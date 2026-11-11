Đổi mới dạy học Toán bằng tiếng Anh, tiếp cận chuẩn đánh giá năng lực quốc tế

Tiết dạy học minh hoạ tại chuyên đề.

Bắt nhịp xu hướng đổi mới

Chiều 11/11, Trường THPT Ngô Quyền, phường Lê Chân, TP Hải Phòng vừa tổ chức chuyên đề cấp thành phố với chủ đề “Dạy học môn Toán bằng tiếng Anh theo hướng tiếp cận một số bài thi đánh giá năng lực quốc tế”.

Dự chuyên đề có ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng; cán bộ phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT; giáo viên chuyên môn các trường và giáo viên, học sinh Trường THPT Ngô Quyền.

Chuyên đề nhằm tìm kiếm hướng đổi mới dạy học, góp phần phát triển đồng thời năng lực tư duy toán học, khả năng sử dụng ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng tặng hoa nhà trường.

Tại chuyên đề, thầy Vũ Văn Bằng, Tổ trưởng Tổ Toán – Sinh trình bày báo cáo về định hướng, quá trình xây dựng và triển khai dạy học môn Toán bằng tiếng Anh theo hướng tiếp cận các bài thi đánh giá năng lực quốc tế, trọng tâm là SAT và bước đầu tìm hiểu A-Level.

Theo thầy Vũ Văn Bằng, trước yêu cầu hội nhập giáo dục, học sinh ngày càng có nhu cầu tiếp cận các chuẩn đánh giá năng lực quốc tế. Trong khi đó, chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hiện hành chưa đáp ứng đầy đủ một số yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phương thức tư duy của các bài thi này.

Cùng với chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, việc sử dụng tiếng Anh như một phương tiện học tập, nghiên cứu và giao tiếp học thuật trở thành yêu cầu cần được quan tâm.

Từ thực tiễn đó, tổ chuyên môn Trường THPT Ngô Quyền lựa chọn hướng dạy Toán bằng tiếng Anh không đơn thuần là chuyển ngữ các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông, mà sử dụng tiếng Anh để giúp học sinh tiếp cận các dạng thức câu hỏi, yêu cầu tư duy và chuẩn kiến thức, kỹ năng của những bài thi đánh giá năng lực quốc tế.

Quá trình triển khai được bắt đầu từ khoảng 5 năm trước, với sự phối hợp giữa giáo viên tổ Toán – Sinh và tổ Ngoại ngữ trong nghiên cứu, xây dựng tài liệu, hỗ trợ học sinh tiếp cận bài thi SAT. Từ những kết quả bước đầu, nhà trường tiếp tục chuẩn hóa nội dung giảng dạy theo chuẩn SAT, xây dựng quy trình tổ chức giờ học và từng bước mở rộng nghiên cứu các bài thi khác như A-Level.

Tại chuyên đề, đại biểu được nghe giáo viên chuyên môn của nhà trường trình bày cách tìm hiểu cấu trúc bài thi đánh giá năng lực, các bước chuẩn bị học liệu và dự giờ một tiết dạy minh họa.

Tránh tạo áp lực thành tích

Phát biểu tại chuyên đề, ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng nhấn mạnh, việc tiếp cận các bài thi đánh giá năng lực quốc tế không nhằm biến học sinh thành những “cỗ máy ngốn đề” hay tạo thêm áp lực thành tích. Mục đích quan trọng hơn là nghiên cứu những chuẩn mực giáo dục đã được kiểm chứng, từ đó soi chiếu, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo ông Đỗ Duy Hưng, Toán học là ngôn ngữ toàn cầu, tiếng Anh là công cụ giao tiếp toàn cầu. Việc tìm hiểu cấu trúc, dạng thức câu hỏi và yêu cầu tư duy của các bài thi quốc tế giúp giáo viên có thêm hệ quy chiếu chất lượng để đổi mới hoạt động dạy học. Qua đó, học sinh không chỉ rèn luyện tư duy logic, khả năng lập luận và giải quyết vấn đề thực tiễn mà còn phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ trong môi trường học thuật.

Dạy học Toán bằng tiếng Anh là nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi giáo viên phải chủ động đổi mới, vượt qua những hạn chế về ngoại ngữ và phương pháp tổ chức lớp học.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng lưu ý, dạy học Toán bằng tiếng Anh là nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi giáo viên phải chủ động đổi mới, vượt qua những hạn chế về ngoại ngữ và phương pháp tổ chức lớp học.

Vì vậy, cán bộ quản lý các nhà trường cần tạo môi trường khuyến khích giáo viên thử nghiệm, xây dựng học liệu phù hợp, chấp nhận những khó khăn, vướng mắc ban đầu, tránh biến hoạt động này thành chỉ tiêu thi đua cứng nhắc gây áp lực cho đội ngũ.

Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, cần chú trọng lựa chọn thuật ngữ tiếng Anh phù hợp, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, vừa đủ, bảo đảm không để rào cản ngoại ngữ ảnh hưởng đến việc tiếp thu bản chất kiến thức Toán học của học sinh. Thông qua hoạt động dạy học minh họa và trao đổi chuyên môn, các đại biểu tập trung phân tích tính phù hợp của nội dung, phương pháp tổ chức, cách sử dụng thuật ngữ và khả năng vận dụng vào thực tiễn tại các nhà trường.

Chuyên đề là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Toán và giáo viên Ngoại ngữ cùng chia sẻ kinh nghiệm, từng bước xây dựng định hướng dạy học Toán bằng tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời tạo nền tảng để học sinh Hải Phòng phát triển năng lực học thuật, tự tin tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế.