Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tạo đột phá cho ngành du lịch từ công tác xúc tiến, quảng bá

Đứng trước thời cơ xen lẫn áp lực cạnh tranh gay gắt từ thị trường quốc tế, ngành du lịch đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch mạnh mẽ. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều chủ động xây dựng một chiến lược dài hạn, tái cấu trúc thị trường và sản phẩm và đầu tư bài bản nguồn lực. Đặc biệt, nhiều quốc gia đang nhanh chóng chuyển đổi mạnh mẽ phương thức xúc tiến theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ: "Nếu công tác lữ hành là cầu nối đưa sản phẩm đến khách hàng thì xúc tiến, quảng bá đóng vai trò mở rộng thị trường, tạo nhận diện, định vị điểm đến và thúc đẩy nhu cầu du lịch. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tạo được sự kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu thị trường, xúc tiến, quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, điểm đến, khách du lịch để hình thành một chuỗi giá trị thống nhất và hiệu quả".

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Đảng và Nhà nước đang đặt ra những định hướng phát triển mang tính nền tảng và bứt phá. Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực tăng trưởng mới của đất nước, chuyển mạnh từ phát triển theo số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng cao, hình thành hệ sinh thái kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã tạo dựng nền tảng, lấy văn hóa làm nguồn lực sáng tạo to lớn, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam. Ngoài ra, chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cũng mở ra không gian liên kết vùng rộng lớn hơn, đồng thời, đặt ra những cấp thiết về kiện toàn tổ chức bộ máy xúc tiến, hợp nhất dữ liệu và tái định vị hình ảnh điểm đến một cách phù hợp.

Những định hướng, chuyển đổi ấy đòi hỏi công tác xúc tiến, quảng bá du lịch cần được đổi mới căn bản trong tư duy và phương thức tiếp cận. Theo đó, hoạt động xúc tiến nên chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị, lấy văn hóa, con người, trải nghiệm và tính sáng tạo làm lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Từ đây, gia tăng giá trị trải nghiệm, đa dạng hóa thị hiếu du khách.

Theo Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 xác định ngành du lịch phấn đấu đặt mục tiêu đón khoảng từ 25-27 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ từ 150-153 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.125-1.250 nghìn tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên.

Giai đoạn 2027-2030, ngành du lịch bám sát mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị là đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, giữ vững vị thế là nhóm hàng đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng.

"Toàn ngành phấn đấu đón từ 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách du lịch nội địa, đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Tổng thu từ khách du lịch đạt từ 80-90 tỷ USD. Để hiện thực hóa những mục tiêu này thì công tác xúc tiến, quảng bá đóng vai trò là mũi nhọn mở đường, khai mở đột phá", Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết thêm.

Chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu một cách thống nhất

Thực tế cho thấy, yêu cầu xuyên suốt của ngành du lịch hiện nay là tăng cường liên kết, phát huy vai trò của doanh nghiệp và chuyển mạnh từ tư duy phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả của du lịch.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhận định: Hoạt động lữ hành, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và xúc tiến, quảng bá cần được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhau, tránh tình trạng mỗi địa phương, mỗi đơn vị thực hiện riêng lẻ, thiếu liên kết.

Đối với lữ hành, phải chuyển từ vai trò đơn thuần tổ chức chuyến đi sang chủ động nghiên cứu thị trường, tham gia kiến tạo sản phẩm và tổ chức các chuỗi giá trị. Sản phẩm du lịch phải xuất phát từ nhu cầu của từng thị trường và lợi thế của điểm đến, đồng thời được kết nối với hệ thống vận chuyển, lưu trú, dịch vụ và các sản phẩm bổ trợ để tạo thành những chương trình có khả năng vận hành, bán và phục vụ khách một cách hiệu quả.

Với công tác xúc tiến, quảng bá, cần xác định rõ thị trường, phân khúc khách và sản phẩm phù hợp. Hoạt động quảng bá phải gắn với doanh nghiệp, đường bay, tour tuyến và năng lực cung ứng thực tế của điểm đến. Như vậy, việc xúc tiến không chỉ dừng ở tổ chức sự kiện mà cần tạo kết nối để hình thành sản phẩm, mở rộng thị trường và chuyển hóa thành dòng khách, doanh thu và giá trị cho du lịch. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò chủ động của doanh nghiệp thay vì chỉ trông chờ vào nguồn lực nhà nước.

