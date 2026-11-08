Đổi mới đào tạo, kiến tạo lý luận từ thực tiễn

Trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đang đứng trước yêu cầu mới với những đòi hỏi khắt khe. Với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, đổi mới bắt đầu từ tư duy lãnh đạo, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức dạy và học, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục mở, trong đó giảng viên và học viên cùng tham gia kiến tạo tri thức, giá trị mới.

Tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quản trị và đào tạo

Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ tư duy chú trọng quy mô, số lượng lớp học, nhà trường từng bước chuyển sang lấy chất lượng đào tạo, hiệu quả đầu ra và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của học viên làm thước đo.

Sự chuyển biến này được thể hiện qua việc đổi mới phương thức quản trị, nâng cao trách nhiệm của từng khoa, phòng, giảng viên; tăng cường phối hợp giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngày càng chú trọng tính thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ và vị trí việc làm của cán bộ.

Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Viện Kinh tế Chính trị học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Thể chế thúc đẩy quá trình chuyển hóa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành lực lượng sản xuất trực tiếp ở Việt Nam; thực trạng và những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên mới".

Giai đoạn 2021 - 2025, nhà trường đã tổ chức 76 lớp trung cấp lý luận chính trị với 4.585 học viên; 152 lớp bồi dưỡng với 10.524 lượt học viên.

Kết quả này khẳng định vai trò của Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, chuẩn hóa, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Nhà trường có 12 lượt giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp học viện, trong đó có 4 lượt đạt danh hiệu giảng viên dạy xuất sắc.

Khoa Nhà nước và Pháp luật (Trường Chính trị tỉnh Lào Cai) cùng Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, Lai Châu sơ kết thực hiện mô hình "Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học".

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Nghiên cứu tốt - Quản lý tốt - Phục vụ tốt” được triển khai, tạo động lực để cán bộ, giảng viên và học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công việc.

Cô Nguyễn Thị Vân Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: “Nhà trường xác định đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý là nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo. Trọng tâm là chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo chất lượng, chú trọng hiệu quả thực tiễn và khả năng vận dụng kiến thức của học viên sau đào tạo. Đây cũng là cơ sở để nhà trường đổi mới đồng bộ từ xây dựng chương trình, tổ chức giảng dạy đến kiểm tra, đánh giá”.

Trường Chính trị tỉnh ký kết với VNPT Lào Cai bàn giao và đưa vào sử dụng hệ thống thông tin quản lý nhà trường.

Từ định hướng đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi chương trình không chỉ trang bị kiến thức nền tảng mà còn góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy quản lý, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đổi mới nội dung, đưa thực tiễn địa phương vào bài giảng

Một trong những chuyển biến rõ nét trong hoạt động đào tạo của Trường Chính trị tỉnh là đổi mới nội dung giảng dạy theo hướng cập nhật, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn phát triển của địa phương.

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đổi mới nội dung giảng dạy theo hướng cập nhật, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn.

Trên cơ sở chương trình khung, nhà trường chú trọng lựa chọn, tích hợp những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn Lào Cai, như: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; quản lý địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế số; giảm nghèo bền vững và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc...

Những nội dung này được đưa vào bài giảng thông qua các chuyên đề, tình huống và ví dụ thực tế, giúp học viên không chỉ hiểu sâu hơn kiến thức lý luận mà còn có khả năng liên hệ, phân tích và vận dụng vào công việc.

Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy góp phần giúp học viên tiếp cận tri thức dễ dàng hơn.

Là Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Võ Lao, trong quá trình học trung cấp chính trị trước đây và lớp quản lý cấp phòng năm 2026 tại nhà trường, anh Hoàng Văn Toàn đã có điều kiện liên hệ kiến thức lý luận chính trị với thực tiễn công tác chuyên môn.

Qua học tập tại Trường Chính trị tỉnh, những nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quản lý nhà nước và trách nhiệm công vụ giúp anh Toàn có thêm cơ sở lý luận để nhìn nhận công việc toàn diện hơn.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực phục vụ hành chính công, việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn giúp anh nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người cán bộ, tinh thần phục vụ Nhân dân và hiệu quả giải quyết công việc.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị B03-24 (Trường Chính trị tỉnh) nghiên cứu thực tế tại tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, hoạt động nghiên cứu khoa học được Trường Chính trị tỉnh quan tâm đẩy mạnh, trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho đổi mới nội dung giảng dạy.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng số giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên đạt 140.345 giờ, bằng 230,8% định mức theo quy định. Kết quả nghiên cứu, khảo sát cơ sở và tổng kết thực tiễn đã cung cấp thêm luận cứ, dữ liệu, chất liệu sinh động phục vụ xây dựng bài giảng.

Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh xin ý kiến vào cuốn "Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" dành cho cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai.

