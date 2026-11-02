Đổi mới công tác xây dựng Đảng từ chuyển đổi số

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kim Phú về cơ sở hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử - Ảnh: X.P

Đảng bộ xã Kim Phú hiện có 34 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, gồm 7 đảng bộ cơ sở trực thuộc, 12 chi bộ thôn, bản và 15 chi bộ khối cơ quan, trạm y tế, trường học, với tổng số hơn 1.300 đảng viên. Với quy mô tổ chức đảng và số lượng đảng viên khá lớn, đặc biệt là địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý là phải bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất, đồng thời nâng cao hiệu quả lưu trữ, tra cứu, cập nhật hồ sơ và triển khai các nghiệp vụ công tác Đảng. Để đáp ứng yêu cầu đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên, duy trì sử dụng hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số, các phần mềm dùng chung và STĐVĐT.

Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kim Phú Đinh Thị Ngọc Lê cho biết, các tổ công nghệ số được thành lập, trực tiếp đến từng chi bộ hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng, kê khai thông tin và sử dụng các tiện ích trên nền tảng số. Cách làm này không chỉ giúp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tiếp cận công nghệ mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở.

Tại Chi bộ bản Yên Hợp, là bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với 26 đảng viên, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Để từng bước đưa hoạt động của chi bộ lên môi trường số, cán bộ, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã trực tiếp hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng các ứng dụng phục vụ công tác Đảng; kê khai, cập nhật thông tin hồ sơ và thực hiện đóng đảng phí trực tuyến. Với phương châm hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc, những đảng viên còn hạn chế về kỹ năng công nghệ được hỗ trợ từng bước, giúp việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số trở nên thuận lợi hơn.

Bí thư Chi bộ bản Yên Hợp Cao Xuân Long cho hay, chi bộ chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng STĐVĐT, khai báo thông tin và thực hiện các thủ tục trên nền tảng số. Trong quá trình triển khai, những đồng chí chưa thành thạo công nghệ được hướng dẫn cụ thể để có thể sử dụng thuận tiện hơn. Qua đó, đảng viên từng bước tiếp cận phương thức làm việc mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy cùng sự phối hợp của các tổ chức đảng trực thuộc, công tác số hóa hồ sơ và làm sạch dữ liệu đảng viên đạt được những kết quả cụ thể. Tính đến hết ngày 22/10/2026, toàn Đảng bộ xã đã cập nhật 1.307 hồ sơ đảng viên lên cơ sở dữ liệu 4.0, đạt 100% số hồ sơ thuộc phạm vi thống kê (không tính đảng viên thuộc khối Quân sự và Công an). Đến hết tháng 10/2026, đảng bộ đã hoàn thành việc làm sạch dữ liệu đảng viên, tỉ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%.

Thực tiễn từ cơ sở cho thấy, khi hồ sơ được số hóa và cập nhật thống nhất, việc tra cứu, rà soát, đối chiếu thông tin trở nên thuận tiện hơn, góp phần giảm các thao tác thủ công, nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cấp ủy khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từng bước khắc phục những hạn chế của phương thức quản lý truyền thống.

Bên cạnh việc số hóa hồ sơ đảng viên, Đảng ủy xã Kim Phú đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ. Việc mở rộng phạm vi số hóa cho thấy quyết tâm của địa phương trong xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng. Tuy nhiên, để các nền tảng số phát huy hiệu quả lâu dài, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu về số hóa dữ liệu mà còn phải duy trì chất lượng thông tin, nâng cao kỹ năng số và hình thành thói quen làm việc trên môi trường điện tử trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Kim Phú tiếp tục gắn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với nhiệm vụ cải cách hành chính, duy trì hiệu quả các nền tảng số đã triển khai, tăng cường kiểm tra, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu. Đồng thời, phát huy vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đảng viên tiếp cận công nghệ; chú trọng nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và khai thác hiệu quả các hệ thống dùng chung, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kim Phú Đinh Thị Ngọc Lê cho biết thêm.