Hoạt động lữ hành, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và xúc tiến, quảng bá cần được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhau, tránh tình trạng mỗi địa phương, mỗi đơn vị thực hiện riêng lẻ, thiếu liên kết. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong

Bàn về yêu cầu tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực liên quan (như hàng không, giao thông, văn hóa, thương mại và nông nghiệp), Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, điều này giúp hình thành các chuỗi sản phẩm có khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của từng thị trường.

"Việc xúc tiến cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp, dàn trải. Song song đó, chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia, thương hiệu điểm đến và thương hiệu sản phẩm một cách thống nhất", Thứ trưởng Hồ An Phong phân tích.

Xét về vai trò kiến tạo của Nhà nước và vai trò chủ thể thị trường của doanh nghiệp, có thể thấy, Nhà nước cần tập trung hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi, điều phối và kết nối. Ở khía cạnh còn lại, doanh nghiệp phải chủ động nghiên cứu thị trường, đầu tư sản phẩm, tham gia xúc tiến và cùng chia sẻ nguồn lực. Thực tiễn cho thấy nguồn lực cho xúc tiến không chỉ đến từ ngân sách nhà nước mà cần được huy động từ cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) là một trong những sự kiện xúc tiến có quy mô lớn được tổ chức hằng năm, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp quốc tế. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Trên hết, ngành du lịch cần đặc biệt lưu ý việc xây dựng và quảng bá thương hiệu. Quảng bá sản phẩm, điểm đến cần đặt trong hình ảnh chung của thương hiệu du lịch Việt Nam, đồng thời, phải xác định rõ địa chỉ, nguồn gốc và giá trị của sản phẩm. Quá trình triển khai cần tránh tình trạng mỗi địa phương truyền thông theo một cách riêng, thiếu sự thống nhất về hình ảnh và thông điệp.

Từ góc độ thị trường, theo Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, cần tiếp tục nghiên cứu sâu đặc điểm, nhu cầu và khả năng chi trả của từng nhóm khách để xây dựng sản phẩm phù hợp. Bên cạnh các thị trường truyền thống, nên chú trọng những phân khúc có khả năng tạo giá trị gia tăng như: du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch chữa bệnh, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng... Ngoài ra, tăng cường kết nối xúc tiến với hàng không và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Giữa bối cảnh nỗ lực số hóa ngành du lịch Việt, chuyển đổi số không còn là một nội dung bổ trợ mà trở thành một bộ phận của chuỗi hoạt động du lịch, từ nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, quảng bá, tiếp thị đến bán hàng và quản trị.

Công tác xúc tiến cần tăng cường ứng dụng dữ liệu, các nền tảng số và công nghệ mới để xác định đúng thị trường, tiếp cận đúng khách hàng và đánh giá được hiệu quả của từng hoạt động. Bên cạnh đó, lưu ý xu hướng chuyển từ quảng bá theo mô hình B2B sang tăng cường tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng B2C, đòi hỏi doanh nghiệp và điểm đến phải làm chủ tốt hơn các công cụ số.

Trên cơ sở đó, cần xây dựng hệ thống dữ liệu và cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp. Qua đó, phục vụ tốt hơn công tác điều hành, nghiên cứu thị trường và xúc tiến. Hiệu quả xúc tiến không nên chỉ đo bằng số lượng sự kiện hay số lượng khách tiếp cận, mà cần được đánh giá thông qua khả năng tạo khách, mức chi tiêu, thời gian lưu trú, mức độ hài lòng và tỷ lệ khách quay trở lại.

"Các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy tinh thần 'đổi mới-liên kết-nâng tầm' trong hoạt động lữ hành và 'đổi mới -hợp lực-bứt phá' trong xúc tiến, quảng bá. Đồng thời, tăng cường phối hợp, phân định rõ vai trò, trách nhiệm và chủ động huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển du lịch trong năm 2027 và giai đoạn tiếp theo", Thứ trưởng Hồ An Phong nói thêm.

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch cần được đổi mới căn bản trong tư duy và phương thức tiếp cận. Theo đó, hoạt động xúc tiến nên chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị, lấy văn hóa, con người, trải nghiệm và tính sáng tạo làm lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Từ đây, gia tăng giá trị trải nghiệm, đa dạng hóa thị hiếu du khách.