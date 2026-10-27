Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp an ninh

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghiệp an ninh trong tình hình mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác Công an”. Thừa ủy quyền của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh khẳng định, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt nhằm giữ vững tự chủ chiến lược về an ninh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Từ Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp năm 2024 đến Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và mới nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia đều khẳng định mục tiêu nhất quán: “Tự chủ chiến lược về an ninh, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”.

Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu tại hội thảo.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trên, nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của quá trình xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng cần có đội ngũ nhân lực đủ trình độ, năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng tổ chức triển khai thực hiện. Vì vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghiệp an ninh không chỉ là yêu cầu của công tác giáo dục, đào tạo mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với việc nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, năng lực tự chủ và hiện đại hóa lực lượng CAND.

Đại biểu nêu vấn đề thảo luận với các nhà khoa học, chuyên gia tại hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển công nghiệp an ninh, làm rõ quan điểm nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố trung tâm, giữ vai trò quyết định trong quá trình nâng cao năng lực tự chủ về khoa học, công nghệ và công nghiệp an ninh; từng bước giảm sự phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị bên ngoài; đồng thời tạo nền tảng để lực lượng Công an chủ động ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng, GS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Trung tướng, GS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển các Big Tech Việt Nam cần được xem là trụ cột của chiến lược phát triển quốc gia gắn với mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, bảo đảm chủ quyền số, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực để Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế số phát triển và trình độ công nghệ hiện đại vào năm 2045.

Việc hình thành các Big Tech Việt Nam đòi hỏi một hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng, trong đó, mỗi khu vực kinh tế đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau. Chính sách phát triển cần được thiết kế theo hướng phát huy lợi thế của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo thành một chuỗi liên kết từ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đến thương mại hóa công nghệ...

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Các giải pháp được Đại tá Nguyễn Trung Kiên đưa ra gồm: Tạo thuận lợi trong các hoạt động tiếp cận tài chính phục vụ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm công nghiệp an ninh; hoàn thiện cơ chế đặt hàng công nghệ và sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng cũng như chính sách về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; xây dựng môi trường thuận lợi để phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường; phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học công nghệ; tăng cường thử nghiệm, đánh giá và thương mại hóa công nghệ.

Đại tá Trần Quốc Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an khẳng định sự cần thiết phải xây dựng vị trí việc làm và tiêu chuẩn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp an ninh trong bối cảnh mới, góp phần giải quyết những bài toán thực tiễn đặt ra từ công tác Công an...

Từ kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chia sẻ về thực trạng năng lực ứng dụng, vận dụng các sản phẩm công nghiệp an ninh vào công tác chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an và kiến nghị một số vấn đề trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trong CAND. Trong đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh cần rà soát, điều chỉnh hệ thống ngành, chương trình đào tạo hiện có, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương thức đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp an ninh theo hướng hiện đại, liên ngành và gắn với thực tiễn...

Ths Lê Quang Hưng, Giám đốc Kỹ thuật kiêm Trưởng tiểu ban kỹ thuật, Hội hàng không vũ trụ Việt Nam cũng đề xuất mô hình thực hiện chương trình đào tạo nhân lực cao về phương tiện không người lái, ngành Công nghiệp an ninh được thành lập dưới dạng Trung tâm đào tạo và thử nghiệm chuyên sâu gồm: Thao trường, môi trường thử nghiệm, hệ thống thiết bị giảng dạy, bộ bài giảng chuẩn hóa; xây dựng chương trình đào tạo ba cấp độ từ cấp cơ bản, cấp nâng cao và cấp chuyên gia...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh khẳng định, hội thảo đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghiệp an ninh trong tình hình mới.

Để tiếp tục phát huy kết quả của hội thảo, Thiếu tướng Lê Minh Thảo đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh cần chuyển mạnh từ tư duy “đào tạo những gì nhà trường có” sang “đào tạo những gì thực tiễn và công nghiệp an ninh cần”; lấy yêu cầu thực tiễn của công tác Công an và yêu cầu phát triển công nghiệp an ninh làm cơ sở xác định ngành, chuyên ngành, chương trình và nội dung đào tạo...

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp trong CAND chủ động đặt hàng các cơ sở đào tạo các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm công nghệ phục vụ trực tiếp công tác công an và phát triển công nghiệp an ninh; có chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật chất lượng cao phục vụ công nghiệp an ninh.

Tiếp tục tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu công nghiệp an ninh; thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chủ động tiếp cận tri thức mới, công nghệ mới, phương pháp đào tạo tiên tiến, đồng thời từng bước nâng cao năng lực hội nhập và vị thế khoa học, công nghệ CAND…