Đổi mới đào tạo báo chí, thu hẹp khoảng cách kỹ năng số

Tại buổi toạ đàm, đại diện đến từ các cơ quan báo chí, nhà quản lý tập trung thảo luận, trao đổi yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI.

Đại biểu tham dự buổi toạ đàm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các đại biểu cùng trao đổi về “khoảng cách kỹ năng số” của đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí. Theo nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân, những phóng viên không sử dụng thành thạo các công cụ AI sẽ có cảm giác bị tụt lại phía sau, lúng túng trong việc gia tăng hiệu suất làm việc, đặc biệt là các bài viết cần có dữ liệu minh hoạ, làm phong phú tác phẩm báo chí.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân trao đổi tại buổi toạ đàm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, Phó trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng, việc ứng dụng AI, tự động hóa, báo chí dữ liệu... kéo theo những rủi ro. Khi ứng dụng AI trên diện rộng, các cơ quan báo chí cần ứng dụng AI một cách thận trọng, quản lý chặt chẽ rủi ro, đặc biệt là sai lệch thông tin, bản quyền, an ninh bảo mật dữ liệu, mất bản sắc báo chí. Để quản trị, cần quy định một số nguyên tắc nhất định, trong đó khâu kiểm duyệt là con người, phải đối chiếu với nguồn tin gốc.

Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu nhiều ý kiến trong đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo thực chiến; cơ chế liên kết bồi dưỡng giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng trao đổi tại buổi toạ đàm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo trước những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Tọa đàm cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi diễn đàn toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức, nhằm lắng nghe tiếng nói từ cơ sở và đề xuất những giải pháp phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, từng loại hình cơ quan báo chí.