Nhà trường chú trọng gắn nội dung giảng dạy với thực tiễn địa phương, khai thác kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học và tổng hợp những mô hình hay ở cơ sở để bổ sung vào bài giảng. Qua đó, học viên có điều kiện tiếp cận kiến thức một cách sinh động, hiểu rõ hơn những vấn đề đang diễn ra và nâng cao khả năng vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Cùng với đổi mới nội dung, Trường Chính trị tỉnh từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Việc số hóa tài liệu, xây dựng học liệu và khai thác các nền tảng công nghệ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và học viên trong quá trình trao đổi, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp, phát huy vai trò đồng kiến tạo tri thức

Nếu đổi mới tư duy tạo nền tảng, nội dung giảng dạy cung cấp tri thức thì đổi mới phương pháp chính là khâu tạo nên sự chuyển biến trực tiếp trong quá trình dạy và học. Tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, phương pháp giảng dạy ngày càng được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại, thảo luận, phân tích tình huống và phát huy tính chủ động của học viên.

Điểm nhấn trong đổi mới của Trường Chính trị tỉnh thời gian qua là việc thực hiện mô hình “giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới”.

Điểm nhấn trong đổi mới phương pháp của Trường Chính trị tỉnh thời gian qua là việc thực hiện mô hình “giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới”.

Đây là cách tiếp cận đề cao sự tương tác hai chiều, trong đó giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tổ chức, định hướng, dẫn dắt quá trình trao đổi; học viên chủ động chia sẻ kinh nghiệm, tham gia phản biện và cùng tìm kiếm lời giải cho những vấn đề thực tiễn.

Giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tổ chức, định hướng, dẫn dắt quá trình trao đổi.

Với đặc thù học viên phần lớn là cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi người đều có vốn kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn riêng. Khi được khơi gợi và phát huy đúng cách, những kinh nghiệm này trở thành nguồn tri thức bổ ích, góp phần làm phong phú nội dung bài giảng.

Mô hình đã tạo môi trường để cả người dạy và người học cùng tham gia vào quá trình phát triển tri thức. Giảng viên định hướng về lý luận, phương pháp và tính khoa học; học viên đóng góp kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi, phản biện và đề xuất giải pháp. Qua đó, giờ học tăng tính tương tác, giúp kiến thức lý luận được soi chiếu và làm sáng tỏ từ thực tiễn. Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Tham gia mô hình này, chị Trương Thị Vân Anh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cốc San, có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Những vấn đề liên quan đến quản lý, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa phương được đưa ra trao đổi, phân tích cùng giảng viên và học viên. Qua đó, kiến thức lý luận được soi chiếu từ thực tiễn quản lý, kinh nghiệm công tác được bổ sung bằng cơ sở khoa học, giúp chị Vân Anh và các học viên có thêm góc nhìn và phương pháp giải quyết công việc hiệu quả.

Chị Trương Thị Vân Anh trao đổi với giảng viên nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về văn hóa.

Điều tôi tâm đắc khi tham gia mô hình là học viên không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và phản biện những vấn đề từ thực tiễn công tác. Qua đó, những kinh nghiệm, cách làm hay được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở lý luận, giúp tôi có thêm phương pháp và cách tiếp cận trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Chị Trương Thị Vân Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cốc San

Cùng với mô hình đồng kiến tạo, nhà trường linh hoạt áp dụng các phương pháp thảo luận nhóm, xử lý tình huống, báo cáo chuyên đề, trao đổi với chuyên gia và nghiên cứu thực tế. Công tác kiểm tra, đánh giá cũng chú trọng hơn đến khả năng phân tích, liên hệ thực tiễn, xử lý tình huống và đề xuất giải pháp của học viên.

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai cũng là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi với mô hình đồng giảng, tạo điều kiện để giảng viên cùng phối hợp xây dựng nội dung, phương pháp và tổ chức bài giảng, phát huy thế mạnh chuyên môn của mỗi người; thúc đẩy tinh thần trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong đội ngũ giảng viên.

Mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới tạo môi trường để cả người dạy và người học cùng tham gia vào quá trình phát triển tri thức.

Với những đổi mới đồng bộ từ tư duy lãnh đạo, nội dung đến phương pháp giảng dạy, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đang từng bước xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, kỷ cương, chuyên nghiệp, trong đó lý luận gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, giảng viên và học viên cùng tham gia kiến tạo tri thức. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện chủ đề thi đua giai đoạn 2025 - 2030: “Thi đua đoàn kết, đổi mới sáng tạo đưa Trường Chính trị tỉnh Lào Cai vững bước tiến nhanh trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Khi lý luận trở thành cơ sở cho hành động, kinh nghiệm thực tiễn được chuyển hóa thành tri thức và mỗi học viên chủ động tham gia vào quá trình học tập, Trường Chính trị tỉnh đang góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đối với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai mới (sau khi hợp nhất Trường Chính trị tỉnh Yên Bái và Trường Chính trị tỉnh Lào Cai cũ), đây còn là cơ hội kế thừa thế mạnh, thống nhất phương thức hoạt động, phát huy nguồn lực và kiến tạo những giá trị phát triển mới.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh trực tiếp đánh giá công tác giảng dạy tại lớp học.

Trong giai đoạn mới, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở. Khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng, nhiệm vụ đa ngành đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh không chỉ vững lý luận mà còn có tư duy đổi mới, năng lực quản trị và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn. Vì vậy, công tác đào tạo tiếp tục thực hiện từ chú trọng chương trình, số lượng sang nâng cao chất lượng đầu ra, lấy khả năng vận dụng kiến thức của học viên làm thước đo và là trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.