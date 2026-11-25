Ngày 25/11, tại TP Đà Nẵng, tổ chức VVOB (Tổ chức phi lợi nhuận về hợp tác phát triển, hỗ trợ kỹ thuật) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên và Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục tổ chức Hội thảo quốc gia “Tích hợp Học thông qua Chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học”, đồng thời khởi động Dự án cùng tên (PlayHi).

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia, giảng viên, giáo viên và sinh viên, tập trung trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp tích hợp, nhân rộng phương pháp Học thông qua Chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học tại Việt Nam.

Tại hội thảo, những kết quả nghiên cứu do Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục phối hợp với VVOB thực hiện đã cung cấp nhiều căn cứ đáng chú ý về thực trạng tích hợp Học thông qua Chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học.

Theo GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục chia sẻ tại Hội thảo, trong khuôn khổ hợp tác với VVOB, ba nghiên cứu đã được triển khai, từ tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế đến khảo sát thực trạng, nhu cầu và mức độ sẵn sàng tại 8 trường đại học, cũng như nghiên cứu hoạt động hướng dẫn thực tập sư phạm tại các trường tiểu học. Tổng cộng có 2.691 lượt giảng viên, giáo viên và sinh viên tham gia khảo sát; 123 trường hợp được nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm.

Một trong những phát hiện quan trọng là khoảng cách giữa nhận thức, nhu cầu học tập và khả năng vận dụng phương pháp này vào thực tế.

Kết quả khảo sát cho thấy, 54,8% sinh viên sư phạm tự đánh giá hiểu về Học thông qua Chơi, nhưng chỉ 45,7% không đồng tình với những quan niệm chưa đúng về cách tiếp cận này. Trong khi đó, tỷ lệ tương ứng ở giảng viên là 82,1%. Điều này cho thấy không ít sinh viên vẫn có thể nhầm lẫn Học thông qua Chơi với việc đơn thuần đưa trò chơi vào giờ học.

Đáng chú ý, có 66,6% sinh viên sư phạm mong muốn được học thêm về phương pháp này, nhưng chỉ 52,6% tự tin tổ chức hoạt động. Đối với sinh viên thực tập, tỷ lệ mong muốn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng lên tới 81,4%, trong khi chỉ 48,5% cảm thấy tự tin khi thực hành.

Những con số trên phản ánh một yêu cầu cấp thiết: Đào tạo giáo viên không thể dừng ở việc truyền đạt kiến thức lý thuyết mà phải tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp trải nghiệm, quan sát, thiết kế hoạt động, tổ chức thực hành, nhận phản hồi và tự đánh giá. Đây cũng là quá trình giúp người học hình thành năng lực xử lý những tình huống thực tế như quản lý lớp học, cân bằng giữa hoạt động chơi và mục tiêu học tập, hướng dẫn học sinh khái quát kiến thức sau mỗi trải nghiệm.

TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, Học thông qua Chơi không đơn thuần là đưa trò chơi vào bài học mà phải tạo cơ hội để người học khám phá, tương tác, thử nghiệm ý tưởng và chủ động kiến tạo tri thức.

Một vấn đề khác được các chuyên gia đặt ra là lựa chọn phương thức tích hợp phù hợp trong chương trình đào tạo giáo viên. Nghiên cứu tại 8 trường đại học cho thấy, 84,4% giảng viên lựa chọn tích hợp Học thông qua Chơi vào một số học phần hiện có, trong khi 57,5% lựa chọn xây dựng học phần hoặc mô đun riêng.

Kết quả này cho thấy sự đồng thuận tương đối lớn đối với hướng tích hợp vào chương trình hiện hành. Tuy nhiên, theo GS.TS Lê Anh Vinh, tích hợp không đồng nghĩa với triển khai đơn giản. Quá trình này đòi hỏi năng lực sư phạm của giảng viên, sự phối hợp giữa các học phần, hệ thống học liệu và tiêu chí đánh giá thống nhất, đồng thời phải có lộ trình phù hợp với điều kiện của từng cơ sở đào tạo.

Học thông qua Chơi tạo điều kiện để học sinh chủ động khám phá kiến thức, phát triển tư duy và tăng cường khả năng tương tác.

Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giữ vai trò tổ chức, định hướng và khuyến khích học sinh khám phá, tìm tòi trong quá trình học tập.

Đặc biệt, thực tập sư phạm cần được xác định là cầu nối giữa kiến thức được trang bị tại trường đại học với thực tiễn nghề nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy, 67,5% giáo viên tiểu học tham gia hướng dẫn thực tập có ý định lồng ghép Học thông qua Chơi, nhưng chỉ 48,7% tự đánh giá hiểu về cách tiếp cận này.

Điều đó đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên hướng dẫn thực tập, đồng thời tăng cường phối hợp giữa trường sư phạm và các trường tiểu học. Giáo viên hướng dẫn không chỉ thực hiện nhiệm vụ đánh giá mà còn phải đồng hành, hỗ trợ sinh viên thử nghiệm phương pháp, nhận diện hạn chế và hoàn thiện năng lực nghề nghiệp.

Theo TS. Đỗ Thị Ngọc Quyên, Quản lý Giáo dục của VVOB tại Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa các trường đại học và trường tiểu học – nơi sinh viên thực tập – đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa những phương pháp được trang bị trong chương trình đào tạo thành thực tiễn giảng dạy tại lớp học.

Thực tế cho thấy, đổi mới phương pháp giáo dục không đơn thuần là thay đổi một vài hoạt động trong tiết học, mà cần bắt đầu từ việc xây dựng và phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tương lai.

Trong đó, phương pháp "Học thông qua Chơi", nếu được hiểu đúng và triển khai một cách bài bản, có thể góp phần kiến tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực hợp tác. Để phương pháp này thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự chuyển biến đồng bộ từ chương trình đào tạo, năng lực của đội ngũ giảng viên đến hoạt động thực tập sư phạm và cơ chế phối hợp giữa các cơ sở giáo dục.

Đây chính là nền tảng để những đổi mới trong đào tạo giáo viên không chỉ dừng lại ở giảng đường đại học mà thực sự được hiện thực hóa trong từng lớp học, mang lại những giá trị thiết thực cho học sinh tiểu học.