Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi lễ tổng kết. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tổ chức Chương trình Tổng kết công tác đào tạo năm học 2025-2026.

Tham dự chương trình có Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vũ Thanh Mai; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng các giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái trao Bằng Tiến sĩ toán học cho nghiên cứu sinh. (Ảnh: MINH NHẬT)

Theo báo cáo tổng kết, trong năm học 2025-2026, Viện Toán học đào tạo 32 nghiên cứu sinh ở 6 chuyên ngành. Hoạt động đào tạo gắn với các đề tài và chương trình nghiên cứu. Trong năm học, 5 nghiên cứu sinh tham gia các đề tài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, 6 nghiên cứu sinh tham gia Chương trình phát triển Toán học và 1 nghiên cứu sinh tham gia đề tài của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế. Bốn nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án cấp Viện, trong đó 2 người đã được cấp bằng tiến sĩ. Ngoài ra, 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án cấp phòng. Theo báo cáo, tại thời điểm bảo vệ luận án, đa số nghiên cứu sinh đã có ít nhất 2 công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Trong năm học 2025-2026, Viện tuyển mới 10 nghiên cứu sinh, tổ chức giảng dạy 11 chuyên đề tiến sĩ và tiếp tục phối hợp Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) trong đào tạo cử nhân, thạc sĩ.

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái đánh giá cao kết quả đào tạo của Viện Toán học trong năm học 2025-2026. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh vai trò của toán học trong nghiên cứu cơ bản và những ứng dụng của toán học trong trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, mô hình hóa, dự báo và phát triển công nghệ lượng tử.

Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị Viện Toán học phát huy thế mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút nghiên cứu sinh và xây dựng đội ngũ nghiên cứu kế cận. Ông cũng đề nghị chú trọng chính sách đãi ngộ, ưu tiên hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ và mở rộng hợp tác về nghiên cứu, đào tạo với các trường đại học công lập và tư thục.

Các đại biểu tham dự Chương trình tổng kết công tác đào tạo năm học 2025-2026 của Viện Toán học. (Ảnh: MINH NHẬT)

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Viện Hàn lâm, Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái gửi lời chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo và các nhà khoa học của Viện Toán học, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ này trong nghiên cứu và đào tạo.