Đổi mới đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ của Quân đội

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc, phát biểu tại buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc đã trao tặng Trường Sĩ quan Thông tin Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị đề nghị, Trường Sĩ quan Thông tin tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, nhất là đội ngũ giảng viên cần thực hiện tốt để đội ngũ này yên tâm gắn bó, cống hiến nhiều hơn nữa cho nhà trường. Trường cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà trường chính quy, thông minh, hiện đại, triển khai hiệu quả mô hình sư phạm thông minh, lớp học thông minh và tăng cường đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, làm tốt công tác dân vận.

Trường Sĩ quan Thông tin được hình thành từ năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được hơn 60.000 cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin cho Quân đội nhân dân Việt Nam; hơn 2.000 cử nhân công nghệ thông tin và điện tử viễn thông. Trường Sĩ quan Thông tin còn tham gia đào tạo cho Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và lực lượng cách mạng Indonesia.

Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin, đọc diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống.

Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Trường Sĩ quan Thông tin chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Một số môn học chuyên ngành được đào tạo bằng tiếng Anh; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm chủ và ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới như, AI, IoT, Big data, công nghệ nhúng. Đặc biệt, trường triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin - ngoại ngữ, biểu tượng của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ. Từ đây, Trường Sĩ quan Thông tin hướng tới trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ có uy tín trên lĩnh vực điện tử viễn thông, công nghệ thông tin của Quân đội và quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trường Sĩ quan Thông tin.

Với thành tích xuất sắc, những công lao, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Trường Sĩ quan Thông tin vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công...