn. Với học sinh còn hạn chế, giáo viên tập trung củng cố nền tảng; với học sinh có năng lực và đam mê, nhà trường tạo điều kiện để các em được bồi dưỡng, phát triển sâu hơn.

“Chúng tôi không kỳ vọng tất cả học sinh đều trở thành học sinh giỏi tiếng Anh, nhưng mong muốn mỗi học sinh khi rời trường đều có đủ năng lực và sự tự tin để sử dụng tiếng Anh như một công cụ học tập, giao tiếp và mở rộng cơ hội cho tương lai”, nhà giáo Phạm Thị Thu Cúc nói.

Định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong môi trường học đường. Nhà trường mong muốn có thêm cơ hội bồi dưỡng giáo viên, tiếp cận học liệu và phương pháp mới, kết nối với chuyên gia, tổ chức giáo dục để nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng dạy học.

Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, Trường THPT Từ Sơn xác định đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục.

Năm học 2025 - 2026, trường tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường ở các môn Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tiếng Anh và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi. 10/10 giáo viên tham gia được công nhận danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; 15 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Việc tổ chức các hoạt động chuyên môn không chỉ nhằm ghi nhận năng lực giáo viên mà còn tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.

Cô trò Trường THPT Từ Sơn trong một giờ học.

Lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo

Trong năm học 2026 - 2027, nhà trường tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo hướng có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và tinh thần đổi mới; khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng, tăng cường sinh hoạt chuyên môn và ứng dụng công nghệ số.

Đáng chú ý, quản trị nhà trường được định hướng theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; tăng cường kiểm tra nội bộ, công khai, minh bạch và đánh giá bằng kết quả thực chất.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, đây là những yêu cầu quan trọng để nhà trường duy trì sự ổn định sau quá trình thực hiện Chương trình GDPT 2018, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Không chỉ thể hiện ở các con số, đổi mới giáo dục tại Trường THPT Từ Sơn còn được nhìn từ sự thay đổi trong cách học của học sinh.

Nguyễn Thảo Vy, học sinh lớp 12A1, yêu thích môn tiếng Anh và chủ động mở rộng việc học ngoài lớp. Em duy trì thói quen học từ vựng mới hằng ngày, ôn cấu trúc ngữ pháp, nghe podcast, xem video bằng tiếng Anh và luyện giao tiếp cùng bạn bè.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 12A3 cho rằng, phương pháp dạy tiếng Anh tại trường giúp học sinh dễ tiếp cận kiến thức và có thêm cơ hội sử dụng tiếng Anh ngay trong lớp học. Với định hướng theo ngành Điện của Trường Đại học Giao thông Vận tải, Quân xác định tiếng Anh là một trong những môn cần đầu tư để phục vụ quá trình học tập sau này. Những cách học khác nhau cho thấy khi học sinh được trao thêm cơ hội thực hành, các em có thể chủ động hơn trong việc hình thành năng lực của mình.

Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở giáo dục còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, Trường THPT Từ Sơn từng bước củng cố chất lượng, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng qua các năm. Năm học 2025 - 2026, trường được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp GD&ĐT.

Năm học 2025 - 2026, trường THPT Từ Sơn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ) tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp GD&ĐT.

Tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những chuyển biến của nhà trường, đồng thời đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện phương châm dạy thực chất, học thực chất; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Bước vào năm học mới, Trường THPT Từ Sơn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI; chuẩn bị các điều kiện đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện. Từ đổi mới quản trị, phát triển đội ngũ đến tạo môi trường để học sinh chủ động học tập, sử dụng tiếng Anh và phát triển năng lực, nhà trường hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: nâng cao chất lượng giáo dục bằng những chuyển biến cụ thể, để sự tiến bộ của từng học sinh trở thành thước đo cho hiệu quả đổi mới.