Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm

Ông Phạm Văn Du, Chủ tịch UBND phường Phượng Sơn.

Phượng Sơn là một trong những vùng trọng điểm sản xuất cây ăn quả của thành phố Bắc Ninh. Toàn phường trồng gần 4.900 ha cây ăn quả các loại, sản lượng ước đạt 58 nghìn tấn. Riêng cây có múi (cam, bưởi) khoảng 1.200 ha, sản lượng 8.700 tấn; ổi khoảng 300 ha, sản lượng 3.600 tấn.

Xây dựng vùng trồng cây ăn quả tập trung, chất lượng cao là định hướng trọng tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Đảng ủy, UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, định hướng phát triển các vùng trồng theo từng nhóm cây trồng chủ lực; khuyến khích người dân áp dụng quy trình VietGAP, hữu cơ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Tạo điều kiện cho các nhà vườn đăng ký mã số vùng trồng, thành lập hợp tác xã, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Quan điểm của địa phương là phát triển vùng cây ăn quả chất lượng cao phải gắn với xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, trải nghiệm. Những năm gần đây, lượng du khách đến Phượng Sơn vào mùa thu hoạch vải thiều, cam, bưởi ngày càng tăng. Ngoài khách trong nước, địa phương còn đón các đoàn khách đến từ Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Anh… Đây là điều kiện thuận lợi để giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ nông sản ngay tại vườn.

Để nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, phường đã tổ chức cuộc thi thiết kế video giới thiệu vùng quê, cảnh quan vườn đồi và các sản phẩm cây ăn quả đặc trưng. Tổ chức cho các nhà vườn, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia tập huấn kỹ năng livestream, quảng bá và bán hàng trên các nền tảng số. Qua đó giúp người dân chủ động giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, mở rộng kênh tiêu thụ.

Vụ thu hoạch cam, bưởi năm nay, UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, lựa chọn những nhà vườn có sản phẩm chất lượng, cảnh quan đẹp để quảng bá, giới thiệu; hỗ trợ xây dựng bản đồ chỉ dẫn đến các vùng trồng, điểm tham quan tiêu biểu. Kết nối với các đơn vị lữ hành, hình thành tour, tuyến du lịch trải nghiệm gắn với thu hoạch, thưởng thức và tiêu thụ sản phẩm tại vườn.

Thời gian tới, phường tiếp tục ưu tiên phát triển các vùng cây ăn quả chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Mục tiêu là xây dựng thương hiệu nông sản địa phương gắn với phát triển du lịch, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.