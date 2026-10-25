Đổi mới đào tạo giáo viên, đáp ứng Chương trình Giáo dục mầm non mới

Hội thảo khoa học “Đổi mới Chương trình Giáo dục mầm non và yêu cầu đặt ra đối với đào tạo giáo viên” tại TP Huế.

Ngày 25/10, tại TP Huế, Khoa Giáo dục Mầm non (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới Chương trình Giáo dục mầm non và yêu cầu đặt ra đối với đào tạo giáo viên”. Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu, nhằm định hình các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.

Thảo luận chuyên sâu về chương trình giáo dục mầm non thí điểm

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục đang tích cực triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới. Chương trình này thể hiện những bước chuyển quan trọng khi tiếp cận dựa trên quyền trẻ em, định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, tôn trọng sự đa dạng và bảo đảm giáo dục hòa nhập. Đồng thời, chương trình mới bảo đảm tính liên thông trực tiếp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đề cao phương thức học thông qua chơi, trải nghiệm và đánh giá quá trình vì sự tiến bộ của từng trẻ.

Các đại biểu tham gia Hội thảo.

Tham dự sự kiện có TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT), PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế), đại diện Sở GD&ĐT TP Huế và tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo lãnh đạo các phòng ban, giảng viên, cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở mầm non.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của các trường đại học sư phạm trong việc tái cấu trúc chương trình đào tạo và bám sát thực tiễn. Nhìn lại hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Phó Hiệu trưởng khẳng định truyền thống lịch sử cần tiếp tục được bồi đắp bằng chất lượng giáo dục bền vững và những cống hiến thiết thực cho bậc học mầm non.

TS Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phát biểu.

Ở góc độ đơn vị đào tạo, TS Nguyễn Thanh Tâm (Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trưởng Ban Tổ chức) khẳng định tính chủ động của nhà trường trong việc đón đầu các yêu cầu mới để kịp thời cập nhật chương trình, phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tương lai.

Gắn kết đào tạo với thực tiễn và phát triển năng lực nhà giáo

Tại phiên báo cáo chuyên đề, TS Nguyễn Thị Thanh Huyền đã làm rõ những định hướng cốt lõi của Chương trình Giáo dục mầm non mới cùng các yêu cầu đối với hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và năng lực nghề nghiệp của nhà giáo. Từ góc độ thực hành, đại diện Trường Mầm non Hoa Nắng và Trường Mầm non Hoa Ta Vai (khu vực A Lưới, TP Huế) đã chia sẻ những bài học thực tế, thuận lợi và khó khăn khi áp dụng chương trình thí điểm tại các địa bàn khác nhau.

TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT làm rõ những định hướng cốt lõi của Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, TS Nguyễn Tuấn Vĩnh (giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non) nhấn mạnh việc cập nhật chương trình đào tạo, nâng cao hiệu quả thực hành, thực tập sư phạm và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn gắn liền với thực tiễn.

Các ý kiến trao đổi tại hội thảo đều thống nhất rằng, đào tạo giáo viên mầm non hiện nay phải tập trung phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp, đặc biệt là khả năng tổ chức giáo dục dựa trên quyền trẻ em, phát triển chương trình nhà trường và đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và các trường mầm non chính là chìa khóa để gắn kết lý thuyết với thực tế.

Các giáo viên, sinh viên tiếp thu những nội dung mới và yêu cầu đặt ra với đào tạo giáo viên về triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới. (Ảnh: Huy Lê)

Đánh giá tổng kết hội thảo, TS Nguyễn Thanh Tâm nhấn mạnh chương trình giáo dục càng mở và tăng quyền chủ động cho nhà trường thì yêu cầu về năng lực, trách nhiệm của giáo viên càng cao. Thời gian tới, Khoa Giáo dục Mầm non sẽ tiếp tục đổi mới chương trình và phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng thực hành sư phạm, phát triển hoạt động bồi dưỡng và tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục mầm non nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới.