Đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Quân y

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Nam Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đào tạo Dược cho biết, ngày 15/11/1966, Hệ Dược thuộc Trường đại học Quân y (nay là Học viện Quân y) được thành lập, đặt nền móng cho sự phát triển của Viện Đào tạo Dược ngày nay. Trong những năm kháng chiến, cán bộ, giảng viên và học viên vừa giảng dạy, học tập, vừa nghiên cứu, sản xuất thuốc phục vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh.

Những công trình nghiên cứu thuốc chữa bỏng B76 từ vỏ cây xoan trà; sản xuất thuốc berberin từ cây Vàng đắng… đã thể hiện tinh thần sáng tạo, khả năng làm chủ chuyên môn và sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Nam Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đào tạo Dược trình bày diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Qua nhiều lần kiện toàn tổ chức, Viện Đào tạo Dược từng bước phát triển về quy mô đào tạo, đội ngũ và năng lực nghiên cứu. Đến nay, đơn vị đã đào tạo hơn 1.200 dược sĩ đại học, 334 thạc sĩ và 58 tiến sĩ; nhiều học viên sau tốt nghiệp đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống quân y và ngành y tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tập trung vào các lĩnh vực phát triển thuốc, nguồn dược liệu, công nghệ bào chế, dược lý và độc chất học. Nhiều công trình được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước, quốc tế và từng bước ứng dụng vào thực tiễn. Cán bộ, giảng viên của Viện Đào tạo Dược còn tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đào tạo lực lượng quân y phục vụ Bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Nam Trung khẳng định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ dược có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quân y và chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được Viện Đào tạo Dược xác định là nhiệm vụ trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y chúc mừng và biểu dương những kết quả Viện Đào tạo Dược đạt được trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, Viện Đào tạo Dược cần coi đổi mới đào tạo là khâu đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dược quân sự.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Đồng chí yêu cầu, chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy của Viện phải thường xuyên được cập nhật, hiện đại hóa, gắn kiến thức nền tảng với thực tiễn nghề nghiệp và đặc thù công tác dược trong Quân đội. Đặc biệt, cần tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành, năng lực vận dụng kiến thức, khả năng xử trí các tình huống chuyên môn, bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Đào tạo không chỉ hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn phải chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, y đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Đây là những yếu tố làm nên phẩm chất của người cán bộ dược quân y, vừa có năng lực chuyên môn, vừa sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện”, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y trao Bằng khen của Thủ trưởng Học viện tặng Viện Đào tạo Dược. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Cùng với đổi mới đào tạo, đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Viện Đào tạo Dược lựa chọn các hướng nghiên cứu khoa học có trọng tâm, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực của ngành Dược học quân sự; lấy khả năng ứng dụng và hiệu quả phục vụ nhiệm vụ làm thước đo chất lượng.

Đơn vị cần chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, bồi dưỡng cán bộ trẻ, đẩy mạnh hợp tác chuyên môn và chuyển đổi số; đồng thời xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết, trách nhiệm nêu gương, tạo môi trường sư phạm quân sự chính quy, kỷ luật, nhân văn và sáng tạo. Các định hướng phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, trách nhiệm rõ ràng và kết quả thực chất.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Dịp này, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn trao Bằng khen của Thủ trưởng Học viện Quân y tặng Viện Đào tạo Dược vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Y-Dược học Quân sự giai đoạn 2020-2025.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đổi mới đào tạo, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn và nâng cao năng lực ứng dụng sẽ là những hướng đi quan trọng để Viện Đào tạo Dược phát huy tiềm năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dược quân sự, góp phần xây dựng ngành quân y vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.