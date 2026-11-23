Một hot girl người Pháp mới đây khiến cộng đồng mạng chú ý khi gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi thực hiện thủ thuật tiêm tan filler môi. Sự cố khiến đôi môi của cô sưng phồng bất thường, buộc phải đến bệnh viện cấp cứu.

Ảnh: Môi của hot girl người Pháp bị sưng phòng sau khi tiêm tan filler.

Nhân vật trong câu chuyện là Maeva Ghennam (28 tuổi), nữ influencer từng tham gia các chương trình truyền hình thực tế tại Pháp và hiện sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, Maeva quyết định tiêm tan filler với mong muốn giảm kích thước môi, đưa diện mạo trở về vẻ tự nhiên hơn. Tuy nhiên, thay vì đạt được kết quả như kỳ vọng, cô gái lại gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng khiến môi sưng to, biến dạng rõ rệt.

Maeva sau đó đăng tải video ghi lại tình trạng của mình lên mạng xã hội. Dù gương mặt thay đổi đáng kể vì sưng, cô vẫn cố giữ tinh thần vui vẻ và hài hước trước sự việc. Trong một đoạn clip khác, hot girl này xuất hiện trên xe trong lúc di chuyển đến khoa cấp cứu của bệnh viện.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Maeva gặp tình trạng tương tự. Vào tháng 2/2025, cô từng bị dị ứng sau khi tiêm tan filler. Trước lần thực hiện gần nhất, nữ influencer thậm chí đã bày tỏ sự lo lắng vì sợ phản ứng này tái diễn.

Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc và sử dụng thuốc chống dị ứng, tình trạng sưng môi của Maeva bắt đầu thuyên giảm. Cô cũng cập nhật tình hình để trấn an người hâm mộ.

Việc tiêm tan filler môi chỉ là bước đầu trong kế hoạch thay đổi diện mạo của Maeva. Cô dự định tiếp tục loại bỏ filler ở vòng ba, xóa hình xăm chân mày và cân nhắc phẫu thuật thu nhỏ vòng một sau khi kết thúc thời gian cho con bú.

Ảnh: Hình ảnh trước đó của Maeva sau nhiều lần can thiệp thẩm mỹ.

Trước đó, hot girl này từng công khai hối hận về việc chạy theo xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu vòng ba lớn. Cô thậm chí lấy chính trải nghiệm của mình làm lời cảnh báo, cho rằng việc cố gắng có vóc dáng giống những người nổi tiếng đôi khi khiến cơ thể trở nên mất cân đối.

Sự việc một lần nữa thu hút sự chú ý về những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ, kể cả khi mục đích chỉ là loại bỏ chất làm đầy đã tiêm trước đó.