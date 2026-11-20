Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: T.Luân

Đến dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam; cùng đại diện Sở, ban ngành của các tỉnh, thành phía Nam.

Trước đó, hoạt động tọa đàm đã được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng dành cho khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Sắp tới, Hội sẽ tiếp tục tổ chức tại Quảng Ninh cho các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc và Hà Nội.

Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: T.Luân

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam nhìn nhận, sự phát triển bùng nổ của công nghệ số, mạng xã hội và AI đang làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối cũng như tiếp nhận thông tin.

Đứng trước làn sóng công nghệ này, vấn đề cốt lõi không phải là "công nghệ sẽ thay thế nghề báo đến đâu", mà là người làm báo phải thay đổi như thế nào để tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của mình.

"Trí tuệ nhân tạo có thể tổng hợp dữ liệu, tạo ra hàng vạn con chữ nhưng không thể có lòng trắc ẩn, cảm xúc, sự cẩn trọng trước một số phận của con người và càng không thể chịu trách nhiệm pháp lý hay đạo đức về những gì mình viết", ông Trần Trọng Dũng chia sẻ.

Khẳng định giá trị nhân văn và bản lĩnh của con người là điều công nghệ không thể thay thế, tuy nhiên đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cũng lưu ý: "Điều đó không có nghĩa là các nhà báo được phép đứng yên."

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang diễn ra từ 14/11 đến 12/12/2026. Ảnh: BTC

Đánh giá thẳng thắn về thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay, ông Trần Trọng Dũng cho biết, nhiều cơ quan báo chí địa phương đang rơi vào tình trạng rất thiếu lực lượng nhân sự thực sự hiểu và làm chủ được công nghệ số.

Thực trạng đáng bận tâm hiện nay là không ít phóng viên vẫn còn loay hoay với phương pháp khai thác dữ liệu số, lúng túng khi đối mặt với làn sóng tin giả phức tạp trên không gian mạng.

Đáng chú ý, dưới áp lực cạnh tranh gay gắt về tốc độ đăng tải và số lượng lượt truy cập (views), nhiều người làm báo vô tình bị cuốn theo các chỉ số tiếp cận công chúng mà quên đi chiều sâu của tác phẩm cũng như sức sáng tạo đặc trưng của người làm báo.

Chính vì vậy, ông Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, chuỗi tọa đàm được tổ chức nhằm tạo diễn đàn sâu rộng để các cơ quan báo chí cùng nhìn nhận thực chất, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện rõ những hạn chế bất cập tại từng địa bàn. Từ đó, tìm ra các giải pháp đột phá thích ứng với môi trường truyền thông số đang biến đổi cực kỳ nhanh chóng.

Từ thực tiễn đòi hỏi ngày càng cao, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí phải được xem là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài.

Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và các chuyên gia trong, ngoài nước để đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung chương trình lẫn phương pháp giảng dạy. Chương trình bồi dưỡng sẽ được thiết kế linh hoạt, sát hơn với nhu cầu thực tế của từng nhóm học viên, từng loại hình báo chí và từng vị trí công tác cụ thể.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: T.Luân

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chia sẻ, vừa qua các cán bộ của Sở từng có dịp đến thăm, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về các loại hình truyền thông mới (trong đó có sáng tạo nội dung trên không gian mạng).

Theo ông Hồi, hiện nay Trung Quốc ứng dụng rất mạnh mẽ AI vào sản xuất nội dung và đổi mới sáng tạo trên không gian mạng, không chỉ giúp truyền tải thông tin đến người dân, còn giúp đem lại giá trị kinh tế rất lớn cho nền kinh tế của họ.

"Vừa qua, TP HCM tổ chức thành công tuần lễ nhà sáng tạo nội dung, quy tụ hàng ngàn nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số. Tại sự kiện, chúng tôi cũng thiết lập được nhiều cơ chế hợp tác, chia sẻ để tìm một hướng truyền thông mới trong thời gian tới", ông Hồi cho biết.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật - Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử (Báo Nhân Dân) trình bày tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: T.Luân

Chia sẻ tại tọa đàm, Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật - Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử (Báo Nhân Dân) nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ số và AI trong báo chí hiện đại. Trong đó, phân tích sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiếp nhận thông tin của độc giả, áp lực cạnh tranh từ các nền tảng mạng xã hội và nguy cơ tụt hậu nếu các cơ sở đào tạo chậm đổi mới.

Từ bối cảnh đó, đại diện báo Nhân Dân chia sẻ các kinh nghiệm về đổi mới đào tạo, trong đó tích hợp các kỹ năng báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu và ứng dụng AI cho phóng viên. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác giữa nhà trường và các cơ quan báo chí để sinh viên được rèn luyện thực tế. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, nhà báo phải giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị của người làm báo trong môi trường số.

Cũng tại buổi tọa đàm, Nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam cũng chỉ ra các rủi ro cho nhà báo khi sử dụng AI. Để quản trị rủi ro, cơ quan báo chí cần xác định rõ các nguyên tắc, trong đó bắt buộc phải qua khâu kiểm duyệt của con người. Biên tập viên có trách nhiệm đối chiếu các nguồn tin gốc, nhất là các thông tin văn bản được phát đi, để đảm bảo tính xác thực của thông tin.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan báo chí cũng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến thực tế tác nghiệp của cơ quan báo chí, truyền hình. Đặc biệt, các ý kiến góp ý giải pháp liên quan đến cập nhật kiến thức và kỹ năng công nghệ mới, như: xử lý dữ liệu, ứng dụng AI, công tác đào tạo nhân lực báo chí.

Ban Tổ chức tọa đàm cũng ghi nhận nhiều đề xuất giải pháp thiết thực, có tính đột phá và khả năng ứng dụng cao, góp phần tạo bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác đào tạo nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn.